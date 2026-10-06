Venezuela

Diosdado Cabello defiende la Ley contra el Odio que Delcy Rodríguez pidió reformar

El secretario general del PSUV y ministro del Interior señaló que en su momento la norma fue “una necesidad” que habría servido para “frenar mucho desvarío de alguna gente”

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Ronald Peña R
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Ronald Peña R
Guardar

La Ley contra el Odio tiene un doliente de peso. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicita la reforma del instrumento tras admitir que se cometieron abusos en su aplicación, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que en su momento fue “una necesidad” que habría funcionado para “frenar mucho desvarío de alguna gente”.

“Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, eso sería extraordinario, significa que vamos avanzando”, declaró Cabello este lunes 5 de octubre en su condición de secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

PUBLICIDAD

El titular de Interior enfatizó que esa “ley en un momento dado fue una necesidad, más allá, como dijo nuestra presidenta, del uso que se le puede haber dado en alguna circunstancia (...). Todo tiene su momento”.

El Parlamento de mayoría chavista instaló una comisión que se encargará de reformar la norma, atendiendo el requerimiento de Delcy Rodríguez. “Estamos de acuerdo en trabajar con mucha responsabilidad en un instrumento con un perfil más propositivo, más educativo, preventivo sobre todo, que podamos erradicar definitivamente la apología al odio, la violencia en la política, la intolerancia”, expresó el chavista Pedro Infante, jefe de esta instancia y vicepresidente de la Cámara.

PUBLICIDAD

La presidenta encargada Delcy Rodríguez admitió que en marco de la Ley contra el Odio se cometieron abusos. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La presidenta encargada Delcy Rodríguez admitió que en marco de la Ley contra el Odio se cometieron abusos. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En teoría, la modificación apunta a despenalizar el texto, que en la actualidad impone castigos hasta de 20 años de prisión. Además, entre sus sanciones incluye la revocatoria de las concesiones a los medios radioeléctricos, el bloqueo de portales web y la proscripción de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Derogatoria

Defensores de Derechos Humanos, tanto dentro como fuera del país, y dirigentes opositores han exigido la derogatoria de la Ley contra el Odio, denunciando que el instrumento solo ha sido utilizado para perseguir a la disidencia.

“Desde la entrada en vigencia de la ‘Ley Contra el Odio’ en 2017, según nuestros registros, a 927 personas se les imputó el delito de ‘instigación al odio’, a veces en conjunto con otros delitos. Seis siguen privadas de su libertad y 638 siguen sujetas a medidas cautelares”, expuso Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

Un hombre con anteojos sostiene dos carteles con retratos y el texto Libertad a todos los presos políticos junto a la bandera de Venezuela
Defensores de Derechos Humanos y dirigentes políticos denuncian que la Ley contra el Odio solo fue utilizada para perseguir a la disidencia.

Cecodap -ONG que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente- detalló que “118 adolescentes enfrentaron imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio. En estos casos hubo adolescentes sometidos a angustia, incertidumbre y violencia por hechos cuya responsabilidad penal no fue demostrada”.

“Si queremos hablar de convivencia pacífica y tolerancia, debemos comenzar por algo elemental: la convivencia no puede construirse presumiendo la culpabilidad del otro, y mucho menos cuando se trata de un adolescente”, manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

La ONG Espacio Público aseguró que la norma reivindicada por Cabello “también ha contribuido a esquemas de extorsión y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación de derechos”.

Temas Relacionados

VenezuelaLey contra el OdioDiosdado CabelloDelcy Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los familiares de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigieron su libertad

El caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera

Los familiares de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigieron su libertad

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

Venezuela: advierten que falta de información oficial agrava situación de niños y adolescentes víctimas del terremoto

La ONG Cecodap sostiene en un informe que “persisten riesgos de dificultades de reunificación, institucionalización innecesaria y pérdida de vínculos familiares o comunitarios”

Venezuela: advierten que falta de información oficial agrava situación de niños y adolescentes víctimas del terremoto

Vocera de María Corina Machado ratifica disposición a negociar directamente con Delcy Rodríguez

La jefa de prensa de la premio Nobel de la Paz, Claudia Macero, señala que la oposición no pide nada que esté fuera de la Constitución, y se une al planteamiento del senador republicano Rick Scott a favor del diálogo con la presidenta encargada

Vocera de María Corina Machado ratifica disposición a negociar directamente con Delcy Rodríguez

El chavismo quema miles de millones de dólares en su lucha contra la inflación

Economistas advierten que el Banco Central de Venezuela aumenta de forma exorbitante la venta de divisas sin poder frenar el aumento del índice de precios al consumidor, y señalan que esta política es insostenible pese al boom petrolero

El chavismo quema miles de millones de dólares en su lucha contra la inflación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

A la cárcel pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de ‘Los Pachenca’, por presunto lavado de activos

A la cárcel pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de ‘Los Pachenca’, por presunto lavado de activos

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 7 de octubre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación que puede cambiarlo todo

Croacia vs España: a qué hora y dónde ver hoy en vivo desde México a los campeones del Mundo

‘Allá en el rancho grande’ cumple 90 años: curiosidades de la película que abre la Época de Oro

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

DEPORTES

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

Impacto en el tenis: Jannik Sinner no jugará lo que resta del año por una lesión y otra figura será número 1 por primera vez

El sorpresivo rol de Papu Gómez durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Los sentidos mensajes de los compañeros de la selección argentina a Lionel Messi antes de su despedida contra Benín

Los Angeles Kings celebran 60 temporadas en la NHL: de 4.000 asientos vacíos a una franquicia valorada en USD 3.330 millones

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de 'Digger' en taquilla: "Prefiero eso a la bienvenida tibia"

Halle Berry exige que se restaure la custodia de su hijo y acusa a Olivier Martinez de poner al niño en su contra