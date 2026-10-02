Venezuela

Condenas de hasta 18 años para los militares marcan el cierre del juicio por Brazalete Blanco

El tribunal impuso 18 años de prisión al capitán retirado Ányelo Julio Heredia Gervacio. Condenados tres militares activos de la familia César Siero, así como un coronel y su esposa. Los militares habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada en enero 2024. Fueron absueltos los civiles Rocío San Miguel, Alejandro González y dos activistas de Vente Venezuela

Tarek William Saab habla frente a un micrófono con chaqueta azul y corbata roja ante un fondo con logotipo
El anuncio de las operaciones, entre ellas Brazale ... nces Fiscal General Tarek William Saab Halabi
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Casi a la medianoche concluyó el juicio por el caso Brazalete Blanco. Estefanía Migliorini y Johan Ángel, integrantes de Foro Penal, informaron desde el Palacio de Justicia que la sentencia fue anunciada a las 11:20 p. m. del 1 de octubre de 2026: varios acusados fueron condenados, mientras que otros recibieron la libertad. Destacó las condenas para militares y absoluciones de civiles.

La decisión del Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo, concentró las penas más altas en los militares. El capitán retirado del Ejército Ányelo Julio Heredia Gervacio fue condenado a 18 años de prisión por conspiración.

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El teniente coronel del Ejército Guillermo Enrique César Siero recibió una pena de 12 años. Antes de su detención era jefe de la División de Doctrina y Adiestramiento Militar de la Universidad Militar Bolivariana, tenía la especialidad de Ingeniería Militar y había comandado el Batallón del Cuartel General del Ejército “General de Brigada Daniel Florencio O’Leary”. Ronald Alejandro Ferrer Vera también fue condenado a 12 años.

A la izquierda, un hombre con uniforme y gorra militar. A la derecha, un hombre rapado con ropa oscura y un dije con la estrella de David
El teniente coronel (Ej) Guillermo Enrique César Siero y el Cap (Ej) Ányelo Heredia condendos a 12 y 18 años de prisión

Por el delito de encubrimiento, la jueza impuso penas de tres años a la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez; a su esposo, el coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez; al mayor del Ejército Guillermo Henry César Siero; a la My (Ej) Diana Desirée Victora Justo; y a Jesús Manuel Suárez Gil.

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Los militares condenados el 1 de octubre habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 23 de enero de 2024. La medida fue anunciada por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La decisión se adoptó sin una investigación previa, sin derecho a la defensa y sin juicio militar. Fueron sometidos a actos vejatorios en el patio del Fuerte Tiuna.

“Soy inocente”

Cuatro fotografías organizadas en cuadrícula que incluyen tres retratos a color y uno en blanco y negro de diferentes personas
Absueltos Rocío San Miguel, Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López

Entre los civiles absueltos están la abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano; su exesposo, Alejandro González; y los activistas Luis Camacaro y Guillermo López, vinculados al partido Vente Venezuela.

Tras conocerse la decisión, San Miguel publicó un mensaje en redes sociales en el que describió lo ocurrido como “un duro capítulo” de su vida. Afirmó que la absolución ratifica lo que sostuvo desde su detención, el 9 de febrero de 2024: “Soy inocente”.

La activista señaló que durante ese periodo fueron puestas a prueba su capacidad de resistencia y la firmeza de sus principios. Agradeció el acompañamiento de su familia, organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos. También reconoció el apoyo de Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Human Rights Watch, sus abogados Theresly Malavé, Juan González, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, expresó solidaridad con quienes continúan detenidos y esperan justicia.

La acusación oficial

Collage de cinco fotografías que muestra a tres hombres y dos mujeres, cuatro de ellos con uniforme militar y uno con camiseta
Con pena de tres años por encubrimiento la 1TTE Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, Mayor (Ej) Guillermo Henry César Siero, My (Ej) Diana Vitora y Jesús Manuel Suárez Gil

El 22 de enero de 2024, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Tarek William Saab, anunció el desmantelamiento de una presunta operación conspirativa denominada Brazalete Blanco. Según la versión oficial, el plan consistía en asaltar la 21.ª Brigada de Infantería del Ejército en el estado Táchira para apoderarse de armas y utilizarlas en atentados contra Nicolás Maduro Moros y el gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales.

La Fiscalía sostuvo que la acción sería comandada por el capitán Ányelo Heredia y que en ella participarían militares activos y desertores, además de abogados, periodistas y creadores de contenido.

Aunque la versión oficial sitúa la captura de Heredia el 16 de enero de 2024 en una zona rural cercana a la frontera de Táchira, la defensa ha señalado evidencias según las cuales fue detenido el 14 de diciembre de 2023 en un paso fronterizo. El militar declaró ante el tribunal que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo secuestraron y posteriormente lo entregaron a funcionarios de inteligencia venezolanos.

Entre los detenidos por el caso figuraron los militares Guillermo Enrique César Siero, Diana Desirée Victora Justo y Guillermo Henry César Siero, integrantes de una misma familia; el general retirado Tomás Martínez Macías y su hijo, Tomás Martínez Chico; los esposos y militares activos Karen Nayarit Gómez Gutiérrez y Carlos Jesús Sánchez Vásquez; y Ronald Alejandro Ferrer Vera. Entre los civiles estuvieron Rocío San Miguel, Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.

La acusación también señaló como involucrados a la defensora de derechos humanos Tamara Sulay Sujú; la periodista Sebastiana Barráez; los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín; y los militares en el exilio Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina. El Ministerio Público atribuyó a los acusados delitos de traición a la patria, terrorismo y homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra Nicolás Maduro y contra el gobernador del estado Táchira.

Las cinco presuntas conspiraciones

Vladimir Padrino López viste uniforme militar con gorra e insignias y habla ante dos micrófonos con banderas detrás
GJ Vladimir Padrino López anunció en enero 2024 la degradación y expulsión de los militares del caso Brazalete Blanco y otras operaciones

En su declaración del 22 de enero de 2024, Tarek Saab afirmó que Brazalete Blanco era la quinta de cinco conspiraciones contra Maduro en las que, según sostuvo, estaban implicados militares activos y retirados de la FANB, además de civiles. El fiscal aseguró entonces que todos los detenidos estaban “convictos, confesos” y que habían aportado información sobre las operaciones.

La primera supuesta conspiración, desactivada en mayo de 2023 según la Fiscalía, derivó en la detención de Uaiparu Guerere López y en acusaciones contra Manuel Gedler, José Ignacio Moreno, Willians Caña, Sarkis Sako, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado y Franklin Alvarado.

La segunda fue denominada Espionaje Guasdualito. El Ministerio Público afirmó que civiles y policías actuaban coordinados con una organización de inteligencia extranjera para captar funcionarios y obtener información confidencial sobre seguridad presidencial, unidades militares y actos políticos. Por este expediente fueron detenidos José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache.

La tercera, llamada Caso La Viñeta, habría tenido como objetivo atentar contra Nicolás Maduro y el entonces ministro Vladimir Padrino López. Saab informó de cinco detenidos, pero no divulgó sus nombres.

La cuarta fue el Caso Fortunato, por el que fue detenido José Fortunato Guerrero Rojas en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia. La Fiscalía lo responsabilizó de buscar información para la CIA sobre pilotos y militares. También fueron detenidos Daniel Rivas, Jholmar Cárdenas, Jesús Alberto García y Édgar Carrillo. Brazalete Blanco completó la lista presentada por el Ministerio Público.

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