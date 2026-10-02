En video quedó la reacción de la Policía, que frustró un intento de fleteo en el sector de Teusaquillo en Bogotá: los capturados pretendian robarle $30 millones a un adulto mayor

Dos presuntos delincuentes fueron capturados cuando pretendían cometer un millonario hurto en Teusaquillo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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La captura de dos presuntos delincuentes en Teusaquillo frustró el robo de $30 millones a un ciudadano que acababa de retirar el dinero de una entidad bancaria.

El procedimiento ocurrió en el sector de Salitre Greco, en Bogotá. Según la información disponible, los detenidos se movilizaban en motocicleta y habrían seguido a la víctima durante el trayecto hacia su vivienda.

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Un uniformado que circulaba en un vehículo institucional advirtió el intento de hurto y actuó para interceptar a los sospechosos. Los hombres intentaron escapar cuando detectaron la presencia policial.

Las patrullas de vigilancia y varios integrantes de la comunidad apoyaron la reacción. Esa intervención permitió la detención de las dos personas antes de que pudieran llevarse el dinero.

Durante el operativo, la Policía incautó dos armas traumáticas que, de acuerdo con las autoridades, los capturados habrían usado para intimidar al ciudadano.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo transcurrido de 2026, capturó a más de 28.432 personas por distintos delitos e incautó 1.133 armas de fuego.

Policía capturo a dos hombre que querian robarle $30 millones a un ciudadano en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Comunidad agarró a golpes a dos presuntos ladrones en Bogotá

Los vecinos de Villas del Madrigal retuvieron a dos hombres en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, después de que fueran señalados en redes sociales de participar en un presunto caso de fleteo el 19 de septiembre de 2026.

Videos de cámaras de seguridad, difundidos en X por la cuenta @PasaenBogotá, registraron cómo varios habitantes del sector cerraron el paso de los sospechosos en una calle sin salida. La comunidad habría impedido que abandonaran el lugar mientras esperaba a la Policía.

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Los dos hombres fueron rodeados tras una alerta entre residentes del barrio. Las grabaciones muestran que los ciudadanos bloquearon la posible ruta de escape y los mantuvieron en el sitio ante los señalamientos que circulaban en plataformas digitales.

La identidad de los retenidos no fue divulgada. Tampoco se conocieron pruebas que confirmaran su participación en un delito, por lo que corresponderá a las autoridades establecer si existía alguna relación entre ellos y el hecho que motivó la reacción de la comunidad.

Comunidad bloqueó la fuga de dos hombres señalados por un presunto fleteo - crédito @PasaenBogota/X

Los videos mostraron agresiones contra los hombres retenidos

Antes de una eventual intervención de los uniformados, algunas personas recriminaron a los hombres por el presunto fleteo. En varias de las imágenes aparecen ambos en el suelo y con manchas de sangre.

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El material difundido no permite establecer cómo ocurrieron las agresiones ni quiénes participaron en ellas. La publicación solo mostró que los señalados permanecían rodeados por habitantes del sector.

El caso volvió a poner en discusión los riesgos de la justicia por mano propia. Aunque los residentes buscaban entregarlos a la Policía, las autoridades deberán verificar tanto los hechos atribuidos a los hombres como las circunstancias de la retención y las agresiones registradas en video.

Vecinos acorralaron a dos presuntos fleteros en Villas del Madrigal, Engativá - crédito @PasaenBogotá/X

La difusión de las imágenes generó comentarios de usuarios que cuestionaron los robos y expresaron temor por una posible reincidencia de quienes cometen este tipo de delitos.

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Una de las reacciones definió la situación como un “accidente de trabajo”, en un mensaje publicado en tono de burla frente a los hombres retenidos.

Otros internautas pidieron sanciones y plantearon destruir la motocicleta que, según afirmaron sin presentar pruebas, habría sido utilizada para actividades delictivas.

“Hay que darles escarmiento”, escribió un internauta en X, quien sostuvo que algunas personas “se han acostumbrado a hacer el mal”. El comentario reflejó el rechazo expresado por parte de usuarios, aunque no aportó elementos que acreditaran los señalamientos contra los dos hombres.