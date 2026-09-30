Apagones en Venezuela: buscan contrarrestar la crisis eléctrica con la compra de nuevas unidades de energía

Personas utilizan la luz de un teléfono para iluminarse durante un corte de energía causado por un fallo en la red eléctrica que afecta a parte de la ciudad, Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

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El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, anunció un plan para incorporar 1.300 megavatios al sistema eléctrico nacional durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de reducir los apagones que se intensificaron en las últimas semanas. El funcionario indicó que una unidad de Planta Centro, el principal complejo de generación para el centro-oeste del país, entrará en servicio “en los próximos días” y aportará 600 megavatios a esa zona.

Alcalá informó que incorporarán siete unidades con una capacidad total de 500 megavatios para Zulia, uno de los estados más afectados por las fallas eléctricas. El resto de la generación prevista provendrá de unidades ubicadas en otras regiones del país. “Se dispondrán de otras unidades a nivel nacional que, en un total significan 1.300 megavatios en este último trimestre del 2026, que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica a nivel general”, afirmó en un video difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Telegram.

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El anuncio se produjo mientras distintas regiones registran protestas casi diarias por interrupciones del suministro que, según los reclamos de los usuarios, pueden prolongarse hasta 16 horas. El ministro atribuyó el aumento de la demanda al “repunte de la actividad económica”, a las altas temperaturas vinculadas con el fenómeno de El Niño y a los terremotos de junio, que, según sostuvo, retrasaron los trabajos de recuperación de la red eléctrica.

Distintos voceros gubernamentales también atribuyeron las fallas a las sanciones internacionales, al considerar que limitaron la compra de repuestos. La oposición y expertos, en cambio, responsabilizan a la corrupción y a la falta de mantenimiento de una crisis que se extiende desde hace más de una década.

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Unas personas juegan al dominó a la luz de un teléfono móvil durante un apagón (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)

Alcalá afirmó que el país contó este año con acceso a “repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”. El presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, informó que el Gobierno ejecuta obras de transmisión, entre ellas la ampliación de una subestación de Planta Centro mediante un autotransformador. El equipo, cuya puesta en marcha se prevé para finales de noviembre, permitirá enviar energía hacia la región andina, otra de las áreas que enfrenta cortes frecuentes.

Fernández agregó que Corpoelec realiza tareas de mantenimiento diario y avanza en un programa de fuentes alternativas. Entre los proyectos mencionó el parque solar de Machango, en Zulia, que las autoridades esperan poner en servicio en 2027. El Gobierno encargado también expresó confianza en una reforma de la ley del servicio eléctrico, que prevé la participación de los sectores público y privado. Las autoridades recordaron convenios firmados con General Electric, Siemens e Impsa.

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Carlos Mousadi, presidente de GE Vernova Venezuela, y Juan Fernández, representante de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La crisis eléctrica en Venezuela se extendió a nuevas regiones del país, con interrupciones diarias que afectan al 99% de los hogares en Zulia, al 98% en los Andes y al 82% en Caracas, según datos expuestos por el analista Efraín Rincón, de la firma Consultores 21.

“La crisis eléctrica ha empeorado de manera significativa, uno tenía la idea de que la gran víctima de esto es el Zulia y resulta que ahora se han sumado otras regiones del país”, afirmó Rincón durante una rueda de prensa en Maracaibo a principios de septiembre. “Los datos dicen que el 99% de los hogares (zulianos) se ven afectados por interrupciones del servicio eléctrico al día (...) en (la región de) Los Andes estamos más o menos en ese porcentaje, 98%, y en la capital (Caracas) hay un 82%. De tal suerte que el problema energético se ‘deszulianizó’ y empieza ahora a nacionalizarse”, señaló.

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En el sur de Maracaibo, la estudiante de Psicología Isamar González, de 18 años, relató que convive con los apagones desde su infancia y que utiliza linternas para estudiar. “Yo siento en realidad que no ha habido ningún cambio. Creo que ha habido momentos peores, como cuando nos quitaron la luz una semana en (2019...) Y creo que ahorita se tiene que aprender a sobrevivir con esto”, dijo en diálogo con EFE.

La joven aseguró que el servicio falla “todos los días”. Los cortes también agravan la situación de personas enfermas, entre ellas pacientes oncológicos y personas con autismo, según vecinos de la comunidad de Santa Clara.

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(Con información de EFE)