Colombia

Precio del oro en Colombia hoy, 2 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Guardar

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el valor de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro de este viernes

Por gramo: 434745.80 COP

Por onza: 13522105.76 COP

Venta de oro puro (24K): 434722.97

Compra de oro puro (24K): 434768.62

Cambio: -1,51

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

La participante mostró incomodidad por la decisión de los chefs y tuvo un breve cruce con Bahamón

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

La creadora de contenido aseguró que el encuentro fue casual, que no se saludaron y que entre ambos no existe rencor tras el divorcio

Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

La ocupación del principal escenario de Medellín altera las fechas de los compromisos y obliga a utilizar recintos con menor capacidad hasta mediados de octubre en la ciudad durante ese periodo

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

Carlos Calero denunció a un conductor de TransMilenio por rayar su carro: “Los dueños de la vía”

La competidora colombiana “Guajira” protagonizó un fuerte encontronazo con la mexicana Ninel Conde en ‘Top Chef VIP 2026’: “Te comportas como hombre”

Deportes

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez dio la cara tras la goleada que recibió con El Salvador: “No estoy acá porque me esté enriqueciendo”

El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027