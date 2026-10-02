El FMI analiza abrir una oficina en Venezuela, pero aseguró que Delcy Rodríguez no solicitó financiamiento hasta el momento

La portavoz del FMI, Julie Kozack (Archivo/Captura de video)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza instalar una oficina en Venezuela, aunque el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solicitó hasta el momento un programa del organismo ni otra forma de financiamiento. “Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack.

La portavoz destacó que la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada. El encuentro abordó el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que abandonó el organismo en 2007.

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El organismo prestamista analiza con las autoridades de Venezuela la apertura de una sede en el país caribeño para restablecer la cooperación técnica, aunque aún no definieron las modalidades ni el calendario. “El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades.”, afirmó Kozack.

Entre los sectores definidos figuran las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias y cambiarias, la gestión de tesorería y la administración tributaria. Un equipo técnico del FMI viajó a Caracas entre fines de agosto y comienzos de septiembre para debatir las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa misión se produjo después de otra visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

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El FMI no realiza su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial, como parte de la reanudación de los vínculos con esos organismos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.

Las reuniones tuvieron lugar en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. La televisión estatal venezolana sostuvo que los encuentros reflejan la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

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Georgieva calificó de productiva su reunión con Rodríguez y señaló que dialogaron sobre “la recuperación y reconstrucción” venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio. “Celebramos los avances en el diálogo renovado y reafirmamos la disposición del FMI para apoyar al país mediante el desarrollo de capacidades y el asesoramiento en materia de políticas”, escribió la directora del Fondo en X.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que mantuvo una “buena reunión” con Rodríguez y recordó que “Venezuela es un importante miembro fundador” del banco”.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron el 16 de abril la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano. Después de ese cambio, Venezuela recuperó el acceso a recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación posterior a los terremotos de junio.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, antes del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 21 de septiembre de 2026. Palacio de Miraflores/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Delcy Rodríguez afirmó que las reuniones con organismos financieros internacionales apuntaron a “impulsar nuevas etapas de relacionamiento con el sistema financiero internacional y garantizar trabajo conjunto en beneficio del pueblo venezolano”. “El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación”, expresó la mandataria.

El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año. La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

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(Con información de Reuters y EFE)