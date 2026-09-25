Venezuela

Venezuela anunció la recuperación casi total de las operaciones en el puerto de La Guaira tras los daños del doble terremoto

El ministro de Transporte informó que la actividad marítima se recuperó en más del 95% tres meses después de los sismos, aunque algunos componentes de la infraestructura aún necesitan obras de rehabilitación de mayor alcance

Varias personas se sientan junto a los ataúdes de las víctimas del terremoto en un depósito de cadáveres improvisado instalado en el puerto de La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (Venezuela), el 6 de julio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Varias personas se sientan junto a los ataúdes de las víctimas del terremoto en un depósito de cadáveres improvisado instalado en el puerto de La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (Venezuela), el 6 de julio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
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El Gobierno chavista de Venezuela aseguró que el puerto de La Guaira recuperó entre 96% y 97% de sus operaciones, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio que afectó con mayor dureza a ese estado. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, afirmó que las actividades marítimas están “casi en su totalidad recuperadas”, aunque persisten sectores de la infraestructura portuaria que requieren un plan de rehabilitación de mayor alcance.

El funcionario indicó que los sismos causaron daños en el puerto de La Guaira, sin precisar las áreas afectadas ni el cronograma de las obras pendientes.

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Garcés también se refirió al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, y señaló que una de sus pistas ya fue reparada, mientras que otra registró daños de mayor magnitud y demandará más tiempo de trabajos. “El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70% de las operaciones nacionales e internacionales”, sostuvo el ministro.

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La terminal retomó actividades el 1 de septiembre mediante instalaciones temporales, después de que los terremotos afectaran sus áreas principales. Al menos 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, operan desde esas terminales provisionales.

Entre las compañías que mantienen vuelos figuran Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP, American Airlines, Copa Airlines, Avianca y LATAM Colombia. Las instalaciones temporales cuentan con capacidad total para 2.168 personas. De ese número, 720 plazas corresponden al sector de salidas internacionales y 496 al área de llegadas.

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“Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir”, sostuvo el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía antes de su reapertura.

No obstante, pese a los anuncios de la administración chavista liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Amnistía Internacional denunció falta de transparencia de las autoridades venezolanas, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio, y reclamó que la recuperación se base en los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

“A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.

Varias personas trabajan para retirar los escombros de un edificio derrumbado por dos devastadores terremotos, en La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
Varias personas trabajan para retirar los escombros de un edificio derrumbado por dos devastadores terremotos, en La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La organización entrevistó a 21 personas afectadas en Caracas y La Guaira, la zona con mayores daños. Los testimonios señalaron un “escaso acompañamiento institucional” y falta de información sobre los mecanismos para localizar familiares desaparecidos o acceder a ayudas estatales.

Todos los entrevistados indicaron que la respuesta de las autoridades fue “tardía y poco coordinada” y sostuvieron que, pese al despliegue de policías, militares y organismos de inteligencia, las tareas se enfocaron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de priorizar la búsqueda y localización de personas.

La organización advirtió que las autoridades no publicaron una cifra nacional actualizada de desaparecidos. El Gobierno chavista informó el 24 de agosto un balance de 6.509 muertes, mientras que el gobernador de La Guaira mencionó una estimación de 7.265 fallecidos. Iniciativas ciudadanas recopilaron más de 41.000 reportes de personas cuyo paradero se desconoce, aunque Amnistía señaló que esos registros pueden incluir errores y duplicaciones.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron daños en casi 60.000 viviendas. Amnistía Internacional pidió establecer un registro único de víctimas, garantizar información pública actualizada y asegurar asistencia, atención médica, apoyo psicológico y acceso a vivienda para los damnificados.

(Con información de EFE)

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