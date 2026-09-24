Venezolanos protestaron ante el CNE para exigir elecciones presidenciales y que se permita el regreso de María Corina Machado

Venezolanos exigen el ingreso a María Corina Machado y elecciones presidenciales

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Venezolanos se concentraron este miércoles en Plaza Venezuela, Caracas, para exigir el regreso de María Corina Machado al país y la convocatoria de elecciones presidenciales libres. Frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, los manifestantes comenzaron a ocupar la principal autopista de la capital.

La movilización ocurrió después de que Machado acumuló al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela desde que salió del país hace nueve meses. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz, permaneció en Panamá tras viajar a Noruega en diciembre, según confirmaron fuentes de Vente Venezuela a la agencia AFP.

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Los asistentes corearon “¡Se ve, se siente, María presidente!” y “¡María, vente, te estamos esperando!”. Carlos Fernández afirmó desde la plaza que Machado contaba con “un país desplegado” para acompañarla hasta la Presidencia de la República.

Los asistentes corearon consignas de apoyo a la dirigente, quien permanece en Panamá desde su viaje a Noruega en diciembre

La oposición vinculó la protesta con los tres intentos de retorno que la dirigente realizó en las últimas horas. Esos episodios coincidieron con la reunión que la presidenta encargada Delcy Rodríguez mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los siete intentos de retorno desde Panamá

Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, sostuvo en redes sociales que los últimos tres episodios formaron parte de una serie de siete operaciones frustradas. Un portavoz de la dirigente confirmó luego esa cifra, aunque Machado no hizo declaraciones públicas.

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Los asistentes corearon “¡Se ve, se siente, María presidente!” y “¡María, vente, te estamos esperando!”

El primer plan contempló un viaje por mar desde Panamá, de acuerdo con el diario español ABC. La periodista Idania Chirinos informó que las autoridades migratorias sellaron el pasaporte de Machado, pero el trayecto se suspendió porque el zarpe se canceló por “imprevistos mecánicos en la embarcación”.

La dirigente intentó abordar además vuelos desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, hacia Aruba y Curazao. Ninguno de los aviones recibió autorización para despegar, informó NTN24.

Las fallas mecánicas, las cancelaciones de última hora y las restricciones al espacio aéreo frustraron las alternativas marítimas y aéreas. ABC no precisó quién bloqueó los desplazamientos.

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La oposición vinculó la protesta con los tres intentos de retorno que la dirigente realizó en las últimas horas

La promesa electoral de Delcy Rodríguez

Rodríguez aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Venezuela celebrará elecciones y que su administración ya inició contactos con sectores opositores para preparar el proceso. Sin embargo, no fijó una fecha y dijo que el pueblo venezolano determinará cuándo estarán dadas las condiciones para acudir a las urnas.

Venezolanos exigen el ingreso a María Corina Machado y elecciones presidenciales

“En Venezuela habrá elecciones, y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con la oposición”, afirmó. La dirigente chavista sostuvo que los comicios debían ofrecer “condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas” y servir para resolver diferencias internas.

El diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición se reanudó en septiembre con una agenda centrada en cambios en las instituciones judiciales y la recuperación de derechos políticos. Entre los asuntos discutidos figura la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.

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