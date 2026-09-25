Venezuela

“Hermanas del mismo dolor”: madres de jóvenes venezolanos desaparecidos solicitan auxilio a las autoridades

Lisbeth Zurita, líder del Grupo Madre Esperanza, señala que más de 100 familias se han organizado para buscar a sus seres queridos y advierte sobre la violencia en el área limítrofe con Colombia

Migración Colombia aseguró que los flujos migratorios en la fronteras fueron "estables" luego de la intervención estadounidense en Venezuela - crédito foto Migración Colombia
Vocera del Grupo Esperanza de Madre advierte sobre la situación de violencia en la frontera entre Venezuela y Colombia- crédito foto Migración Colombia
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Esniel Job Contreras Zurita salió desde el estado Mérida, en los andes venezolanos, a Inírida, capital del departamento colombiano de Guainía, a finales de febrero de 2019.

En ese momento tenía 25 años y resolvió cruzar al país vecino atendiendo la invitación de un amigo, que lo entusiasmó con la idea de trabajar como vendedor en las minas que funcionan en esa región del oriente de Colombia.

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“Pero le fue fatal”, comenta Lisbeth Zurita, madre de Esniel. Enfermó de paludismo y terminó hospitalizado. “Casi se muere, nunca perdimos contacto”, relata la señora.

El joven se salvó y decidió retornar a su patria. “Regreso por el puente Santander, en Cúcuta”, le dijo a su mamá en julio de 2019. Fueron las últimas palabras que Zurita oyó de boca de su hijo. Después no ha sabido más nada de él.

Perdidos

La desaparición de Esniel Job Contreras Zurita llevó a su progenitora a crear el Grupo Esperanza de Madre. Lo que nació como una iniciativa en redes sociales para dar con el paradero de un joven, hoy reúne a más de cien familias que padecen situaciones similares: Muchachos venezolanos cuyos rastros se han perdido principalmente en zonas fronterizas y transfronterizas.

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A mediados de septiembre, representantes de esta organización se reunieron con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato. “Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas”, se comprometió González Lobato.

La defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, sentada en una mesa frente a documentos, con una bandera venezolana al fondo
Eglée González Lobato, defensora del Pueblo de Venezuela, atendió a los familiares de los desaparecidos. (@Defensoria_Vzla)

Zurita indica que ha hecho todas las diligencias posibles tanto en Colombia como en Venezuela. “Lo busqué hasta debajo de las piedras y no lo he conseguido”, resalta al describir los esfuerzos realizados.

Tras conversar con funcionarios de Cancillería, Ministerio Público y Defensoría, siente que hoy cuenta con más apoyo para continuar. “Queremos trabajar juntos con las instituciones, es importante incluir a las familias en las búsquedas”, afirma.

Admite que el camino para llamar la atención de los entes públicos no ha sido fácil. “A veces no quieren tomar las denuncias de las madres, no investigan o no hay interés”, señala.

Red

En la frontera con Colombia la situación es terrible, pasa de todo”, advierte Zurita, quien ha podido conocer de primera mano testimonios de jóvenes “reclutados” por bandas criminales y sometidos a toda clase de abusos. “Los utilizan y luego los desechan”, resume.

Frontera entre Colombia y Venezuela
Grupos criminales reclutan a jóvenes en las zonas fronterizas. - crédito Cancillería

Las integrantes del Grupo Esperanza de Madre se reconocen como hermanas. “Somos hermanas de un mismo dolor”, describe Zurita, quien destaca la importancia del acompañamiento y de visibilizar los casos y generar conciencia en la sociedad para evitar que otras familias sufran esta tragedia.

“Han pasado siete años y aún no sé nada de mi hijo”, repite Zurita, quien pese a todo mantiene la fe. “Vamos a lograr grandes cosas para sensibilizar a la sociedad”, asegura.

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