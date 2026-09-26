El ministro de Defensa se pronunció tras el asesinato de policías en Ábrego, Norte de Santander: “Su sacrificio no será olvidado”

En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años - crédito Colprensa - @generaljmora/X

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El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora López, condenó el asesinato del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres, ocurrido durante un patrullaje en el sector de La Piñuela, en Ábrego, Norte de Santander, el viernes 25 de septiembre de 2026.

La información confirmada por la Policía Nacional es que los uniformados fueron atacados mientras se movilizaban en un vehículo oficial para realizar una actividad preventiva en un colegio del municipio.

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Hombres armados habrían disparado contra la patrulla en la vía que comunica al municipio de Ábrego con Cúcuta. El ataque se registró hacia las 9:30 a. m. De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, las armas fueron maniobradas por sujetos que se desplazaban en otro vehículo. Después del crimen, los agresores huyeron en dirección hacia Cúcuta.

Los dos policías fueron asesinados cuando se dirigían a un colegio para realizar una actividad preventiva - crédito @generaljorgemora/X

De acuerdo con la información y los videos divulgados en redes sociales, tras la agresión, el conductor del carro institucional perdió el control de la patrulla, que terminó cerca de caer en un arroyo, por fuera de la vía, casi en la institución educativa municipal.

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Por su parte, el general retirado Mora López destacó que los uniformados murieron mientras cumplían con su labor de protección a la ciudadanía.

“Condenamos con absoluta firmeza el vil asesinato de nuestros policías en La Piñuela, Ábrego. El intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres murieron cumpliendo con su deber y defendiendo a los colombianos. A sus familias y a toda la Policía Nacional les expresamos nuestra solidaridad y respeto. Su sacrificio no será olvidado”, dijo el funcionario.

El ministro también aseguró que ordenó a la fuerza pública desplegar acciones para identificar y capturar a los responsables.

“He ordenado a nuestra Fuerza Pública actuar con toda la contundencia contra los responsables de este crimen, que con absoluta certeza serán identificados, perseguidos y puestos a disposición de la justicia”, afirmó.

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El ministro concluyó con un mensaje de respaldo a la Policía y de firmeza contra los grupos armados.

La Policía y el Ejército desplegaron acciones de inteligencia e investigación para ubicar a los responsables - crédito @elinformanteCor/X

“A nuestros héroes los honraremos defendiendo a Colombia y enfrentando sin tregua a quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”, expresó.

Según el contexto entregado por las autoridades, en la zona tendrían presencia estructuras armadas, entre ellas frentes del ELN. La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron las circunstancias exactas del crimen.

Ofrecen recompensa de hasta $50 millones por información sobre asesinato de dos policías en Ábrego

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinatoF.

Como respuesta al ataque, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo conjunto en la zona para adelantar labores de inteligencia e investigación criminal para establecer las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.

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“Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, afirmó el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier dato que contribuya a la investigación. La información puede ser suministrada a la Policía Nacional a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella condenó los hechos y afirmó que “en la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN”.

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El presidente De la Espriella se pronunció para rechazar el ataque armado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!“, escribió el jefe de Estado, en un mensaje que publicó en su cuenta de X.