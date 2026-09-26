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Huracán Polo se desplaza por el Pacífico: qué estados de México afectará con lluvias intensas este sábado 26 de septiembre

Se espera que continúe avanzando sin tocar tierra

FOTO DE ARCHIVO: Altas olas generadas por el huracán Polo rompen contra la costa a medida que la tormenta se acerca a Baja California del Sur, en San José del Cabo (México), el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Julio Parra
FOTO DE ARCHIVO: Altas olas generadas por el huracán Polo rompen contra la costa a medida que la tormenta se acerca a Baja California del Sur, en San José del Cabo (México), el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Julio Parra
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El huracán Polo se desplaza este sábado 26 de septiembre por el océano Pacífico y continúa como categoría 5 y mantendrá lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, además de oleaje elevado y rachas de viento en la costa occidental del país.

El huracán, que ha despertado las acciones de prevención por parte de autoridades y pobladores, avanza hacia el oeste-noroeste de México a 17 km/h. La previsión indica que continuará sobre aguas del Pacífico y que después tomará rumbo al noroeste, con una trayectoria paralela a la península de Baja California y cada vez más distante de territorio nacional.

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Sinaloa y Nayarit tendrán lluvias de hasta 75 milímetros

La circulación del huracán provocará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y sur de Sinaloa. Estas precipitaciones pueden ocasionar aumento en los niveles de arroyos y ríos, así como encharcamientos en zonas urbanas y caminos de las regiones afectadas.

En Nayarit, el pronóstico contempla acumulados de la misma intensidad en el norte, la costa y el sur del estado. Las lluvias se concentrarán durante el paso de las bandas nubosas asociadas con el sistema, que también reforzará la presencia de nubosidad en el occidente y noroeste de México.

La circulación del huracán provocará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y sur de Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco.
La circulación del huracán provocará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y sur de Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco. (@conagua_clima)

El sur de Baja California Sur tendrá lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Aunque el centro del ciclón se mantiene sobre el mar, su amplia circulación continuará generando condiciones de lluvia y viento en áreas de la península.

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Las autoridades meteorológicas mantienen una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en Baja California Sur. La medida abarca una franja del litoral occidental de la entidad ante los efectos que pueda ocasionar la cercanía del sistema.

El oleaje subirá en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Colima

Las costas de Baja California Sur y Nayarit registrarán oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros. Estas condiciones representan riesgo para actividades marítimas, embarcaciones menores y personas que permanezcan cerca de playas, escolleras o zonas rocosas.

En los litorales de Jalisco y Colima, el oleaje previsto será de entre 1.5 y 2.5 metros. La presencia de corrientes de arrastre y marejadas puede extenderse a zonas de playa, aun cuando no haya lluvias continuas en todos los municipios costeros.

Baja California Sur tendrá vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Estas ráfagas pueden derribar ramas, anuncios o estructuras ligeras, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros expuestos.

La playa de El Paraíso, mientras el huracán Polo —clasificado por última vez como tormenta de categoría 4— avanza hacia el noroeste mar adentro, en Armería, estado de Colima, México, el 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Dante Alfaro
La playa de El Paraíso, mientras el huracán Polo —clasificado por última vez como tormenta de categoría 4— avanza hacia el noroeste mar adentro, en Armería, estado de Colima, México, el 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Dante Alfaro

En Nayarit y Jalisco habrá vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. Las condiciones pueden variar conforme las bandas exteriores del huracán se acerquen o se alejen de las costas.

Polo seguirá su desplazamiento lejos de las costas mexicanas

La trayectoria pronosticada mantiene a Polo al sur de Baja California Sur mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. En los siguientes periodos, el ciclón se moverá al noroeste sobre el océano Pacífico.

El alejamiento gradual del centro del huracán no elimina los efectos indirectos en el país. La humedad y los desprendimientos nubosos asociados con el sistema mantendrán la probabilidad de precipitaciones en entidades del noroeste y occidente.

La población de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur deberá atender los avisos por lluvias, viento y oleaje. También se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse lejos de zonas inundadas y seguir las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.

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