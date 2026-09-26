Presidente de Corea del Sur asiste al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, asistió al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde compartió parte de la noche con su esposa, Kim Hye Kyung, desde uno de los palcos del recinto.

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, asistió al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde compartió parte de la noche con su esposa, Kim Hye Kyung, desde uno de los palcos del recinto.

La aparición del mandatario ocurrió durante su visita de Estado a México, que incluyó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y una agenda centrada en comercio, inversión, tecnología y cooperación bilateral.

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Así fue el concierto

Stray Kids regresó a Ciudad de México para ofrecer dos presentaciones, programadas para el 25 y 26 de septiembre.

Durante el primer concierto, J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, agencia de la agrupación, reveló al público que Lee Jae-myung se encontraba entre los asistentes.

“Al fin nos conocemos. Muchas gracias por amar el K-pop más que nadie. Hoy tenemos un invitado especial que nos honra con su presencia, el presidente de Corea del Sur y la primera dama”.

En las pantallas del estadio apareció entonces el presidente junto a Kim Hye Kyung. Ambos portaban una lightstick de Stray Kids y acompañaron el ambiente del público.

Bang Chan, líder del grupo, lanzó un “¡Viva México!” antes de que comenzaran los fuegos artificiales y los ocho integrantes tomaran el escenario para interpretar temas como “TOPLINE” y “S-Class”.

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El presidente Lee Jae-myung asistió al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde compartió parte de la noche con su esposa, Kim Hye Kyung, desde uno de los palcos del recinto. (Captura de pantalla: X)

La aparición del presidente Lee Jae-myung

La presencia del mandatario surcoreano llamó la atención porque ocurrió pocas horas después de su encuentro oficial con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante la visita, ambos gobiernos formalizaron acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas como cultura, turismo, agricultura, seguridad, tecnología y movilidad académica. También plantearon fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.

La propia Presidencia surcoreana ha identificado a México como un espacio relevante para profundizar la cooperación bilateral, mientras que la agenda de Lee durante su visita incluyó sectores como comercio, energía, industria aeroespacial, cultura y defensa.

Motivo de la presencia de Lee Jae-myung en México

La asistencia al concierto ocurrió como parte de una visita oficial que tuvo como eje el fortalecimiento de la relación entre México y Corea del Sur.

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Sheinbaum y Lee conmemoraron los 64 años del inicio de relaciones diplomáticas y anunciaron un Plan de Acción México-Corea 2026-2030. Además, se informó sobre la firma de 17 memorandos de entendimiento.

La asistencia al concierto ocurrió como parte de una visita oficial que tuvo como eje el fortalecimiento de la relación entre México y Corea del Sur. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En materia cultural, ambos gobiernos hablaron de ampliar los espacios dedicados a la cultura coreana en México. Lee destacó el interés mexicano por el K-pop, la gastronomía y otros elementos de la cultura surcoreana.

“El afecto del pueblo mexicano por la cultura coreana es extraordinario: va más allá del K-pop y abarca también la belleza y la gastronomía coreanas”.

Stray Kids fue formado por JYP Entertainment y actualmente está integrado por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, de acuerdo con el perfil oficial de la agrupación. (Instagram: Stray Kids)

¿Quiénes son los integrantes de Stray Kids?

Stray Kids fue formado por JYP Entertainment y actualmente está integrado por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, de acuerdo con el perfil oficial de la agrupación.

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Bang Chan es el líder; Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N completan la alineación que debutó oficialmente en 2018.

El grupo mantiene además una fuerte participación de sus integrantes en la creación de su música. Bang Chan, Changbin y Han forman 3RACHA, unidad vinculada con la producción y composición de buena parte de su repertorio.