Donald Trump se reunió con Delcy Rodríguez en Nueva York por primera vez desde la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump se reunió con Delcy Rodríguez en Nueva York por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este martes por la noche en Nueva York por primera vez, en un encuentro que marca un acercamiento entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca.

La reunión tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. El encuentro se celebró a puertas cerradas y sin acceso de la prensa.

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Además de Trump y Rodríguez, participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

La cita se produjo poco después del acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde el ex dictador Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcoterrorismo.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

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Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas el pasado enero, la Administración de Trump respaldó al nuevo Gobierno de transición de Rodríguez, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

En su discurso ante la Asamblea General el martes por la mañana, Trump calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley”, afirmó que cientos de presos políticos fueron liberados desde su captura y presentó la incursión como una muestra de que Estados Unidos utilizaría su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

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“Al vencedor le pertenecen las riquezas”, dijo Trump al referirse al acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado, que calificó como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. El mandatario manifestó además su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes al frente de una delegación que mantuvo conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, prestamistas multilaterales y empresas, según fuentes citadas por Reuters.

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