Lupillo Rivera estalla y abandona reality show de forma abrupta: “Buscan generar morbo, chismes y notas amarillistas”

El cantante Lupillo Rivera presenta un comunicado oficial en el que explica los motivos de su renuncia a un programa de televisión. (Instagram Lupillo Rivera)

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Lupillo Rivera anunció en plena transmisión su salida de Top Chef VIP 5 la noche del jueves 24 de septiembre, tras acusar una filtración sobre su vida privada que, según él, buscaba generar controversia a su costa. El cantante calificó lo ocurrido como una traición y confirmó que la decisión es definitiva.

La ruptura se dio frente a cámaras, cuando el intérprete tomó la palabra tras conocerse el resultado de un reto de eliminación. “Este es mi último plato. Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, expresó ante los jueces y sus compañeros de competencia.

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Lupillo Rivera prepara nuevos proyectos/Instagram

Los motivos detrás de la salida abrupta

Lupillo Rivera abandonó Top Chef VIP después de que se difundiera, semanas antes de la emisión del episodio correspondiente, información sobre a quién dedicó un platillo dentro del certamen. El cantante sostiene que ese adelanto se hizo de forma intencional para generar rumores sobre su vida sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lupillo Rivera abandonó Top Chef VIP después de que se difundiera, semanas antes de la emisión del episodio correspondiente, información sobre a quién dedicó un platillo dentro del certamen. En el comunicado que publicó tras su salida, el cantante fue explícito sobre cómo interpretó ese hecho: “Fue un acto hecho con toda la ventaja, la alevosía y mala intención”, escribió.

El texto agrega una acusación directa sobre la intención detrás de la filtración: “Lo adelantaron a propósito para encender la chispa y seguir generando morbo, chismes y notas amarillistas a costa mía”. Rivera sostiene que ese adelanto derivó en interpretaciones erróneas sobre su vida sentimental.

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Sobre las consecuencias de esa filtración, el comunicado señala: “Por supuesto, la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras”.

El cantante no precisó qué programa específico difundió la información, pero dejó en claro que se trataba de un espacio vinculado a la misma cadena que transmite el reality. “Yo estoy trabajando con la cadena y los mismos programas de chismes me pegan, eso no lo voy a permitir en esta vuelta”, declaró frente a los jueces al momento de anunciar su renuncia.

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También hizo referencia a una situación similar vivida previamente en otro reality show, La Casa de los Famosos, donde según él enfrentó un trato parecido por parte de espacios de entretenimiento vinculados a la misma producción.

El cantante Lupillo Rivera comunica su renuncia al programa de televisión Top Chef VIP tras acusar a la cadena Telemundo de persecución mediática. (Lupillo Rivera/Instagram)

La nueva relación que detonó la controversia

El perfil verificado de Erika Adriana Batres en redes sociales presenta el recuento de sus publicaciones, seguidores y la información de la cuenta. (Instagram/Erika Batres)

El conflicto tiene su origen en una confesión que el propio Lupillo Rivera hizo durante las grabaciones del programa semanas atrás. En esa ocasión, el cantante reveló frente a las cámaras que había iniciado una nueva relación tras el fin de su compromiso con la modelo dominicana Taina Pimentel.

“Hace poco tiempo tuve el contacto con una hermosa dama; no pude buscarla como quería por estar en este show y, aparte, estaba comprometido. Cuando se acabó mi compromiso, decidimos volver a hablar”, relató Rivera en ese momento, sin revelar la identidad de la mujer.

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El artista describió el reencuentro como una conexión que se dio primero por mensajes en redes sociales y después mediante llamadas y videollamadas. “Cuando la miré, la conocí, sentí esa energía muy positiva. Tuvimos una noche espectacular, una noche inolvidable. Nos estamos amando locamente”, detalló en su momento, sin confirmar públicamente el nombre de la persona.

Esa relación fue vinculada después con Erika Adriana Batres, de acuerdo con versiones que circularon una vez que la información sobre su vida sentimental trascendió fuera del programa. La coincidencia entre el anuncio de su nuevo romance y el reciente fin de su compromiso con Pimentel alimentó especulaciones en redes sociales.

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El antecedente: la ruptura con Taina Pimentel

Aunque la separación se hizo pública en agosto, trascendió después que el distanciamiento entre ambos había comenzado realmente en julio. (Instagram: @tainapimentelofficial)

Para entender el origen del escándalo es necesario remitirse a agosto pasado, cuando Taina Pimentel confirmó mediante un comunicado el fin de su relación con Lupillo Rivera. En ese texto, la modelo no ofreció mayores detalles sobre las causas de la ruptura.

Aunque la separación se hizo pública en agosto, trascendió después que el distanciamiento entre ambos había comenzado realmente en julio. La diferencia entre la fecha real de la ruptura y su anuncio público alimentó las versiones sobre una posible infidelidad por parte del cantante, aunque Pimentel nunca confirmó esa hipótesis de manera directa.

En medio de esa controversia surgieron además menciones a otras figuras públicas, entre ellas Cristina Porta y Aleska Génesis, cuyos nombres se vincularon de forma especulativa al affaire sin que existiera una confirmación oficial sobre su participación en los hechos.

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Pimentel también compartió posteriormente un comunicado en el que detalló, con fechas específicas, el momento en que su relación con Rivera comenzó a deteriorarse, en un intento por aclarar la cronología real de los acontecimientos frente a las versiones que circulaban.

El momento de la confesión dentro de la cocina

La revelación sobre el nuevo romance de Lupillo Rivera se dio de manera particular dentro del programa. Durante un reto de cocina, el cantante presentó un postre acompañado de una colchoneta y una almohada como parte de la puesta en escena, y explicó que el platillo estaba dedicado a esa nueva pareja.

“Lo que me gusta de ella es que no le gusta nada de mi música, nada de mi ser, de mi trabajo. Solamente una canción le gusta y así le puse a este postre”, comentó el cantante mientras presentaba la creación, a la que llamó con el mismo nombre de una de sus canciones.

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Rivera fue explícito al señalar que prefería mantener en reserva la identidad de la mujer. “No puedo decir su nombre porque no sé si ella quiere ser pública o no y tengo que respetar esa línea”, afirmó en ese momento, semanas antes de que la información terminara por trascender de todos modos.

Reacciones dentro de la competencia

La renuncia sorprendió tanto a los jueces como a los demás participantes del reality. Entre las reacciones registradas en el estudio, Ninel Conde comentó que consideraba que el cantante estaba haciendo un berrinche y que posiblemente se arrepentiría de la decisión más adelante.

Pese a la salida, Lupillo Rivera dejó constancia de que su intención inicial era continuar en la competencia. “Me gusta mucho la cocina, yo sé que tengo oportunidad de ganar y llegar lejos, pero he tomado esta decisión y es definitiva”, sostuvo antes de retirarse del set.

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Con su salida, Rivera se suma a la lista de participantes que ya no continúan en la quinta temporada del certamen, aunque en su caso se trata de la única renuncia registrada hasta el momento, a diferencia del resto de sus excompañeros, que fueron eliminados por decisión de los jueces. La competencia por el premio de 200 mil dólares continúa sin él.