Joven denuncia que entrenador la grabó sin permiso mientras hacía ejercicio y exhibe la respuesta del dueño del gimnasio

La usuaria llamada Marian Bravo se volvió viral al dar a conocer que fue grabada sin su consentimiento por su entrenador en un gimnasio de la alcaldía Magdalena Contreras.

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Una denuncia difundida en redes sociales generó cuestionamientos sobre la privacidad de las mujeres dentro de los gimnasios, luego de que una joven identificada como Marian Bravo asegurara que un entrenador la grabó con su teléfono celular sin pedirle autorización mientras realizaba su rutina en un establecimiento de la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

Los hechos, según el relato de la joven, ocurrieron el pasado 4 de septiembre en Conquer Gym, ubicado en la zona de San Bernabé Ocotepec. La afectada explicó que se encontraba realizando ejercicios para el tren inferior cuando, posteriormente, descubrió que el instructor presuntamente había utilizado su celular para filmarla.

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Así descubrió que el entrenador la estaba grabando

El momento clave en el que el entrenador es captado grabando a la usuaria.

Marian explicó que acostumbra registrar en video sus propias rutinas para revisar posteriormente su desempeño. Fue precisamente al llegar a su domicilio y observar una de esas grabaciones cuando notó la presencia del entrenador detrás de ella.

En las imágenes, de acuerdo con su denuncia, el instructor aparece sentado y utilizando su teléfono mientras ella realizaba una patada en polea.

La joven aseguró que nunca otorgó permiso para que el entrenador la registrara en video y que tampoco autorizó al gimnasio a utilizar su imagen.

El sujeto trató de simular, pero en diversas ocasiones grabó a la joven sin su consentimiento.

Ante lo ocurrido, decidió acudir con la administración del establecimiento para informar sobre la situación y pedir que se tomaran medidas contra el trabajador señalado.

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Sin embargo, la respuesta que recibió del propietario del gimnasio fue uno de los elementos que posteriormente generó mayor controversia.

“No puedo correrlo a él. Es un elemento. Nunca había tenido un problema con él ni nada. No es correcto que te esté tomando (video), pero no estás en una posición muy incómoda. Si estuvieras en otra posición más provocativa”, expresó el dueño del gym.

La respuesta que provocó indignación

El sujeto en diversas veces es captado grabando la parte intimida de la joven sin su consentimiento.

De acuerdo con el testimonio de Marian, el propietario tampoco consideró suficiente el hecho de que el entrenador hubiera realizado la grabación sin su autorización para separarlo de sus funciones.

El responsable del establecimiento argumentó que el video no mostraba a la joven en una posición que considerara especialmente incómoda y planteó que incluso ese tipo de imágenes podrían tener relación con las redes sociales del gimnasio.

“Tampoco puedo correrlo porque no es una foto que esté muy provocativa, hija. Es un ejercicio que te está tomando, no sé él para qué lo quiere. Luego lo suben también a sus redes sociales del gimnasio”.

Marian Bravo aseguró que nunca autorizó al instructor a grabarla y cuestionó que el propietario justificara su permanencia en el establecimiento.

La denunciante cuestionó esta postura al considerar que el punto central no era la posición en la que realizaba el ejercicio, sino que el entrenador presuntamente la hubiera grabado sin solicitarle autorización.

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El caso también abrió una conversación sobre los límites de la privacidad dentro de establecimientos deportivos, particularmente cuando trabajadores utilizan dispositivos personales para registrar a usuarios.

¿Qué dice la ley en CDMX?

Usuarios apoyaron a la joven por alzar la voz.

En la Ciudad de México existen disposiciones penales relacionadas con la intimidad sexual. El artículo 181 Quintus del Código Penal local contempla como delito videograbar, fotografiar o elaborar imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. La legislación establece penas de cuatro a seis años de prisión y multas de 500 a mil UMAs, además de agravantes en determinadas circunstancias.

Entre las circunstancias que pueden incrementar la sanción se encuentra que exista una relación de confianza, laboral, docente, de subordinación o superioridad, así como determinados supuestos relacionados con establecimientos de servicio al público.

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No obstante, que una persona sea grabada sin autorización durante una rutina de ejercicio no significa automáticamente que el hecho encuadre en el delito contra la intimidad sexual: para determinarlo deben analizarse el contenido de la grabación, la finalidad, las circunstancias y demás elementos del caso.

La Ley Olimpia, por su parte, está relacionada con las reformas que sancionan conductas que vulneran la intimidad sexual mediante la creación o difusión no consentida de material íntimo o sexual.

En el caso de Marian Bravo, la denuncia pública pone nuevamente sobre la mesa la importancia de establecer límites claros para la grabación y utilización de imágenes de usuarios dentro de espacios privados de entrenamiento.

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Hasta la información proporcionada, no se ha acreditado públicamente cuál fue el destino de la grabación ni si ésta fue difundida en redes sociales. Tampoco se informó sobre una determinación de la autoridad respecto a los hechos denunciados.