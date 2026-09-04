Venezuela

Delcy Rodríguez celebró la firma de otro contrato para explotar petróleo en Venezuela

El convenio, firmado en el Palacio de Miraflores por Pdvsa y el Grupo Gilinski, entrega por 25 años el área Bare en la Faja del Orinoco, con unos 1.100 pozos y 11.000 bd

El gobierno interino de Venezuela firmó con GeoPark un convenio por 25 años para explotar el campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco. (REUTERS/Gaby Oraa)
El gobierno interino de Venezuela firmó con GeoPark un convenio por 25 años para explotar el campo Bare en la Faja Petrolífera del Orinoco. (REUTERS/Gaby Oraa)
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, celebró este viernes la firma de un nuevo contrato petrolero con la colombiana GeoPark, en el marco de una serie de convenios internacionales que buscan consolidar al país como “potencia productora” de crudo tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con Estados Unidos.

La mandataria, que lleva ocho meses al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, participó en un acto con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal VTV, donde remarcó el alcance de los acuerdos firmados en las últimas semanas. “Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, expresó.

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El gobierno interino venezolano firmó este viernes un contrato con GeoPark para explotar durante 25 años un campo de crudo pesado, en un encuentro realizado en el Palacio de Miraflores. El convenio fue suscrito por Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Jaime Gilinski, presidente del grupo colombiano Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

Rodríguez, presente en la firma, celebró la incorporación de la compañía al sector energético venezolano. “Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”, afirmó la mandataria.

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El acuerdo otorga a GeoPark el manejo del campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, que alberga buena parte de las reservas del país. Según un comunicado del Grupo Gilinski, el yacimiento cuenta con aproximadamente 1.100 pozos existentes y una producción bruta actual cercana a los 11.000 barriles diarios (bd), aunque su potencial máximo se ubica entre 85.000 y 95.000 bd.

GeoPark asumirá el manejo del campo Bare, que tiene unos 1.100 pozos y una producción actual cercana a 11.000 barriles diarios. (REUTERS/Gaby Oraa/File Photo)
GeoPark asumirá el manejo del campo Bare, que tiene unos 1.100 pozos y una producción actual cercana a 11.000 barriles diarios. (REUTERS/Gaby Oraa/File Photo)

“GeoPark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere”, declaró Gilinski tras la firma. La compañía es la primera petrolera colombiana que operará de manera directa un bloque en territorio venezolano.

Rodríguez destacó además la firma de convenios para el desarrollo de campos verdes, ocho de los cuales están contemplados en lo que calificó de “extraordinario acuerdo binacional” con Washington, anunciado el 28 de agosto. Según explicó la mandataria, el pacto tiene una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles por día.

Esa cifra equivale a la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las mayores del mundo. El convenio entre Venezuela y Estados Unidos, calificado por Rodríguez de histórico, cede a Washington la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas a cambio de retomar una relación energética que, según la mandataria, data de 1859.

Una mujer y varios hombres, incluyendo militares uniformados y un hombre de traje, caminan en un pasillo interior con arcos y plantas
Delcy Rodríguez celebró la firma de un contrato petrolero entre Venezuela y GeoPark para impulsar la producción de crudo.

La Casa Blanca confirmó además que otorgó una concesión que puede extenderse hasta por un siglo a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt. Rodríguez volvió a agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, por “su disposición a retomar una relación energética” con el país y remarcó que ella ha abogado por resolver las diferencias “a través de la diplomacia y de la negociación”.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de otros acuerdos de mayor envergadura con las petroleras Chevron y Eni para ampliar sus operaciones en el país, así como con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica. Wright viajó a Venezuela tras el convenio del 28 de agosto que cedió a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país.

Rodríguez señaló que también se han firmado acuerdos con empresas de países como España, Italia, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, y que esos convenios “van a marcar a Venezuela en su desarrollo energético” y a “posicionarla en la fórmula energética internacional”.

La producción petrolera venezolana se ubicó en julio en 1,2 millones de barriles diarios, tras un incremento de casi 30% desde enero, cuando Maduro fue derrocado en un operativo militar estadounidense. La cifra actual está aún lejos de los 3 millones de barriles diarios que el país producía a finales de los años noventa.

La firma de los acuerdos petroleros se produjo un día después de que la líder opositora María Corina Machado advirtiera que “los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, en referencia al Ejecutivo venezolano, al que calificó de “régimen ilegítimo”. La dirigente, ganadora del premio Nobel de la Paz, sentenció que “no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular”.

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