Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

El capitán de Cruz Azul se retiró en silencio tras no fichar con el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este viernes 4 de septiembre el jugador mexicano, Erik Lira Méndez, de 26 años, regresó a las instalaciones de La Noria para concentrar con el Club de Futbol Cruz Azul, luego de la inesperada caída de su fichaje con el AS Mónaco.

El capitán ya tenía hechas las maletas para viajar a Francia y convertirse en futbolista del club monegasco, que debía liberar una plaza extracomunitaria antes de acabar el mercado de transferencias el martes 1 de septiembre.

PUBLICIDAD

Al no hacer lo propio frustraron el sueño de Erik Lira, jugar en Europa, por lo que después de dos días fuera de La Noria, el mediocampista defensivo reportó este viernes en el Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul siendo arropado por el público cementero.

Pese al intento calor registrado este viernes en la Ciudad de México, los fans esperaron la salida de Erik Lira, pero antes se dirigieron al vehículo de Charly Rodríguez, quien amablemente entregó autógrafos y se tomó fotos con los aficionados.

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Justo en ese instante, Lira giró el volante de su automóvil para esquivar a los miembros de prensa y a la propia afición, que coreó su nombre afuera de La Noria pero no fue suficiente para que el futbolista se detuviera como de costumbre.

PUBLICIDAD

Incluso, por su urgencia de abandonar las instalaciones de la Máquina, Erik Lira por poco y sufre un accidente con otro vehículo que venía pasando por la avenida. El jugador de Cruz Azul frenó con fuerza y retrocedió unos metros para luego clavarse en uno de los carriles y comenzar su regreso a casa.

De acuerdo con algunos videos difundidos en las redes sociales, el mediocampista mexicano iba acompañado de su representante y trató de evitar las cámaras de televisión cubriendo su rostro con la mano izquierda.

¿Qué pasó con Erik Lira?

El futbolista de Cruz Azul no jugará en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

AS Mónaco envío tres ofertas formales para hacerse de los servicios del jugador mexicano, quien brilló con la Selección Nacional de Futbol, en la Copa del Mundo 2026 anhelando cumplir el sueño de jugar en el futbol de Europa.

PUBLICIDAD

En primera instancia: El equipo francés propuso un aproximado de 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva de Cruz Azul rechazó esa oferta porque la consideraron insuficiente para el valor de Erik Lira.

Luego llegó el segundo ofrecimiento que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), pero dicho propuesta tampoco convenció a la directiva cruzazulina, aunque acercó posturas entre ambas partes.

Al no desertar, AS Mónaco lanzó la tercera y última oferta por Erik Lira el 25 de agosto: se habló de 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mx.

PUBLICIDAD

El club monegasco tenía hasta el 1 de septiembre para liberar una plaza de extranjero, mientras Erik Lira apresuró los exámenes físicos para estar óptimo y listo para viajar a Francia y ser el segundo mexicano en Europa tras el Mundial 2026.

El mexicano reportó en La Noria después de fichaje fallido del AS Mónaco. (X / Cruz Azul)

Sin embargo, el lunes 31 de agosto se informó que AS Mónaco todavía no hacia oficial la salida del estadounidense, Folarin Balogun, por lo que el reloj siguió su curso y la preocupación abarcó el entorno tanto del club como del jugador.

Al concluir el mercado de fichajes, lastimosamente se confirmó que Erik Lira no irá al AS Mónaco y lo peor del caso es que su sueño de ir al viejo continente empieza a alejarse.

PUBLICIDAD

En varias naciones ya terminó el mercado de pases. No obstante, en Rusia y Portugal aún hay posibilidad ya que la ventana de transferencias acaba el 10 y 15 de septiembre, pero al día de hoy no hay ninguna oferta por Erik Lira para ir a dichos países.

¿Erik Lira jugará contra Santos Laguna?

El capitán de la Máquina hoy entrenó con el resto de sus compañeros previo al duelo de este domingo 6 de septiembre, frente al Club Santos Laguna, de Torreón que se efectuará en el Monumental estadio Azteca a las 17:00 horas.

Sin embargo, Cruz Azul entendería que Lira atraviesa un momento difícil al no firmar con el AS Mónaco, por lo que su director técnico, Joel Huiqui, preferiría dejar fuera de la convocatoria a Erik Lira y tratar de buscar el triunfo con el plantel que viene usando en los últimos encuentros del Apertura 2026 de la Liga Mx.

PUBLICIDAD