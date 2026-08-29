La oposición y el chavismo prevén retomar el diálogo para la transición democrática en Venezuela a mitad de septiembre

Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez and former opposition lawmaker Dinorah Figuera attend the opening session of the national dialogue in Caracas, Venezuela, August 6, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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El diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno chavista y la oposición en Venezuela está previsto para reanudarse en la segunda mitad de septiembre, según anunció el viernes desde Madrid la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera. “Vamos a regresar a partir del 15 de septiembre al escenario de la segunda mesa”, indicó en una videoconferencia, en la que su equipo de prensa precisó que se trata de una “fecha tentativa”. Entre los temas a tratar figuran garantías políticas, civiles y la libertad de expresión.

El primer ciclo de conversaciones se realizó en Caracas del 6 al 12 de agosto y concluyó con dos acuerdos: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son señalados por la oposición de responder a la actual administración, y la recuperación de activos venezolanos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia derivada de los terremotos del 24 de junio.

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Figuera, quien lidera una delegación compuesta por ex diputados del Parlamento elegido en 2015, calificó el acuerdo sobre la renovación de los magistrados como “un éxito” y reiteró que la reinstitucionalización del TSJ es una de las metas principales del proceso de diálogo. Destacó que la nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia “abre paso a un abanico de posibilidades de carácter legislativo” para avanzar en las negociaciones.

El jueves, la Asamblea Nacional —controlada por el chavismo— presentó una nueva reforma de la ley, que plantea modificar un artículo para incrementar de 21 a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, lo que aumentaría la participación de la sociedad civil. La reforma fue aprobada en primera discusión y requiere un segundo debate para su sanción definitiva.

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Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela levantan la mano mientras respaldan la ley de Amnistía en una votación inicial, en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, 5 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Esta sería la segunda modificación a la ley del TSJ en 2026, tras una aprobada en mayo que elevó de 20 a 32 el número de magistrados del máximo tribunal, actualmente presidido por Caryslia Rodríguez. Sectores opositores y organizaciones no gubernamentales insisten en que el tema electoral debe incluirse en la agenda de las negociaciones. El diálogo no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, expresó semanas atrás su agradecimiento a la Unión Europea (UE) por el respaldo brindado al proceso de negociación, al considerar que contribuye a fortalecer la “esperanza y la confianza” de los venezolanos en la vía del diálogo.

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“Cada día se suman nuevas voces a la convicción de que es a través del diálogo, de las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos democráticos, como deben dirimirse nuestras diferencias, colocando siempre por encima de cualquier interés particular el interés superior de la república”, afirmó Figuera en X.

Former opposition lawmaker Dinorah Figuera attends the national dialogue meeting in Caracas, Venezuela, August 6, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La referente opositora señaló que la comunidad internacional vuelve a dirigir su atención hacia Venezuela como una “nación con potencial para avanzar hacia una democracia sólida, estable y con visión de futuro”.

Según medios, la Unión Europea expresó su respaldo a “todos los esfuerzos” orientados a la democratización, mediante el diálogo entre el grupo opositor liderado por Figuera y el Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez.

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Estados Unidos también expresó su “satisfacción” por el inicio del diálogo y afirmó que “contribuye significativamente al plan de tres fases” establecido por Washington -estabilización, recuperación y transición- para lograr una “transición a elecciones democráticas”

(Con información de EFE)