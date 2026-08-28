Uno de los colaboradores de María Corina Machado que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas volvió a Venezuela

Omar González regresó a Venezuela después de más de dos años entre el asilo en la embajada argentina en Caracas y el exilio en Estados Unidos. (EP)

Guardar

Omar González, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, regresó este viernes a Venezuela después de más de dos años fuera del país, entre el asilo en la embajada argentina en Caracas y el exilio en Estados Unidos.

“Mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui. Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa”, escribió Machado en Instagram. El opositor aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, donde lo aguardaban decenas de simpatizantes y dirigentes del partido.

En marzo de 2024, González se refugió en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas junto a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola. Cuatro de ellos eran miembros de Vente Venezuela, el partido opositor que conduce Machado, y todos enfrentaban cargos por conspiración y traición a la patria en medio de una ola de detenciones previa a las elecciones presidenciales de julio de ese año.

PUBLICIDAD

Seguidores de María Corina Machado se movilizaron en Caracas en el segundo aniversario de las elecciones que las autoridades dieron por ganadas a Maduro. 28 de julio de 2026. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Maduro rompió relaciones diplomáticas con Buenos Aires, y Brasil asumió la custodia de la sede para proteger al grupo. Martínez Mottola abandonó el edificio semanas antes que sus compañeros y murió en su domicilio por enfermedad el 26 de febrero de 2025.

En mayo de ese año, los cuatro restantes salieron de Venezuela en una operación coordinada por Washington. Marco Rubio, secretario de Estado, la calificó de “operación precisa” y denunció que el régimen había “violado los Derechos Humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”. El régimen venezolano rechazó esa versión y sostuvo que se trató de una negociación.

PUBLICIDAD

El retorno de González se suma al de otros dirigentes opositores que han vuelto al país tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. La autoridad electoral había proclamado al exmandatario ganador de un tercer mandato en los comicios de julio de 2024 entre denuncias de fraude. Delcy Rodríguez gobierna desde entonces de manera interina bajo presión de Washington.

En ese marco, Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, celebró “este proceso de reagrupamiento que está teniendo la sociedad venezolana”. Al aterrizar, González afirmó que su presencia en suelo venezolano era “la antesala de la llegada de la líder de los venezolanos”, y reveló que Machado le pidió que le “abriera el paso, que detrás de mí viene ella, a cambiar la vaina”.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP, EFE y EP)