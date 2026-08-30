Cucarachas voladoras: por qué aparecen y cómo eliminarlas rápido

Factores y vías de acceso que facilitan la entrada de cucarachas voladoras en las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las cucarachas voladoras aparecen en viviendas y espacios urbanos principalmente durante los meses cálidos y húmedos, cuando buscan alimento, agua y refugio, accediendo por puertas, ventanas, desagües y grietas.

Según organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el National Center for Healthy Housing (NCHH), su actividad se incrementa en verano y tras fumigaciones municipales, lo que lleva a un mayor número de avistamientos en casas y edificios.

El control efectivo exige una combinación de saneamiento, barreras físicas y métodos de eliminación focalizados, ya que los aerosoles domésticos suelen fracasar frente a este tipo de plagas.

PUBLICIDAD

Factores ambientales y biológicos que explican la aparición de cucarachas voladoras

Las especies voladoras, como la cucaracha americana (Periplaneta americana) y la asiática (Blattella asahinai), se han adaptado a entornos urbanos utilizando el vuelo para sortear barreras estructurales, lo que les permite entrar a los hogares con mayor facilidad.

El ciclo de vida de estos insectos implica el desarrollo de alas solo en la adultez, y su capacidad de vuelo depende tanto de la madurez biológica como de factores ambientales, como la temperatura durante el desarrollo embrionario.

La OMS ha advertido que la actividad de cucarachas voladoras se dispara con el calor y la humedad, factores que favorecen su reproducción y movilidad.

PUBLICIDAD

El acceso a viviendas se produce, principalmente, por desagües, ventanas mal selladas, grietas y puertas abiertas.

La presencia de luz artificial y fuentes de alimento actúa como un imán, sobre todo en verano, cuando las cucarachas buscan ambientes interiores más frescos y húmedos.

Los cambios estructurales, como fugas de agua o sellados deficientes, aumentan el riesgo de aparición, mientras que la acumulación de basura y materiales porosos ofrece refugios ideales para su establecimiento.

Las especies voladoras se han adaptado a entornos urbanos utilizando el vuelo para sortear barreras estructurales, lo que les permite entrar a los hogares con mayor facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vías de entrada y señales de infestación según organismos de salud

El NCHH y guías de control de plagas han documentado que las cucarachas voladoras aprovechan cualquier abertura en ventanas, puertas sin burletes y desagües sin rejillas de malla fina para acceder al interior.

PUBLICIDAD

Es común que entren volando desde el exterior o reptando por las redes de alcantarillado, especialmente la cucaracha americana, cuya preferencia por las tuberías y desagües convierte a estos sistemas en auténticas “autopistas” de acceso.

Detectar la presencia de cucarachas voladoras temprano es clave para evitar infestaciones graves.

Entre los signos más fiables destacan los excrementos (similares a posos de café o pellets oscuros), la presencia de ootecas (cápsulas de huevos ovaladas) en lugares ocultos y un olor desagradable y aceitoso en zonas con alta actividad.

Los expertos recomiendan usar trampas adhesivas en cocinas, baños y áreas cercanas a puntos de entrada para monitorizar la magnitud del problema y determinar si se trata de una entrada puntual o de una colonia establecida.

PUBLICIDAD

Riesgos sanitarios: patógenos y alergias asociados a cucarachas voladoras

La OMS y el NCHH advierten que las cucarachas no son solo una molestia visual, sino vectores mecánicos de numerosos patógenos alimentarios y hospitalarios.

Estos insectos pueden transportar bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella enterica, contaminando superficies, alimentos y utensilios domésticos.

La transmisión se produce tanto por contacto directo como por partículas liberadas al aplastar cucarachas, lo que puede contribuir a la propagación de enfermedades gastrointestinales.

Los alérgenos presentes en las escamas, excrementos y cuerpos de cucaracha también representan una amenaza para personas con asma o alergias.

El NCHH destaca que la exposición a estos alérgenos en viviendas urbanas, especialmente en niños, se asocia con un aumento de la morbilidad respiratoria y crisis asmáticas, sobre todo en entornos de alta densidad poblacional y condiciones de vivienda precaria.

PUBLICIDAD

La OMS y el NCHH advierten que las cucarachas no son solo una molestia visual, sino vectores mecánicos de numerosos patógenos alimentarios y hospitalarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias avaladas por instituciones para eliminar cucarachas voladoras rápidamente

Expertos del NCHH y guías técnicas recomiendan evitar el uso indiscriminado de aerosoles domésticos y “bombas” insecticidas, ya que su eficacia es limitada frente a infestaciones reales y pueden potenciar la resistencia a los insecticidas.

En cambio, los métodos integrados ofrecen mejores resultados:

Cebos en gel : Formulados para atraer y eliminar cucarachas dentro de sus refugios. Deben aplicarse en pequeñas dosis en zonas de tránsito, como esquinas, bajo fregaderos y cerca de desagües. Los cebos permiten atacar la raíz del problema, ya que las cucarachas los consumen y mueren dentro de sus escondites.

Trampas adhesivas : Ideales para monitorizar la presencia y reducir rápidamente el número de individuos visibles. Se colocan estratégicamente en cocinas, baños y zonas con signos de actividad.

Aspirado y limpieza profunda: El uso de aspiradoras con bolsa permite eliminar cucarachas visibles, excrementos y restos orgánicos, reduciendo la carga de alérgenos y la presencia inmediata de insectos.

Boratos y ácido bórico: Se aplican en polvo en grietas y refugios, actuando por ingestión y ofreciendo una alternativa de baja toxicidad para humanos y animales domésticos. Es fundamental evitar su aplicación en superficies de preparación de alimentos y seguir siempre las instrucciones de productos homologados.

En casos de infestación persistente o en edificios con sistemas de saneamiento complejos, la intervención de profesionales en manejo integrado de plagas es recomendable.

Los expertos pueden realizar inspecciones exhaustivas, aplicar productos avanzados y asesorar sobre mejoras estructurales, como la instalación de rejillas en desagües y el sellado de grietas.

Prevención y barreras físicas: recomendaciones del NCHH y la OMS

La prevención es fundamental para evitar la entrada y establecimiento de cucarachas voladoras.

El NCHH subraya la importancia de mantener una higiene rigurosa, gestionar adecuadamente los alimentos y la basura, y controlar la humedad reparando fugas y secando superficies húmedas.

PUBLICIDAD

Sellar grietas, instalar mosquiteras en ventanas y colocar rejillas de malla fina en desagües son barreras físicas esenciales recomendadas tanto por el NCHH como por la OMS.

Reducir la iluminación nocturna en el interior y alrededor de puertas y ventanas ayuda a disminuir la atracción de cucarachas voladoras, especialmente en verano.

Mantener el entorno exterior despejado, limitar la vegetación densa cerca de la vivienda y gestionar adecuadamente los residuos contribuye a reducir los hábitats donde estas especies se desarrollan antes de intentar entrar en casas y pisos.

Métodos recomendados por expertos para eliminar cucarachas voladoras en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo buscar apoyo profesional y qué esperar

Si tras aplicar las medidas anteriores persiste la presencia de cucarachas voladoras, o si se detectan signos de infestación en varias viviendas de un edificio, el NCHH recomienda recurrir a profesionales certificados en manejo integrado de plagas.

PUBLICIDAD

Estos técnicos pueden implementar tratamientos en sistemas de saneamiento, aplicar insecticidas focalizados y coordinar acciones comunitarias, especialmente necesarias en comunidades de vecinos o locales de alimentación.

La eliminación rápida y efectiva de cucarachas depende de la integración de saneamiento, sellado de puntos críticos y tratamientos focalizados.

Evitar prácticas peligrosas, como aplastar cucarachas, y priorizar la seguridad y sostenibilidad ambiental es esencial para proteger la salud familiar y comunitaria, según han subrayado la OMS y organismos especializados en salud ambiental.