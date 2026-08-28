Venezuela: oposición destaca que proceso de negociación “empieza a producir cambios concretos”

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición, Dinorah Figuera, asisten a la sesión inaugural del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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El proceso de diálogo que adelantan el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, comienza a arrojar resultados de cara a la reforma del sistema de justicia, destacó Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora.

“La negociación empieza a producir cambios institucionales y legales concretos y verificables. No son solamente declaraciones de intención. Estamos creando las condiciones para un nuevo procedimiento de postulaciones, abierto y creíble”, expresó Matheus con relación al mecanismo que llevará a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento de mayoría chavista modificó este jueves 27 de agosto un artículo de la Ley Orgánica del TSJ que cambia la composición del comité de postulaciones judiciales, dando una mayoría de 12 representantes a la sociedad civil frente a 11 diputados.

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La delegación opositora que participa en el proceso de negociación, encabezada por Dinorah Figuera.

Al cierre del primer ciclo de la negociación, el 12 de agosto, las partes acordaron trabajar en la “transformación del sistema de justicia” de Venezuela, en la actualidad totalmente controlado por el oficialismo. Entre las medidas para alcanzar ese fin, incluyeron “renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales”, que se encargará de impulsar el procedimiento para escoger a los nuevos togados.

Sobre la modificación de la norma, Matheus expresó: “No es un cambio menor. La sociedad civil pasa a ocupar un lugar central en un proceso decisivo para la justicia venezolana. Ha llegado la hora del país jurídico y de la sociedad civil. Una mayor participación ciudadana debe traducirse en menos control partidista”.

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De todos

El dirigente de Primero Justicia y afiliado al Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de Stanford enfatizó que “Venezuela no necesita simplemente sustituir unos magistrados por otros, necesita recuperar la magistratura como institución republicana”.

Abogó por un proceso transparente, donde los ciudadanos puedan saber las credenciales y el método mediante el cual serán seleccionados los integrantes de la sociedad civil que formarán parte del comité de postulaciones judiciales. “La luz pública debe acompañar el proceso”, subrayó.

El Parlamento de mayoría chavista aprobó la reforma legal acordada en la mesa de negociación donde participa la oposición.

“Esa tarea no pertenece a una delegación ni a una mesa de negociación. Pertenece al país. Las reglas empiezan a cambiar. Ahora necesitamos a los republicanos capaces de hacerlas vivir”, indicó Matheus.

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En paralelo a las discusiones por el tema judicial, se espera que en septiembre las partes vuelvan a la mesa de negociación para abordar la agenda de derechos y garantías políticas, donde la oposición busca eliminar las intervenciones judiciales que pesan sobre sus partidos y levantar las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.