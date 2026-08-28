México

Metro CDMX ofrecerá horario especial para la Maratón 2026; acceso gratuito para corredores registrados

El domingo 30 de mayo el Sistema de Transporte Colectivo Metro operará a partir de las 05:00 am en las líneas 1, 2, 3 y 9

Dos trenes naranjas y verdes en una estación de metro con plataformas y columnas. Varias personas caminan, y un agente de Policía Metro está de pie
Será una de las líneas que ofrezca servicio gratuito a corredores de la Maratón CDMX. (Jefatura Gobierno CDMX)
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Por medio de un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el día domingo 30 de agosto habilitará horario especial en las Líneas: 1, 2, 3 y 9 con motivos de celebración para la Maratón de la Ciudad de México 2026.

“Domingo 30 de agosto, el Metro con horario especial en apoyo al Maratón de la Ciudad de México”, se lee en el comienzo del documento, “Las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio a las 5:00 horas”, confirmó el Sistema de Transporte Colectivo.

La finalidad de adelantar el horario de servicio, a partir de las 05:00 am. es para facilitar el traslado de las personas que participarán en la XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México, así como de la gente que estará presente en el evento familiar.

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Asimismo, el Metro de la CDMX comunicó que en “apoyo a los maratonistas”, todos “podrán ingresar de forma gratuita al mostrar el número que los acredita como participantes en el certamen deportivo, únicamente en las Líneas: 1, 2, 3 y 9.

Señalar que el Sistema de Transporte Colectivo Metro inicia sus operaciones habituales en punto de las 07:00 am los días domingos, pero en esta ocasión abrirá dos horas antes únicamente en los trayectos anteriormente mencionados.

El resto de las líneas del Metro, que corresponden al número: 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B “iniciarán servicio a las 7:00 horas de la mañana, como es habitual en domingos”. Además, durante la jornada también estará disponible el programa Tu bici viaja en Metro.

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El comunicado emitido este viernes 28 de agosto resalta que en el Metro cuidarse es parte del viaje y por eso refuerza su compromiso con la seguridad y la atención de los pasajeros, implementando medidas y servicios especiales en jornadas de alta afluencia, como el Maratón de la Ciudad de México.

Maratón CDMX celebrará su edición número 43

Vista frontal de una multitud de corredores usando camisetas rosas en una calle flanqueada por palmeras, semáforos y señales de tráfico
Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

Será el domingo 30 de agosto cuando la versión XLIII de la Maratón Ciudad de México se lleve a cabo con la participación de aproximadamente 30 mil participantes, en un recorrido oficial de 42 mil 195 kilómetros.

La salida se localizará en Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Biblioteca Central y el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. El cruce de meta se instalará en la Plaza de la Constitución (Zócalo de la Ciudad de México) con acceso final por avenida 20 de Noviembre.

Salidas escalonadas

maraton cdmx 2026 -México- 7 febrero
El 30 de agosto se llevará a cabo el evento familiar. (Gemini)

La Maratón de la Ciudad de México se realizará en bloques. Primeramente, el grupo de silla de ruedas y débiles visuales comenzarán el evento a las 5:45 am, seguido del elenco élite femenil a las 5:50 am, mientras que el varonil y el bloque A en punto de las 6:00 a.m.

Poco después el sector B tomará su posición para empezar la carrera a las 6:15 am y minutos más tarde, la agrupación C lo hará a las 6:30 am. El tiempo máximo para completar la ruta es de seis horas, con un ritmo de carrera permitido de hasta 8 minutos y 30 segundos por kilómetro.

Rutas de la Maratón CDMX 2026

Edición 2019 del Maratón de la Ciudad de México
Los corredores llegarán a la plancha del Zócalo CDMX. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El trayecto para esta edición abarca puntos históricos de la Ciudad de México: tras salir de Ciudad Universitaria, los participantes correrán por Avenida Insurgentes hacia la Glorieta de los Insurgentes, ingresando después a las colonias Roma y Condesa, con pasos por la Fuente de Cibeles y el Parque España.

El recorrido de esta Maratón prosigue hacia Chapultepec y Paseo de la Reforma, atraviesa el Bosque de Chapultepec, la zona de Polanco, Presidente Masaryk, el Museo Soumaya, Moliere, Ejército Nacional hasta volver a Reforma.

La parte del cierre de la Maratón 2026 incluye el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, el Centro Histórico y finalmente el Zócalo de la Ciudad de México, donde los asistentes verán el arribo de las y los capitalinos.

En los últimos 7 años el evento deportivo instalará la meta casi 200 metros antes de su ubicación habitual. Para este año, la terminación de la Maratón Ciudad de México estará situada directamente en la plancha del Zócalo, frente al asta bandera.

Edición 2019 del Maratón de la Ciudad de México
Habrá nuevos rostros en el pódium de triunfadores este año. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Los corredores ingresarán por avenida 20 de Noviembre, lo que representa una modificación respecto a los años previos donde la línea final se encontraba al este de la Plaza de la República, frente a Palacio Nacional.

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