Delcy Rodríguez firmó una ley para promover la construcción de viviendas tras los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el martes una ley para impulsar la construcción de viviendas tras los terremotos que el 24 de junio provocaron la muerte de más de 6.500 personas y dejaron alrededor de 17.900 sin hogar.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez subrayó: “Esta ley va a buscar promover, construir, más viviendas. Quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de viviendas”.

La mandataria encargada especificó que su administración completó más de 61.000 inspecciones de edificaciones para evaluar los daños ocasionados por los sismos, con 11.000 construcciones catalogadas en alto riesgo.

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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que en la zona de Catia La Mar, ubicada en el estado de La Guaira, se encuentran en marcha las obras para 3.000 viviendas nuevas, en la región considerada como la más afectada por los terremotos de hace dos meses.

El viernes pasado, el Parlamento controlado por el chavismo aprobó la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, una norma que busca facilitar la edificación de nuevos hogares y salvaguardar los derechos de constructores y compradores. La legislación contiene 40 artículos que regulan contratos, ventas, responsabilidades y fiscalizaciones a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

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Miembros del equipo de rescate eslovaco, acompañados por un perro de búsqueda y rescate, participaron en las labores de rescate en un edificio derrumbado del complejo residencial gubernamental Misión Vivienda, tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, 1 de julio, 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La nueva ley dispone la creación obligatoria de un fideicomiso por parte de las empresas constructoras y exige detallar en los contratos tanto las características de las viviendas como el cronograma de ejecución. Se establecen multas de hasta 54.000 veces el valor de la moneda local en casos de retrasos documentales, infracciones o desacato a medidas preventivas, según el tipo de cambio vigente.

El pasado 14 de julio, Jorge Rodríguez calculó en 25.000 el número de viviendas necesarias para quienes perdieron su hogar durante los terremotos que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter el 24 de junio.

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En julio, Delcy Rodríguez prometió entregas mensuales de viviendas para damnificados y alcanzar las 4.000 unidades para diciembre. Hasta el momento, el Gobierno chavista reportó la entrega de 335 viviendas nuevas y la recuperación de 1.001 casas dañadas por los sismos.

En paralelo, la organización no gubernamental Techo, con presencia en 18 países de América Latina, finalizó la construcción de las primeras diecisiete viviendas en Venezuela destinadas a damnificados por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5. Las viviendas, según informó Techo, miden 18 metros cuadrados y se construyeron con madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras.

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La ONG explicó en un comunicado que las viviendas se levantaron en comunidades de El Junquito, en Caracas, y Guaracarumbo, en La Guaira, región identificada como la más golpeada por los sismos. Más de 120 voluntarios locales participaron en los trabajos junto a otros veinte voluntarios y trabajadores procedentes de México, Colombia y Chile, detalló la organización.

Varias personas trabajan para retirar los escombros de un edificio derrumbado por dos devastadores terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 7 de agosto, 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Techo precisó que mantiene operaciones ininterrumpidas en Venezuela desde hace 15 años y que activó un plan de respuesta humanitaria el mismo 24 de junio para evaluar daños y establecer prioridades en las zonas más perjudicadas.

La organización anunció que ya planifica nuevas fases de construcción en comunidades de Falcón y Yaracuy, en el oeste del país, y en Carabobo, Aragua y Miranda, situadas al norte. Para financiar estos proyectos, la ONG continúa su campaña de recaudación de fondos.

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En declaraciones a la agencia EFE en julio, Juan José Ayarza, directivo global de la entidad, adelantó que el objetivo es construir al menos 200 viviendas para afectados por el doble sismo, que, según cifras oficiales, dejó alrededor de 17.900 personas sin hogar y más de 6.500 fallecidos.

(Con información de EFE)