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Lluvias y granizada colapsan vialidades en la CDMX y Edomex

Se registraron inundaciones en Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tultepec y diversas alcaldías de la capital

Lluvias inundaciones clima Edomex Tultitlán
Lluvias inundaciones clima Edomex Tultitlán (especial)
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Una intensa lluvia acompañada de granizo registrada la noche de este sábado provocó inundaciones y severos encharcamientos en los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tultepec, en el Estado de México y en las alcaldías de la CDMX, ocasionando afectaciones a la movilidad, retrasos en el transporte público y la movilización de cuerpos de emergencia para atender los puntos más críticos.

La tormenta, que se prolongó por aproximadamente 30 minutos, fue suficiente para colapsar diversas vialidades de la zona metropolitana, donde el nivel del agua dificultó el paso de vehículos particulares, unidades de transporte público y peatones.

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Retrasos en las líneas 2 y 4 del Mexibús

El video muestra una calle urbana por la noche, cubierta por una capa blanca de granizo. Se observan fragmentos de hielo sobre el pavimento y las aceras. Edificios comerciales con letreros iluminados, como 'Starbucks Coffee' y 'KFC', son visibles a lo largo de la vía. También se aprecian vehículos estacionados y algunas personas transitando. Las imágenes corresponden a la Avenida Montevideo, cerca de su cruce con la Avenida Politécnico, en la colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A Madero. Este contenido es una cobertura de evento.

Como consecuencia de las lluvias, las líneas 2 y 4 del Mexibús registraron retrasos en su operación debido a los encharcamientos y a las complicaciones para circular por las principales avenidas del Valle de México.

Usuarios reportaron largos tiempos de espera en estaciones y paraderos, mientras que decenas de personas quedaron varadas al no encontrar autobuses, microbuses o combis disponibles para continuar su trayecto.

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Ante la falta de transporte, muchos ciudadanos optaron por caminar entre las acumulaciones de agua para intentar llegar a sus destinos, pese al riesgo que representan las vialidades inundadas.

Protección Civil despliega operativo en vialidades

Situación vial en Avenida Insurgentes Norte, Ciudad de México, donde se registraron inundaciones con capa de hielo. en un tramo cercano a La Raza, afectando la circulación vehicular. Imágenes captadas desde el interior de un automóvil en movimiento (Video: Andy CH)

Tras la intensa precipitación, personal de Protección Civil, organismos operadores del agua y trabajadores de servicios públicos fueron desplegados en distintos municipios para atender las afectaciones.

Las brigadas realizaron labores para destapar coladeras y liberar el flujo del agua en diversos puntos, especialmente sobre la Vía José López Portillo, una de las arterias más afectadas por la tormenta.

Las autoridades también monitorearon zonas de riesgo para evitar mayores afectaciones y exhortaron a los automovilistas a conducir con extrema precaución debido a la presencia de agua sobre el pavimento.

Tultitlán registra múltiples puntos de inundación

En el municipio de Tultitlán, vecinos reportaron importantes encharcamientos en distintos tramos de la Vía José López Portillo, particularmente a la altura de:

  • Villas de San José.
  • Mariscala.
  • Santa María Cuautepec.
  • Real del Bosque.

En estos puntos el tránsito vehicular avanzó lentamente debido a que el agua cubría gran parte de los carriles de circulación, lo que provocó largas filas de automóviles durante varias horas.

Habitantes señalaron que este tipo de inundaciones ocurre con frecuencia durante la temporada de lluvias, especialmente cuando las precipitaciones son intensas y el sistema de drenaje resulta insuficiente.

Tultepec también reporta severas anegaciones

Inundaciones lluvias clima Edomex
Inundaciones lluvias clima Edomex (especial)

Las afectaciones también alcanzaron al municipio de Tultepec, donde habitantes del fraccionamiento Real de Tultepec y de la Unidad Habitacional CTM reportaron inundaciones en la avenida Poniente.

De acuerdo con los vecinos, el nivel del agua superó los 30 centímetros, impidiendo el paso de vehículos compactos y obligando a peatones a cruzar con dificultad entre las corrientes formadas por la lluvia.

Algunos automovilistas quedaron detenidos mientras esperaban que disminuyera el nivel del agua para poder continuar su recorrido.

Ecatepec enfrenta afectaciones en avenidas principales

En Ecatepec, la fuerte tormenta dejó importantes encharcamientos sobre vialidades de alta circulación como:

  • Avenida Recursos Hidráulicos.
  • Avenida Mexiquense.
  • Vía Morelos.

En estas zonas, los vehículos avanzaron prácticamente a vuelta de rueda debido a la acumulación de agua, mientras que usuarios del transporte público enfrentaron retrasos y complicaciones para trasladarse.

La lluvia también ocasionó congestionamientos que se extendieron hacia avenidas secundarias, incrementando los tiempos de traslado durante la noche.

Aunque la lluvia cesó después de media hora, las afectaciones continuaron por varias horas debido a la acumulación de agua en distintos puntos del Valle de México.

Las autoridades municipales mantuvieron recorridos de supervisión para atender reportes ciudadanos, limpiar el sistema de drenaje y reducir los niveles de agua en las zonas más afectadas.

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