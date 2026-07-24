Venezuela, un mes después del terremoto: “El trauma que sufrieron se está convirtiendo en un trauma para el futuro”

Dos personas se abrazan mientras continúan las tareas de búsqueda en La Guaira. Un mes después del doble sismo del 24 de junio, la fase de rescate quedó atrás y comienza la del duelo (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria).

En Los Silos, el sector portuario de La Guaira convertido en morgue improvisada, los cuerpos que siguen llegando casi un mes después de los terremotos son, en palabras de Andreas Spaett, “muy difíciles de mirar”. Ahí, en ese punto del puerto donde las familias acuden a reconocer a sus muertos, Médicos Sin Fronteras no instaló una clínica móvil. Instaló psicólogos: tres, que atienden tanto a quienes buscan a un familiar como al personal que manipula los cuerpos. “Es un lugar horrible”, dice Spaett, “pero es parte de este terrible desastre que estamos viviendo aquí.”

Ataúdes y cuerpos de víctimas en la morgue improvisada del puerto de La Guaira, el mismo lugar que Spaett describió como "muy difíciles de mirar" y "el momento más crítico de sufrimiento" (Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo).

Esa escena resume, a su juicio, el punto en el que se encuentra Venezuela a un mes del doble terremoto que sacudió su litoral central el 24 de junio: la fase de rescate quedó atrás, pero la del duelo recién empieza. Spaett, jefe de misión de la organización humanitaria en el país, describe en una entrevista telefónica con Infobae a una población que “va perdiendo un poco la esperanza” mientras el trauma inicial muta en algo más difícil de tratar.

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“El trauma que sufrieron se está convirtiendo también en un trauma para el futuro”, resume.

La esperanza que se apaga

Una persona observa afiches de personas desaparecidas en el hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas. Un mes después del sismo, miles de familias siguen sin saber qué pasó con sus seres queridos (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria).

Miles de personas siguen viviendo bajo carpas frente a los edificios colapsados, dice Spaett, muchas de ellas todavía a la espera de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Lo que cambió en las últimas semanas, explica, no es tanto la magnitud de la necesidad como el tipo de pregunta que empieza a formularse esa gente. “Qué es lo que va a deparar el futuro para esta gente que perdió todo: familiares, amigos, sus casas, su perspectiva”, plantea.

En La Guaira, esa pregunta tiene además un componente económico. La zona vivía en gran medida del turismo, y Spaett no ve un regreso cercano de esa actividad. “Era una zona de alto turismo, entonces es muy difícil pensar que el turismo va a volver pronto a esta zona. Va a tomar muchos años”, dice, y remarca que para buena parte de la población local esa era, directamente, su forma de subsistencia.

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Aprender a nombrar el trauma

Jimmy Gamboa es consolado por un amigo mientras los rescatistas buscan los cuerpos de su esposa y su hijo de 16 años en La Guaira, un dolor que MSF intenta acompañar con apoyo psicológico (Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza).

La salud mental, dice Spaett, se convirtió en “uno de los pilares” de la respuesta de MSF, aunque no fue el primer frente. En los días posteriores al sismo, cuando la organización era la única presencia humanitaria internacional en el país, el foco estuvo en sostener hospitales desbordados. Solo después el trabajo se trasladó a la calle, donde miles de personas seguían —y siguen— acampando.

Desde hace tres semanas, los equipos de MSF recorren distintos puntos de La Guaira y Caracas con clínicas móviles, entre ellas un despliegue en Naiguatá, una zona que había quedado relativamente al margen de la asistencia. Ahí, junto a las consultas médicas, hay sesiones individuales y grupales de apoyo psicológico y un trabajo que Spaett describe como básico pero necesario: enseñarle a la gente a reconocer lo que le está pasando. “Las personas llegan y nos dicen: ‘Me siento mal, no puedo dormir, tengo dolor de cabeza, dolor de espalda’: tratamos de educar un poco a la gente para que pueda identificar que estos son efectos del trauma que sufrieron”, explica.

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Lo que ve el equipo, dice, va más allá de la angustia esperable tras una catástrofe. “Vemos gente que está deprimida, gente que tiene pensamientos suicidas en algunos casos. Uno pierde a sus seres queridos, a sus niños, a su mujer, pierde su casa, pierde todo, y está frente a los escombros de su vivienda anterior sin ver una salida”, describe.

Son cuadros, aclara, que no se resuelven en una sola sesión: requieren seguimiento en el tiempo, algo que MSF empezó a coordinar con el Ministerio de Salud y otras organizaciones para no dejar esos casos sin continuidad en los próximos meses.

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Una coordinación que “toma tiempo”

Andreas Spaett, jefe de misión de los proyectos de MSF en Venezuela. "El trauma que sufrieron se está convirtiendo también en un trauma para el futuro", dijo a Infobae. (Foto: cortesía MSF para Infobae).

Spaett habla de una coordinación con las autoridades venezolanas que “se está desarrollando poco a poco”. El Ministerio de Salud avanza en la instalación de campamentos transitorios, mientras crece el número de organizaciones nacionales e internacionales que se suman a la respuesta, un escenario que no siempre resulta ordenado. “Con tantos actores, cada uno quiere contribuir y encontrar su espacio, y no siempre es fácil tener todo bien estructurado”, reconoce. “Toma tiempo, y va a tomar todavía tiempo hasta que todo esté bien organizado y estructurado”.

En el terreno hospitalario, MSF terminó apoyando a nueve centros de salud entre La Guaira y Caracas. Ninguno colapsó por completo, dice, pero varios sufrieron daños que obligaron a reducir camas disponibles.

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La Dra. Gloria atiende a Samira, de 21 años, en una clínica móvil de MSF en Playa Verde, Maiquetía. Spaett contó que estas clínicas incluyen atención médica y apoyo psicológico a los sobrevivientes (Foto: cortesía MSF para Infobae).

En el Hospital Vargas, el primero que asistió la organización en La Guaira, persiste un problema con las tuberías que MSF intenta resolver con sus propios ingenieros de agua y saneamiento —parte de un trabajo más amplio de tratamiento y cloración de agua que, según Spaett, hasta ahora logró evitar un salto en los casos de diarrea, uno de los indicadores que la organización vigila de cerca para anticipar brotes epidémicos en los campamentos.

Lo que no entra en las estadísticas

Un rescatista voluntario, con la bandera venezolana pintada en la frente, corta el pelo a un compañero en un campamento temporal de La Guaira, un gesto de la solidaridad que Spaett destacó de la respuesta local (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria).

Spaett evita ponerle fecha de cierre a la emergencia. Calcula que la fase más aguda podría extenderse “un par de meses más —dos, tres, cuatro—”, pero advierte que el acompañamiento a los sobrevivientes va a durar bastante más: hay pacientes con politraumatismos que van a necesitar sucesivas cirugías y procesos de rehabilitación. “Son cosas que, para mí, van a durar más allá de este año”, dice.

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Lo que más lo golpeó en estas semanas, sin embargo, no tiene que ver con la respuesta institucional. Tiene que ver con cómo reacciona la propia gente. “Una de las cosas que más me impresionó en estas cuatro semanas es la solidaridad del pueblo venezolano: cómo se apoyan los unos a los otros me parece impresionante”, dice Spaett, y menciona en particular a sus propios colegas venezolanos de MSF: varios perdieron su casa en el terremoto y, aun así, después de un horario laboral que en estos meses es largo, se organizan para juntar ropa y comida para otros afectados.

Personal de MSF evalúa la devastación en La Guaira. Varios integrantes del equipo también perdieron su vivienda en el sismo, pero igual siguen trabajando para asistir a otros afectados (Foto: cortesía MSF para Infobae)

Hacia el final de la entrevista, Spaett recuerda a un chico de la comunidad que se le acercó semanas atrás solo para agradecerle el trabajo de MSF. Le contó algo que a Spaett todavía lo conmueve. “Sabes, Andreas, en el 99, en las grandes inundaciones, yo perdí a mi papá, y ahora, en el terremoto, perdí a mi mamá”, le dijo. “Pienso que ese no es un caso único, que mucha gente tiene historias parecidas”, reflexiona Spaett.

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Sobre lo que necesita Venezuela de acá en adelante, Spaett no tiene dudas de que pasa, en buena medida, por sostener esa reconstrucción con recursos externos. “El país venezolano ya se encontraba en una situación de crisis política y económica, y responder a una emergencia de este tamaño no es fácil para un país que ya estaba golpeado antes”, dice. Por eso insiste en que la comunidad internacional mantenga el apoyo económico más allá de que las imágenes del terremoto dejen de ocupar titulares. La reconstrucción, recuerda, recién empieza.

La tragedia en cifras, a un mes Víctimas 5.398 fallecidos, según el último balance oficial difundido este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —52 más que el día anterior—.

fallecidos, según el último balance oficial difundido este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —52 más que el día anterior—. 16.740 heridos y 17.907 personas que perdieron su vivienda.

heridos y personas que perdieron su vivienda. Entre 29.000 (según la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela) y 50.000 personas (estimación no confirmada recibida por la ONU) permanecen sin localizar. Desplazamiento y daños 23.335 personas viven en 107 campamentos transitorios.

personas viven en campamentos transitorios. 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron.

edificios afectados, de los cuales colapsaron. 1.463 réplicas registradas desde el 24 de junio. Identificación y reconstrucción El Gobierno inició esta semana la toma de muestras de ADN para identificar cuerpos en las morgues de La Guaira y Bello Monte.

El FMI desbloqueó 346 millones de dólares de la reserva venezolana para financiar la respuesta; el Ejecutivo prometió 4.000 viviendas este año y 10.000 en 2027.

de la reserva venezolana para financiar la respuesta; el Ejecutivo prometió viviendas este año y en 2027. La Asamblea Nacional aprobó reformas para acelerar la construcción de urbanismos y la compra de viviendas en el mercado secundario. Respuesta de MSF MSF apoya a nueve hospitales y mantiene cuatro equipos de clínicas móviles activos en La Guaira y Caracas.

y mantiene de clínicas móviles activos en La Guaira y Caracas. Tres psicólogos de MSF asisten a familiares y personal en Los Silos, la morgue improvisada del puerto de La Guaira.

Un tanque de 5.000 litros de agua tratada y tareas de cloración buscan prevenir brotes epidémicos en los campamentos.