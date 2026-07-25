Terremotos en Venezuela: aumentaron a 5.546 la cifra de muertos a un mes de la tragedia

Subió a más de 5.500 los muertos por los devastadores terremotos de junio en Venezuela (Europa Press)

El balance de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace un mes ascendió el viernes a 5.546 muertos, tras sumarse 148 fallecimientos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y 17.907 personas perdieron sus viviendas, de acuerdo al balance publicado por el legislador.

Actualmente, 23.811 personas permanecen en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras las autoridades atendieron a 128.324 familias afectadas. El desastre dejó 856 edificios dañados y 190 colapsados, y se contabilizan 1.500 réplicas desde el doble sismo ocurrido el 24 de junio.

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El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno chavista en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el titular del Parlamento en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó este viernes que asistió a más de 100.000 personas afectadas por los terremotos y prevé, con la financiación adecuada, alcanzar a medio millón en los próximos dos meses. La organización detalló que en las primeras 72 horas tras los sismos desplegó diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados, lo que permitió orientar la respuesta en coordinación con la administración local y socios humanitarios.

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El PMA adaptó su ayuda según las necesidades de cada familia, al distribuir comidas calientes en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir para desplazados, canastas de alimentos para hogares con capacidad de cocinar y cupones electrónicos prepagados en zonas donde los mercados siguen operativos. El organismo señaló que requiere USD 80 millones para sostener y expandir la asistencia en Venezuela y llegar a más de 500.000 personas en los próximos dos meses.

Personas realizan labores de rescate en una zona afectada por los terremotos en La Guaira (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R/Archivo)

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el Gobierno desarrolla un “plan maestro” para la reconstrucción del país, a un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó más de 5.500 fallecidos.

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“Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (...) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas”, afirmó Rodríguez durante una cadena de oración transmitida por el canal estatal VTV desde el estado más afectado por los sismos. La funcionaria agregó que la reconstrucción debe contemplar también el aspecto humano, con énfasis en educación y trabajo, e instó a la población a mantener la fe ante la adversidad.

Un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales (ONG) exigió este viernes la publicación periódica, accesible y verificable de información completa sobre los planes de reconstrucción en Venezuela. Las ONG solicitaron que se incluyan los criterios de priorización, los cronogramas, los presupuestos y los mecanismos de rendición de cuentas, según un comunicado divulgado por Laboratorio de Paz en su página web.

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FOTO DE ARCHIVO- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Marian Carrasquero

Especialistas continúan calculando el monto necesario para la reconstrucción tras los devastadores terremotos ocurridos hace un mes, pero estiman que el costo superará los 12.000 millones de dólares, cifra equivalente al 10,9 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Venezuela conmemoró el viernes un mes del devastador doble terremoto que afectó la zona norte del país con la celebración de misas y la revisión de planes de crédito destinados a familias que sufrieron daños graves en sus viviendas. Las actividades se desarrollaron como parte de las acciones de apoyo a los afectados tras el sismo.

(Con información de EFE)