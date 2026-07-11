Los familiares de venezolanos que aún están bajo los escombros denunciaron que militares impiden sus labores de búsqueda

Maquinaria pesada trabaja en la recogida de escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (Venezuela), el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más afectado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron el viernes que autoridades militares del Gobierno chavista impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos, tanto vivos como fallecidos.

“No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica. No se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares”, declaró Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, más de dos semanas después de los sismos.

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Belkrin responsabilizó a funcionarios de la Fuerza Armada venezolana por impedir el acceso de equipos necesarios para remover escombros y exigió que se permita a los familiares trabajar en las tareas de búsqueda. “Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar”, afirmó ante los medios.

”Que alguien se apiade, que nos dejen trabajar. Por favor“, exigió la mujer, que se encontraba el viernes en La Guaira junto a otros familiares, en diálogo con la agencia EFE.

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En paralelo al reclamo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su administración iniciará este sábado un censo biométrico dirigido a las miles de personas que quedaron sin vivienda tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Personas que retiran escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

“Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”, indicó en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El registro se efectuará mediante un sistema de lector de huella, señaló la funcionaria, aunque no precisó detalles adicionales sobre el proceso.

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Rodríguez también anunció en la semana la convocatoria a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de viviendas tras los terremotos que dejaron más de 4.000 personas muertas y más de 16.740 heridos. En una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que equipos de expertos en suelo y subsuelo ya trabajan en la localización de los espacios donde se proyecta edificar nuevas viviendas y ciudades antisísmicas.

En ese sentido, adelantó que próximamente presentará el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones. Según el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, el plan del Gobierno chavista, con apoyo de la ONU, contempla la importación de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional provocada por el doble terremoto. Fletcher indicó que la ONU ya está recaudando fondos para implementar el programa, especialmente en zonas altamente afectadas como Playa Grande.

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Equipos de rescate trabajan sobre los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Fletcher consideró necesario flexibilizar las sanciones sobre Venezuela para no obstaculizar la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras la catástrofe. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó preliminarmente en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos.

El Gobierno venezolano reportó 190 edificios colapsados, principalmente en la región de La Guaira, vecina a Caracas. Rodríguez también informó de conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil, así como con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para acelerar el proceso de recuperación. Entre las medidas anunciadas figura la creación de un fondo inicial equivalente a doscientos millones de dólares y de una cuenta en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinada a recibir donaciones internacionales.

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(Con información de EFE)