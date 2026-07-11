Mauricio Macri anunció que la Fundación FIFA donará USD 1 millón para ayudar a Venezuela tras los terremotos

Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, remarcó que "el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas"

Investido en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri anunció este sábado que la organización deportiva realizará una donación de USD 1 millón para asistir a las víctimas y personas afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar 1 millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia”, publicó el expresidente en su cuenta de X.

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En su posteo, Macri envió un mensaje en el que destacó el apoyo de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, a la población venezolana que continúa sufriendo las secuelas del movimiento sísmico.

“Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia”, remarcó Macri. “Mis pensamientos y todo mi cariño están con las familias afectadas, como el de Gianni y todos los que formamos parte de la FIFA. Seguiremos acompañando los esfuerzos para que la ayuda llegue lo antes posible”, completó el fundador del PRO.

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El mensaje de Macri en las redes sociales

Este sábado, se dieron a conocer los últimos datos oficiales por el terremoto, en el que se consignaron 4.333 víctimas fatales, tras el hallazgo de otros 215 cuerpos durante los operativos de rescate, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La tragedia por el doble sismo en Venezuela se produjo en medio del desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la principal celebración de la FIFA. En ese marco, en varios partidos se les dedicó unos minutos de silencio y de homenaje a todas las víctimas del temblor.

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Uno de los homenajes por el terremoto de Venezuela, en Nueva Jersey

En uno de ellos, antes de disputarse el martes 30 de junio México y Ecuador por 16avos de final, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, todo el estadio y el presidente Infantino corearon “No están solos”.

Desde este viernes se conocía que la Fundación FIFA iba a donar 1 millón de dólares para las tareas de reconstrucción. En sintonía con el mensaje de Macri, que se conoció este tarde, Infantino expresó: “El pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil. El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis”.

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Por su lado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda a través de la comunidad futbolística local, según el comunicado oficial, que subrayó el rol del deporte en la respuesta y recuperación ante desastres.

El doble terremoto en Venezuela dejó 4.333 víctimas fatales (REUTERS/Adriano Machado)

Desde su establecimiento, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA distribuyó millones de dólares y kits de emergencia en distintas crisis a nivel mundial, con la red del fútbol para movilizar recursos y solidaridad.

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Las autoridades informaron que se anunciarán más detalles sobre la implementación de la financiación y los proyectos apoyados a medida que avancen las evaluaciones y se cierren los acuerdos operativos.

Este fin de semana, en Venezuela continuaban las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas, donde aún hay personas desaparecidas.

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Los operativos de rescate en La Guaira continúan entre escombros y buscan a personas desaparecidas en una de las zonas más afectadas por el terremoto (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En total, el número de heridos asciende a 16.740, mientras que el sistema sanitario venezolano atendió a 31.193 personas desde el inicio de la emergencia.

Según el balance oficial, más del 90% de los pacientes recibió el alta médica. Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate, maquinaria pesada y personal especializado para continuar la búsqueda de víctimas entre los edificios derrumbados.

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