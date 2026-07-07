Venezuela reinició las clases en gran parte del país tras los terremotos, con suspensión en las zonas más afectadas (REUTERS)

Venezuela reanudó el lunes las clases en 18 de los 24 estados del país que no resultaron afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, mientras el Gobierno mantuvo la suspensión de las actividades escolares en las zonas con mayores daños. El desastre dejó hasta el momento 3.535 muertos, 16.740 heridos y 17.345 personas sin vivienda, según las cifras oficiales.

El Ministerio de Educación difundió las directrices para la reactivación del curso escolar y estableció que las actividades debían retomarse este lunes en los estados no afectados. En cambio, la suspensión continuó en cuatro municipios de Aragua, cuatro de Carabobo, uno de Falcón, doce de Miranda, además de Caracas y La Guaira, la región que registró los mayores daños por los sismos.

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La medida buscó restablecer la actividad educativa en gran parte del territorio nacional mientras las autoridades mantienen las labores de emergencia y evaluación estructural en las zonas más golpeadas por el desastre.

El domingo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) pidió que el regreso a las aulas se realizara únicamente con condiciones de seguridad adecuadas y reclamó inspecciones técnicas antes de reabrir los establecimientos educativos.

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La organización expresó su solidaridad con la comunidad educativa afectada por la tragedia y sostuvo que “no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones”.

La medida buscó restablecer la actividad educativa en gran parte del territorio nacional mientras las autoridades mantienen las labores de emergencia y evaluación estructural en las zonas más golpeadas por el desastre (EFE)

Además, afirmó que la respuesta oficial “no puede limitarse a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar”, al considerar que el impacto del desastre exige medidas adicionales para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores.

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Las advertencias del gremio surgieron dos días después de que un sector de aulas de un colegio de Caracas colapsara sin causar víctimas fatales. La estructura cayó sobre varias viviendas cercanas y dejó al menos una persona herida, lo que volvió a poner el foco sobre el estado de la infraestructura educativa.

En paralelo, instituciones educativas también comenzaron a definir cómo afrontarán el regreso de los estudiantes después de la emergencia.

Luisa Pernalete, integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría Venezuela, explicó que los establecimientos pertenecientes a esa red priorizarán el apoyo emocional a los alumnos antes que el desarrollo de contenidos académicos.

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Según indicó, en esos colegios no se realizarán tareas pedagógicas sino tareas de acompañamiento socioemocional, con el objetivo de conocer cómo vivieron los niños, niñas y adolescentes la experiencia de los terremotos. "Es difícil hacer un balance tan temprano, sé que se estaban preparando los maestros para reincorporarse hoy“, señaló Pernalete a EFE.

El domingo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) pidió que el regreso a las aulas se realizara únicamente con condiciones de seguridad adecuadas y reclamó inspecciones técnicas antes de reabrir los establecimientos educativos (REUTERS)

Doce días después del doble terremoto, Caracas comenzó a recuperar parte de su actividad cotidiana. Numerosos comercios volvieron a abrir sus puertas y el transporte público retomó su funcionamiento habitual, aunque varias calles de los sectores con edificios derrumbados permanecen cerradas para permitir las tareas de remoción de escombros y el trabajo de los equipos de seguridad y rescate.

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Las autoridades también informaron que 17.345 personas perdieron sus viviendas, por lo que el Gobierno habilitó 79 campamentos transitorios para alojar a los damnificados mientras continúan las labores de asistencia.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que los terremotos afectaron 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

El doble sismo del 24 de junio se convirtió en el desastre sísmico más mortífero registrado en Venezuela durante el último siglo. El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

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(Con información de EFE)