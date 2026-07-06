Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: estas beneficiarias reciben su dinero mañana 7 de julio

Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡La espera ha terminado¡ Por fin después de mucha incertidumbre fue dado a conocer de manera oficial el Calendario de Pagos para la Pensión Mujeres del Bienestar, el cual fue dado a conocer durante la Mañanera.

La Pensión Mujeres del Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Su objetivo es reconocer y apoyar el trabajo de cuidados realizado por este sector de la población.

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La entrega del apoyo se realiza de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiaria.

El calendario de pagos y la información oficial se difunden a través de los canales institucionales de la Secretaría del Bienestar y la conferencia matutina del Gobierno de México.

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El programa está vigente en todo el país y forma parte de la estrategia federal para reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y en la comunidad.

Cuáles son las letras que reciben su pago mañana 7 de julio de la Pensión Mujeres del Bienestar

Tal como hemos mencionado antes, los depósitos de estas pensiones se realizan de manera escalonada, por lo que de acuerdo con el Calendario Oficial de Julio, las mujeres que reciben su pago mañana 7 de julio son aquellas cuyo apellido inicia con la letra B.

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En 2026, cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales, entregados de manera directa mediante la tarjeta del Bienestar.

El recurso se deposita sin intermediarios y se puede consultar el saldo a través de diferentes canales oficiales.

Puedes saber si ya te depositaron el pago de tu Pensión Mujeres Bienestar de las siguientes formas:

Aplicación móvil del Banco del Bienestar: Descarga la app gratuita del Banco del Bienestar en tu celular desde Google Play Store o App Store. Ingresa con tu usuario y contraseña para consultar tu saldo y movimientos.

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar: Acude a cualquier cajero del Banco del Bienestar, inserta tu tarjeta y sigue las instrucciones en pantalla para revisar tu saldo.

Revisión del calendario de pagos: Consulta el calendario oficial para saber en qué fecha corresponde el depósito según la primera letra de tu apellido. Por ejemplo, este 6 de julio inician los depósitos y cada día corresponde a diferentes letras, de acuerdo al calendario publicado por la Secretaría del Bienestar.

Consulta presencial: Puedes acudir a una sucursal o módulo del Banco del Bienestar para solicitar información sobre tu saldo y movimientos.

Estos métodos garantizan que puedes revisar si ya se realizó el depósito de tu pensión, sin intermediarios y de manera segura.

Si tu tarjeta del Banco del Bienestar sigue sin saldo después de la fecha prevista, aquí tienes la guía para resolverlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de pagos para la Pensión Mujeres del Bienestar de julio 2026

La programación de depósitos para este mes quedó distribuida de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: letra A

Martes 7 de julio: letra B

Miércoles 8 de julio: letra C

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida)

Viernes 10 de julio: letras D, E y F

Lunes 13 de julio: letra G

Martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 de julio: letra M

Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O

Miércoles 22 de julio: letras P y Q

Jueves 23 de julio: letra R

Viernes 24 de julio: letra R

Lunes 27 de julio: letra S

Martes 28 de julio: letras T, U y V

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z

Un calendario muestra las fechas de pago para programas de asistencia social distribuidas por la letra inicial del apellido del beneficiario y día de la semana para julio de 2026. (Secretaría del Bienestar)