Crisis de desplazados tras los terremotos en Venezuela: más de 10.000 refugiados y éxodo masivo de La Guaira

Una persona come sobre una litera en un refugio temporal en La Guaira, el estado más devastado tras los terremotos del 24 de junio. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Un total de 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios en Venezuela debido a la pérdida o daños severos en sus viviendas tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, mientras la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó sobre un creciente desplazamiento interno de damnificados hacia regiones que no sufrieron el impacto directo del desastre.

La magnitud de la destrucción en las zonas costeras y urbanas ha obligado a la población a buscar refugio masivo o a abandonar por completo sus localidades de origen en busca de subsistencia. Veronique Durroux, portavoz de la OCHA para Latinoamérica y el Caribe, confirmó que se ha registrado un flujo continuo de personas afectadas que se trasladan de forma independiente hacia los estados de Táchira y Zulia —ambos fronterizos con Colombia—, así como hacia la provincia oriental de Delta Amacuro, lo que ha obligado al organismo internacional a reevaluar los esquemas de apoyo para estas comunidades migrantes.

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Saturación en los albergues de la zona cero

Personas damnificadas permanecen bajo resguardo en un campamento transitorio en La Guaira, el estado más afectado tras el doble terremoto del 24 de junio. (REUTERS/Adriano Machado)

El estado norteño de La Guaira, considerado la zona cero de la catástrofe por ser la región más golpeada, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo humanitario, con 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos de emergencia. Ante la alta demanda de plazas, el Gobierno nacional informó que 11 de estos centros se encuentran en proceso de ampliación para intentar absorber el flujo de damnificados.

Por su parte, en Caracas se han activado 37 campamentos temporales que albergan actualmente a 3.234 ciudadanos, mientras que en el cercano estado de Miranda se mantienen operativos 22 refugios con 813 personas alojadas. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró a través de canales oficiales que las autoridades trabajan de forma articulada con agencias internacionales y el sector privado para acondicionar las instalaciones y garantizar espacios dignos. Sin embargo, la OCHA advirtió que estos campamentos comunitarios solo están planificados para dar cobertura por un periodo aproximado de un mes, tras el cual se deberá reevaluar el destino habitacional de las miles de familias que se quedaron sin hogar.

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Disminución de rescates e incertidumbre por desaparecidos

Prendas de vestir dentro de un armario se asoman a través de un boquete en la pared de un edificio colapsado en La Guaira, la zona más afectada tras el doble terremoto del 24 de junio. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Al cumplirse 11 días de los movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5, las operaciones de búsqueda y rescate especializado han disminuido drásticamente ante las nulas posibilidades de encontrar supervivientes entre los edificios colapsados. Los equipos internacionales especializados, que lograron rescatar con vida a 14 personas profundamente atrapadas, han comenzado su proceso de desmovilización y retirada de Venezuela, dejando las tareas de remoción de escombros e infraestructura vial en manos de los organismos de seguridad locales.

El último balance oficial mantiene congeladas las cifras en 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. No obstante, la crisis humanitaria se agrava por la falta de datos consolidados sobre los desaparecidos, un registro que las autoridades mantienen estancado en 157 personas desde las primeras jornadas del desastre.

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En contraposición a la versión gubernamental, la iniciativa civil “Desparecidos Terremoto Venezuela” reporta en sus plataformas que la lista de ciudadanos incomunicados de los que no se tiene rastro supera ya las 31.000 personas a nivel nacional, lo que evidencia la incalculable dimensión del impacto familiar y el desplazamiento provocado por la tragedia.

(Con información de EFE)