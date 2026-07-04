Venezuela

Uruguay envió el primer avión con ayuda humanitaria para Venezuela: “Este terremoto conmovió al mundo”

La primera entrega es de 15 toneladas que contienen insumos médicos, productos de higiene personal, leche en polvo y equipamiento de rescate como colchonetas y carpas, entre otros

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Parte a Venezuela el primer avión con envío de ayuda humanitaria de Uruguay

Un avión Hércules partió este sábado desde Uruguay hacia Venezuela, el primero de varios viajes que encabeza la Fuerza Aérea uruguaya para enviar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño.

La primera entrega es de 15 toneladas, entre ellas más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate como colchonetas y carpas, entre otros.

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El avión tiene por delante unas 12 horas de viaje hacia Caracas, con una escala en Manaos para reabastecer combustible.

El jefe de la misión, el coronel Martín Campoamor, detalló a EFE que el avión no puede permanecer en Caracas, por lo que deberá volver a Montevideo inmediatamente después de concretar la descarga de insumos. En total, el viaje se concretará en 24 horas.

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Parte a Venezuela el primer avión con envío de ayuda humanitaria de Uruguay
Parte a Venezuela el primer avión con envío de ayuda humanitaria de Uruguay (@CancilleriaUy)

Por tratarse de un vuelo largo, Campoamor indicó que el viaje se hace con una “tripulación reforzada” de 12 personas.

Al regreso a Montevideo, otra tripulación estará lista para cargar el segundo vuelo hacia Caracas, que se estima que podría partir el próximo miércoles.

“Lo que prima es el tiempo. Lo primordial es realizar la ayuda”, resumió Campoamor.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, celebró que la sociedad organizada haya conseguido “un resultado extraordinario” al punto de “saturar” el avión.

“Yo creo que este terremoto conmovió al mundo”, expresó el canciller e insistió en que si bien Uruguay no pudo dar una respuesta inmediata a la tragedia, por no tener experiencia en terremotos, “este primer avión que sale ahora sale para reconstruir”.

Parte a Venezuela el primer avión con envío de ayuda humanitaria de Uruguay
Venezolanos agradecen a la Fuerza uruguaya por el envío de donativos tras los terremotos (@CancilleriaUy)

El jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, en tanto, indicó que ahora inicia un “trabajo bien importante”, que es lograr sacar del país más de 40 toneladas en donaciones que incluyen alimentos y medicinas, y aseguró que la ayuda humanitaria que su país ha recibido “da esperanza de que el pueblo venezolano va a salir adelante”.

Además del envío de donaciones, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, indicó que las Fuerzas Armadas uruguayas tienen la posibilidad de enviar grupos de búsqueda y rescate y personal técnico especializado en plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, lo que fue comunicado a Venezuela.

“Vamos a ir coordinando estos vuelos acorde a lo que las autoridades venezolanas en el territorio nos indiquen”, señaló Lazo.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejaron al menos 2.645 fallecidos y 12.666 heridos, según los datos oficiales más recientes.

(Con información de EFE)

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