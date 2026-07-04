¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña 2026? Así fue su clasificación

(REUTERS/Suzanne Plunkett)

El fin de semana sigue siendo complicado para Sergio “Checo” Pérez, quien clasificó en la vigésima posición para el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y buscará remontar este domingo en Silverstone.

El piloto mexicano de Cadillac no logró avanzar a la Q2 y terminó ubicado por detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien volvió a superarlo en la sesión clasificatoria.

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¿Cómo fue la clasificación de Checo Pérez en Silverstone?

(REUTERS/Andrew Boyers)

En su primer intento de la Q1, Checo Pérez registró un tiempo de 1:32.199, suficiente para colocarse momentáneamente entre los primeros lugares cuando aún faltaba gran parte de la parrilla por salir.

Más adelante mejoró su registro a 1:31.940, lo que lo dejó en la posición 17, a un paso de la zona que otorgaba el pase a la siguiente ronda.

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En su último intento, el mexicano volvió a bajar su tiempo con una vuelta de 1:31.451, pero no fue suficiente para avanzar a la Q2.

El último boleto a la siguiente fase quedó en manos de Alex Albon, de Williams, quien marcó 1:30.638, mientras que el mejor tiempo de la Q1 fue para Isack Hadjar, con 1:29.276.

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Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña 2026

(REUTERS/Suzanne Plunkett)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

¿A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña?

(REUTERS/Suzanne Plunkett)

Con este resultado, Checo Pérez arrancará desde el puesto 20 en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, donde intentará remontar posiciones.

La carrera se disputará este domingo a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 10:00 horas del Este.