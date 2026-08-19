Venezuela firmó un contrato con una empresa estadounidense para el desarrollo de dos campos petroleros

Delcy Rodríguez designó a la ministra de Hidrocarburos en Venezuela, Paula Henao (Créditos: @delcyrodriguezv)

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Venezuela firmó el martes un contrato con la empresa estadounidense Hunt Oil para el desarrollo de los campos de petróleo y gas Caro y Carisito en el este del país, según informó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. La funcionaria, quien lidera una delegación oficial en Estados Unidos, explicó en comunicación con el canal estatal Venezolana de Televisión que el acuerdo estableció un modelo de participación productiva para impulsar y recuperar la producción en ambas áreas.

Henao destacó que Hunt Oil es “una empresa de reconocida trayectoria” y que aportará recursos para “apuntar a la recuperación de producción” en esos campos petroleros. Además, la ministra anunció una alianza con la transnacional tecnológica SLB (antes Schlumberger) para llevar a cabo un “estudio integrado de yacimiento” en territorio venezolano.

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Los acuerdos fueron suscritos en la ciudad de Houston, donde la delegación venezolana cuenta con la presencia del viceministro de Geopolítica, Eduardo Ramírez; el vicepresidente ejecutivo de la estatal PDVSA, Jovanny Martínez; y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Johan Álvarez. La comitiva también participó en un foro junto al subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

El pasado junio, Venezuela y SLB firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de cooperación en servicios petroleros y de gas con tecnología de vanguardia.

Una antorcha de gas arde en la refinería de Cardón, que forma parte del Centro de Refinación de Paraguana, el 6 de mayo de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

La producción de crudo venezolano alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), lo que representa un aumento del 1,09% respecto a junio, en un periodo afectado por dos terremotos en la zona norte del país que causaron al menos 6.438 muertos. Según cifras oficiales, la producción nacional subió un 29,8% desde los 924.000 bpd de enero, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en la capital del país caribeño.

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Desde ese momento, Venezuela abrió su economía a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en el marco de una colaboración con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump calificó recientemente la relación entre ambos países como “excelente”.

El Parlamento de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó en enero una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el sector. Analistas interpretaron esta medida como un desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa el 2 de julio de 2026, en Caracas, Venezuela (AP /Pedro Mattey)

En materia interna, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela registró un crecimiento del 7,14% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por un incremento del 9,1% en la actividad petrolera, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este martes. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la actividad no petrolera experimentó un avance del 5,79% durante el mismo rango de meses. Las actividades financieras y de seguros lideraron el avance, con un crecimiento del 26,26%, seguidas de la construcción, que aumentó un 16,11%.

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A pesar de la recuperación económica, sindicatos y trabajadores de distintos sectores advirtieron que la crisis salarial persiste en el país. El salario mínimo y la pensión equivalen actualmente a unos 16 centavos de dólar al mes según la tasa oficial, mientras que el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes.

(Con información de EFE)