“Topo” chileno denuncia que militares venezolanos obstruyen labor de rescatistas por temor a espionaje

La imagen muestra a miembros de la Cruz Roja Mexicana desplegados en el estado La Guaira, como parte de los equipos internacionales que están brindando apoyo tras los terremotos en Venezuela. Foto: X/@CruzRoja_MX

El líder de Topos Chile, Francisco Lermanda, denunció que militares venezolanos obstaculizan la labor de los rescatistas extranjeros desplegados en el estado La Guaira, por temor a que estén realizando actividades de espionaje para promover un golpe contra el régimen chavista.

En una entrevista concedida a medios locales, Lermeda relató que mientras sacaban de entre los escombros a un joven de 14 años, necesitaron hacer una videollamada a un médico para consultarle sobre los pasos a seguir. “Y un soldado nos quitó el teléfono porque dijo que eso podía ser espionaje”, afirmó.

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La Guaira fue declarada zona de desastre tras el doblete sísmico que impactó el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 1.719 muertos y 5.034 heridos. Según el gobierno de Venezuela, 3.319 rescatistas extranjeros y 45 delegaciones internacionales se encuentran en el país para colaborar con la atención de la tragedia.

Integrantes del contingente salvadoreño trasladan a una persona rescatada con vida tras los terremotos en Venezuela, durante las operaciones de auxilio en la zona de desastre (Cortesía Secretaría de Prensa).

Lermanda precisó que tenía en el terreno a 44 especialistas, pero que su equipo se redujo a 40 por las trabas de los cuerpos de seguridad. “Porque dos médicos y dos ingenieros estructurales tuvieron la mala suerte de salir de la zona y los militares no los dejaron volver a entrar”, detalló.

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El experto chileno apuntó que la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha cometido los dos peores errores en los que se puede incurrir en estos casos: politizar y militarizar la respuesta a la crisis.

“La solución a todos estos problemas es que de alguna forma el gobierno venezolano y los militares se saquen esa idea un poco paranoica respecto a que alguien los está espiando y por intermedio de este terremoto les van a hacer un golpe de Estado, que es lo que me comentó un coronel”, señaló Lermanda, quien destacó que en el aeropuerto venezolano “le están pidiendo visa a los rescatistas”.

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Irregularidades

Al compararlo con su país natal, el topo chileno concluyó que “la norma constructiva que tiene Venezuela es bastante menor en términos de calidad”.

Manifestó su sorpresa ante el hecho de que edificios altos de 20 pisos en promedio, “que regularmente no son los que colapsan, cayeron como una torre de dominó”. “Eso no es normal en función de los terrenos y de la estructura”, puntualizó.

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Los residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“El hormigón se pulveriza, es decir, en un edificio que colapsó en La Guaira, uno sacaba el hormigón con la mano como si fuera arena”, describió Lermanda, quien identificó fallas en las vigas y refuerzos metálicos de los pilares en edificios que se desplomaron.

“Voy a repetir lo que me decía la misma gente, que era que había tal nivel de corrupción que se autorizaba cualquier cosa para que se construyera”, subrayó el rescatista chileno, que opina que “alguien no fiscalizó” estas construcciones adecuadamente.

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Con la mitad de sus 54 años de vida dedicados a estas tareas, Lermanda reconoció que los terremotos de Venezuela “han generado un nivel de devastación que yo no había visto”.