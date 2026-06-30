Venezuela

“Topo” chileno denuncia que militares venezolanos obstruyen labor de rescatistas por temor a espionaje

Experto identificó fallas en la construcción de edificios, señalando que los mismos vecinos comentan que la corrupción llevó a no fiscalizar adecuadamente esas obras

Guardar
Google icon
Cruz Roja Mexicana Venezuela
La imagen muestra a miembros de la Cruz Roja Mexicana desplegados en el estado La Guaira, como parte de los equipos internacionales que están brindando apoyo tras los terremotos en Venezuela. Foto: X/@CruzRoja_MX

El líder de Topos Chile, Francisco Lermanda, denunció que militares venezolanos obstaculizan la labor de los rescatistas extranjeros desplegados en el estado La Guaira, por temor a que estén realizando actividades de espionaje para promover un golpe contra el régimen chavista.

En una entrevista concedida a medios locales, Lermeda relató que mientras sacaban de entre los escombros a un joven de 14 años, necesitaron hacer una videollamada a un médico para consultarle sobre los pasos a seguir. “Y un soldado nos quitó el teléfono porque dijo que eso podía ser espionaje”, afirmó.

PUBLICIDAD

La Guaira fue declarada zona de desastre tras el doblete sísmico que impactó el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 1.719 muertos y 5.034 heridos. Según el gobierno de Venezuela, 3.319 rescatistas extranjeros y 45 delegaciones internacionales se encuentran en el país para colaborar con la atención de la tragedia.

Integrantes del contingente salvadoreño trasladan a una persona rescatada con vida tras los terremotos en Venezuela, durante las operaciones de auxilio en la zona de desastre (Cortesía Secretaría de Prensa).
Integrantes del contingente salvadoreño trasladan a una persona rescatada con vida tras los terremotos en Venezuela, durante las operaciones de auxilio en la zona de desastre (Cortesía Secretaría de Prensa).

Lermanda precisó que tenía en el terreno a 44 especialistas, pero que su equipo se redujo a 40 por las trabas de los cuerpos de seguridad. “Porque dos médicos y dos ingenieros estructurales tuvieron la mala suerte de salir de la zona y los militares no los dejaron volver a entrar”, detalló.

PUBLICIDAD

El experto chileno apuntó que la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha cometido los dos peores errores en los que se puede incurrir en estos casos: politizar y militarizar la respuesta a la crisis.

“La solución a todos estos problemas es que de alguna forma el gobierno venezolano y los militares se saquen esa idea un poco paranoica respecto a que alguien los está espiando y por intermedio de este terremoto les van a hacer un golpe de Estado, que es lo que me comentó un coronel”, señaló Lermanda, quien destacó que en el aeropuerto venezolano “le están pidiendo visa a los rescatistas”.

Irregularidades

Al compararlo con su país natal, el topo chileno concluyó que “la norma constructiva que tiene Venezuela es bastante menor en términos de calidad”.

Manifestó su sorpresa ante el hecho de que edificios altos de 20 pisos en promedio, “que regularmente no son los que colapsan, cayeron como una torre de dominó”. “Eso no es normal en función de los terrenos y de la estructura”, puntualizó.

Los residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Los residentes buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“El hormigón se pulveriza, es decir, en un edificio que colapsó en La Guaira, uno sacaba el hormigón con la mano como si fuera arena”, describió Lermanda, quien identificó fallas en las vigas y refuerzos metálicos de los pilares en edificios que se desplomaron.

“Voy a repetir lo que me decía la misma gente, que era que había tal nivel de corrupción que se autorizaba cualquier cosa para que se construyera”, subrayó el rescatista chileno, que opina que “alguien no fiscalizó” estas construcciones adecuadamente.

Con la mitad de sus 54 años de vida dedicados a estas tareas, Lermanda reconoció que los terremotos de Venezuela “han generado un nivel de devastación que yo no había visto”.

Temas Relacionados

TerremotoVenezuelaTopo ChileFrancisco LermandaDelcy Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Programa Mundial de Alimentos pidió coordinar las ayudas tras el doble terremoto en Venezuela

Su director adjunto, Andrés Rodríguez, dijo que existe un “caos” logístico

El Programa Mundial de Alimentos pidió coordinar las ayudas tras el doble terremoto en Venezuela

Colapsó un refugio que albergaba a 140 personas en Venezuela y la ONU alertó sobre el crecimiento de la crisis humanitaria

Miles de desplazados permanecen sin un lugar seguro donde vivir, mientras los hospitales que lograron mantenerse operativos pese al terremoto funcionan al límite. Agencias internacionales advierten sobre el riesgo de brotes de enfermedades

Colapsó un refugio que albergaba a 140 personas en Venezuela y la ONU alertó sobre el crecimiento de la crisis humanitaria

“No tengo nada que perder, que me maten si quieren”: venezolanos bloquearon el paso de máquinas para usarlas en la búsqueda de sus familiares

El dolor, la frustración y la desesperación crecen en La Guaira mientras los parientes de los desaparecidos esperan noticias de sus seres queridos atrapados bajo los escombros. La cantidad de víctimas crece hora a hora, pero la información oficial es escasa

“No tengo nada que perder, que me maten si quieren”: venezolanos bloquearon el paso de máquinas para usarlas en la búsqueda de sus familiares

EN VIVO | A seis días de los devastadores sismos, los rescatistas buscan un milagro: hallar sobrevivientes en Venezuela

La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. El último balance oficial reporta al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos

EN VIVO | A seis días de los devastadores sismos, los rescatistas buscan un milagro: hallar sobrevivientes en Venezuela

Más de 100 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos horas antes de los terremotos continúan desaparecidos

El vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en Caracas pocas horas antes de los sismos. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños

Más de 100 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos horas antes de los terremotos continúan desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por Loan Peña, en vivo: el padre del niño se emocionó al recordar a su hijo y complicó a Laudelina en su declaración

Juicio por Loan Peña, en vivo: el padre del niño se emocionó al recordar a su hijo y complicó a Laudelina en su declaración

Una banda narco dirigida desde la cárcel enviaba “mulas” en micros de larga distancia

Marcos Llorente, de ignorado por De la Fuente a contagiar la ‘fiebre por el sol’: “Sería un error pensar en Austria”

Regalan 200 “mamaditas” si le gana Ecuador a México, ¿cómo es este delicioso platillo sudamericano?

DNI electrónico gratis para este 02 de julio: conoce el lugar, la hora y los requisitos para ser beneficiario

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades de Guatemala expulsaron y entregaron a El Salvador a alias “Chapato” presunto integrante del Barrio 18

Las autoridades de Guatemala expulsaron y entregaron a El Salvador a alias “Chapato” presunto integrante del Barrio 18

Lo que distingue a los cursos online más exitosos según la investigación educativa

Esta son las nuevas leyes que entrarán en vigor el 1 de julio en todo Estados Unidos

Bolivia: pese a las filas para comprar combustible, el ministro de Hidrocarburos garantiza la normal distribución

Policía salvadoreña interceptó un sujeto con dos kilos de marihuana en San Salvador

ENTRETENIMIENTO

Famke Janssen recordó el shock de llegar a James Bond: una rueda de prensa con 800 periodistas antes de pisar el set

Famke Janssen recordó el shock de llegar a James Bond: una rueda de prensa con 800 periodistas antes de pisar el set

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”