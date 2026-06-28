La frustración crece en Venezuela a medida que el número de muertos por el terremoto alcanza los 1.430

Equipos de rescate sacan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de que terremotos azotaran La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP/Fernando Vergara)

Las tensiones se intensificaron el sábado a medida que crecía la desesperación en el estado venezolano de La Guaira, mientras los rescatistas y los civiles buscaban sobrevivientes del terremoto y el número de muertos aumentó drásticamente a 1.430.

Las familias reportaron al menos 68.900 personas desaparecidas el sábado, cuatro días después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaran la nación sudamericana.

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Los venezolanos que buscaban a sus seres queridos y vecinos utilizaron palas, maquinaria pesada, cuerdas y sus propias manos para abrirse paso entre los escombros en La Guaira, uno de los estados más afectados. A ellos se unió un número creciente de equipos de rescate internacionales que comenzaron a trepar entre los escombros, ofreciendo un pequeño rayo de esperanza a las familias angustiadas.

Las tensiones alcanzaron su punto álgido ante lo que muchos venezolanos consideraron una respuesta insuficiente por parte del Gobierno, cuyos soldados, bomberos, policías y cadetes militares evidentemente no estaban preparados para responder a la magnitud de la tragedia. La frustración se vio exacerbada por los esfuerzos por proyectar la imagen de una respuesta estatal contundente.

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Las agencias de ayuda humanitaria consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para rescatar personas con vida, aunque este plazo puede extenderse si tienen acceso a alimentos y agua. Funcionarios venezolanos informaron que hasta el sábado habían aterrizado 17 vuelos con más de 1600 miembros de equipos de rescate.

Transcurridas 72 horas desde que se produjeron los terremotos, muchos sentían cómo cada minuto pasaba lentamente mientras se les agotaba el tiempo para rescatar a las personas con vida.

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Equipos de emergencia reúnen los cuerpos de las víctimas del terremoto en el estacionamiento de un hospital, tres días después de que se produjeran dos sismos consecutivos, en La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP Photo/Matias Delacroix)

“Hay un montón de cadáveres allí desde anoche. Bebés recién nacidos”, dijo Mileidy Romero, quien participaba en la búsqueda en la localidad costera de Caraballeada. “A las 8 de la noche (ayer) había gente con vida allí abajo, y no se han molestado en rescatarlos. Hemos localizado varios cuerpos, y tampoco nos han ayudado a recuperarlos. ¿A qué esperan?”

La tensión aumenta durante las labores de rescate

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró en la televisión estatal que más de 14.000 militares y policías patrullan la zona, cuyo acceso está bloqueado y se requieren permisos especiales para entrar. Sin embargo, muchos habitantes de las zonas afectadas afirmaron haber tenido poca presencia de su gobierno.

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Algunas personas escalaban los restos de los edificios y gritaban nombres, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. El polvo cubría las comunidades costeras. Bajo un calor sofocante, cada vez más personas usaban mascarillas mientras el hedor a descomposición se extendía. En otras zonas de La Guaira, equipos cargaban montones de cadáveres —algunos en bolsas blancas, otros desnudos— en camiones blancos desde el suelo del estacionamiento de un hospital, donde se estaban identificando.

Sin cascos ni otro tipo de equipo de protección, los rescatistas y los civiles usaron cascos de motocicleta mientras buscaban entre montones de escombros que alguna vez fueron pertenencias de personas: DVD de Eddie Murphy y Nemo, un fregadero de cocina, colchones y zapatos.

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Se observan edificios dañados tres días después de que se produjeran terremotos en La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP/Matias Delacroix)

Algunos, frustrados por la respuesta del Gobierno, impidieron que una excavadora abandonara el lugar del derrumbe y sacaron al operador de la cabina poco después de que funcionarios estatales se tomaran selfies frente a los edificios derrumbados y se marcharan sin prestar ayuda. Los funcionarios del partido gobernante suelen tomarse selfies para mostrar su participación en eventos gubernamentales.

A pocos metros de distancia, al menos cinco cuerpos envueltos en mantas.

Yeison Marcano, uno de los presentes, declaró que quienes participaban en la búsqueda habían recibido cierta ayuda de una unidad de investigación, pero que ni la policía ni la Guardia Nacional prestaron asistencia.

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“Vinieron a comer arepas y a tomarse fotos para aparentar que estaban trabajando”, dijo Marcano. “Ni siquiera se ensuciaron los uniformes como nosotros. Llevamos aquí tres días”.

Un minuto después, un hombre intentó agarrar a un bombero, gritando e insultando. «¡Silencio! ¡Silencio!», gritaron los rescatistas mientras intentaban confirmar si había alguien atrapado con vida.

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Mientras tanto, un hombre mayor fue rescatado de entre los escombros de un edificio de viviendas públicas. Visiblemente desorientado, le suplicó agua a una enfermera. Se resistió al personal que lo subió a una camioneta, gritando: “¡Mi familia! ¡Mi familia!”.

Las búsquedas se mezclan con la incertidumbre

La Organización Internacional para las Migraciones afirmó que más de 6 millones de personas podrían verse afectadas, unas 2 millones solo en la capital, Caracas.

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Según los expertos, la destrucción se vio agravada por la rápida sucesión de sismos superficiales. Durante días, réplicas menores sacudieron ocasionalmente la capital, Caracas, y las zonas afectadas por los terremotos, incluyendo una de magnitud 4.8 el sábado.

El desastre supone un enorme desafío para Rodríguez, la ex vicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura y destitución de Nicolás Maduro. Venezuela lleva más de una década sumida en el caos económico , y muchos rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

Los cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado tres días después de que un terremoto azotara La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP/Matias Delacroix)

Los equipos de búsqueda y la ayuda extranjera continuaron llegando desde México, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Francia y otros lugares.

El sábado, los equipos de rescate mexicanos treparon por encima de los edificios derrumbados y metieron la cabeza en los agujeros del hormigón aplastado para buscar señales de vida, escuchando ocasionalmente algún movimiento.

“Somos rescatistas del ejército mexicano. Si hay alguien ahí abajo con vida, ¡hagan ruido o griten! ¡Ahora!”, gritó un hombre.

Un rayo de esperanza

Para muchos, las imágenes de los equipos de ayuda internacional llegando y abriéndose paso entre los escombros junto a ellos ofrecieron un rayo de esperanza. Yonahí Regalado estuvo llamando a gritos a su hermana, a su sobrino de un año y a su ahijado desde la una de la madrugada del día después de los terremotos hasta que comenzaron a llegar los trabajadores humanitarios.

“No importa quién sea, sea quien sea, ya sea un familiar o cualquier otra persona. Si hay alguien con vida, hay que sacarlo”, dijo, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona.

Pequeños momentos de humanidad mezclados con dolor y terror.

Según informó Telemundo, los equipos de rescate bajaron con cuidado a un bebé de 18 días, envuelto en mantas rosas, de un edificio tras 12 horas de búsqueda del pequeño y su madre. Una mujer de 69 años, rescatada por los equipos salvadoreños, pidió una Coca-Cola al ser sacada de entre los escombros, informaron las autoridades salvadoreñas.

Equipos de rescate buscan entre los escombros tres días después de que terremotos azotaran Catia la Mar, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP/Fernando Vergara)

En un vídeo se veía a un rescatista venezolano consolando a una anciana atrapada bajo los escombros, que temía que la estructura se derrumbara si se movía.

“El techo no se va a derrumbar. Si se cae, estaré aquí contigo”, dijo.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a Caracas, sufrió graves daños. Una de las pistas permaneció operativa mientras equipos estadounidenses trabajaban para reparar la crucial vía principal, según declaró a la prensa Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado encargado de la asistencia exterior.

Lewin declaró que un buque de transporte de la Armada estadounidense se encontraba atracado frente a la costa, listo para recibir a los supervivientes evacuados por vía aérea que necesitaran atención médica. Añadió que se trata de una “carrera contrarreloj” para encontrar a las personas heridas en los terremotos.

(AP)