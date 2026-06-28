El gobierno de Venezuela elevó a 1450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos

Voluntarios y residentes buscan sobrevivientes entre los escombros (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

La cifra de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles se elevó este domingo a 1.450 personas, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. El legislador señaló que hay 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, y anunció que 774 edificios han resultado afectados o destruidos como consecuencia de los sismos, los más letales en la historia moderna del país.

Los movimientos telúricos —de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos la tarde del 24 de junio en el estado de Yaracuy, con apenas un minuto de diferencia— concentraron sus efectos más devastadores en La Guaira, el estado costero que alberga el aeropuerto internacional de Maiquetía. Según el balance de Rodríguez, 527 personas han sido trasladadas desde esa zona a hospitales de Caracas; 38 centros hospitalarios, 44 centros comerciales y 1.645 afectaciones de otra índole, como puentes o carreteras, sufrieron daños de distinto grado.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el sismo de magnitud 7,5 como el más potente en Venezuela en más de un siglo. El único de mayor intensidad fue un terremoto de 7,7 ocurrido en octubre de 1900 frente a las costas venezolanas, que causó daños considerables. Los terremotos anteriores más letales del país eran el de Cumaná en 1929, que causó 800 muertos y un tsunami, y el de Caracas en julio de 1967, con 245 víctimas. El doble terremoto de junio de 2026 supera con amplitud todos esos registros.

Rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, luego de los terremotos (MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó una evaluación preliminar que sitúa los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente a alrededor del 6% del producto interior bruto de los estados más afectados. El organismo calcula que 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de moderadas a severas, mientras que 2,1 millones sufrieron los efectos más intensos. La evaluación advierte que el impacto económico total —una vez contabilizadas las pérdidas indirectas y los costos de reconstrucción— podría ser entre una y media y tres veces superior a esa estimación inicial.

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Venezuela enfrenta esta catástrofe en una situación de fragilidad estructural agravada. La crisis económica que el país arrastra desde hace más de una década —marcada por la contracción del PIB, la hiperinflación y el deterioro de los servicios públicos— ha mermado la capacidad de respuesta institucional y la resiliencia de la infraestructura. Hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida en varios complejos de edificios fuertemente dañados en La Guaira, según advirtió a AFP el jefe del contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a ciudadanos que excavaban con las manos entre los escombros ante la tardanza de la ayuda, mientras el gobierno restringió el acceso al estado para controlar el flujo de personas hacia la zona.

Miles de rescatistas de más de 20 países ya se encuentran en Venezuela colaborando en la búsqueda de sobrevivientes (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia la misma noche del sismo y catalogó La Guaira como zona de desastre natural. Este domingo se reunió con un grupo de rescatistas internacionales para agradecer su labor, según informó la Prensa Presidencial. Su hermano, el diputado Jorge Rodríguez, anunció también la activación de una línea telefónica de atención psicológica para ciudadanos que atraviesan cuadros de ansiedad o estrés postraumático, así como una plataforma digital para que familiares registren a personas desaparecidas. En redes sociales proliferan desde el miércoles las publicaciones con fotografías y datos de personas cuyo paradero se desconoce, la mayoría de ellas vistas por última vez en La Guaira.

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La escala de la tragedia convierte este doble terremoto en el mayor desastre natural de la historia contemporánea de Venezuela, con un saldo humano y material que las autoridades reconocen que seguirá creciendo mientras avanzan las labores de rescate entre los escombros.