Estados Unidos refuerza el operativo militar de apoyo en Venezuela para colaborar en la asistencia tras los terremotos

El Comando Sur de Estados Unidos sumó apoyo técnico para evaluar y rehabilitar aeropuertos y gestionar operaciones aéreas en regiones devastadas (X)

En las primeras horas del sábado, el Comando Sur de Estados Unidos ordenó el envío de un contingente especial para respaldar las labores de rescate y ayuda humanitaria solicitadas por el gobierno venezolano. La intervención sumará recursos logísticos, equipos de rescate, aeronaves y personal especializado en un contexto de emergencia que dejó al menos 1430 muertos, más de 3.300 heridos y decenas de miles de damnificados en las zonas más afectadas.

El despliegue estadounidense consistirá en la entrega de una unidad de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea, transportada en cinco aviones C-17 Globemaster, para colaborar con autoridades venezolanas en la evaluación y rehabilitación de aeropuertos y en la gestión de operaciones aéreas en las regiones devastadas. Esa fuerza se integra a un equipo estadounidense de evaluación de pistas aéreas que ya opera en territorio venezolano junto a autoridades locales y otras agencias internacionales.

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En paralelo, un avión militar trasladará a dos equipos de búsqueda y rescate del condado de Miami-Dade, Florida, para reforzar las tareas de localización de sobrevivientes y brindar asistencia en las áreas de mayor destrucción, principalmente en el estado costero de La Guaira.

El apoyo aéreo incluirá el envío de helicópteros UH-1Y Super Huey embarcados en el buque USS Fort Lauderdale, además de aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines, que trasladarán personal y suministros críticos para las operaciones de socorro.

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El apoyo aéreo incluyó helicópteros UH-1Y Super Huey embarcados en el USS Fort Lauderdale para tareas de socorro (Reuters)

Además, helicópteros CH-47 Chinook del Ejército estadounidense se posicionarán en Curazao para iniciar misiones de transporte y apoyo aéreo cuando lo permitan las condiciones. De forma simultánea, el Comando Sur, a través de su componente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, entregó imágenes satelitales a los equipos de planificación y gestión de desastres para identificar áreas prioritarias y coordinar los esfuerzos de socorro en tiempo real.

El operativo estadounidense forma parte de una respuesta internacional que movilizó a más de 1.600 rescatistas de 12 países, entre ellos Francia, Alemania, Argentina, Chile, México, Brasil, España y naciones de Centroamérica. Francia envió un equipo de 85 rescatistas de la Seguridad Civil, que se sumaron a las tareas de búsqueda y rescate en Caracas y La Guaira, donde el colapso de edificios y estructuras dejó a cientos de personas atrapadas.

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Alemania, por su parte, desplegó 48 especialistas y perros de búsqueda. Argentina movilizó a 26 efectivos del Ejército, personal sanitario y ambulancias para asistir en la ciudad de Caraballeda.

El gobierno venezolano, además de solicitar apoyo internacional, distribuyó más de 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira con el objetivo de abastecer a unas 69.000 familias afectadas. La distribución incluyó proteínas y se realizó bajo la supervisión directa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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En La Guaira, el gobierno venezolano distribuyó más de 2.600 toneladas de alimentos y agua potable para abastecer a unas 69.000 familias afectadas (Reuters)

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México gestionó la repatriación de casi 30 ciudadanos mexicanos, y la cancillería chilena confirmó la muerte de un ciudadano de ese país entre las víctimas.

La magnitud de la catástrofe llevó a la ONU a estimar que cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos, con daños materiales que rondarían los 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. La Agencia Española de Cooperación Internacional recomendó priorizar las donaciones económicas sobre los envíos materiales, por la dificultad logística para gestionar el enorme volumen de ayuda que llega desde el exterior.

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