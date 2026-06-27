Venezuela

Milagro bajo los escombros: rescataron a un bebé recién nacido tras estar atrapado 32 horas en Venezuela

El emocionante hecho ocurrió en la ciudad más afectada por los terremotos, La Guaira, al norte de la capital, Caracas. Su madre fue sacada una hora después

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El rescate de un bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela

Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la agencia de noticias AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

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Lo pasan con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos, según muestra el video.

El rescate de un bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela capturas
Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron Venezuela (Capturas de video)

De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas.

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La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño.

Al menos 920 personas murieron a causa de los dos terremotos consecutivos del miércoles, de magnitudes 7,2 y 7,5, y miles más resultaron heridas o siguen desaparecidas.

El rescate de un bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela capturas
El bebé salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas (Capturas de video)

El Gobierno venezolano restringió el acceso a La Guaira

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, declarada como zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir de las 20:00 horas (hora local) del viernes, como parte de las medidas para gestionar la emergencia tras los terremotos que golpearon la región.

El funcionario explicó que la medida responde a motivos humanitarios, sanitarios y logísticos. Según Cabello, la afluencia de civiles generó congestionamiento vial, dificultando el paso de ambulancias y equipos de rescate, mientras que la presencia de cuerpos bajo los escombros, a más de 48 horas del sismo, plantea un riesgo sanitario. Además, la llegada de voluntarios sin coordinación ha complicado las operaciones de asistencia.

El rescate de un bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela capturas
Un rescatista apoya al bebé en el suelo (Capturas de video)

A partir de hoy, a las 20 horas, queda restringido el acceso al estado La Guaira. Quien quiera venir tiene que cumplir con los protocolos establecidos: registrarse en el Poliedro y las autoridades estarán tomando decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas sin tarea asignada puedan ingresar”, indicó anoche en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV.

Los voluntarios que deseen colaborar, incluidos motorizados, deben acudir al Poliedro de Caracas para el registro y la obtención de una credencial habilitada. Solo quienes reciban tareas asignadas podrán acceder a La Guaira, donde las autoridades reforzarán los controles en las rutas de ingreso.

El ambiente en La Guaira, estado costero de Venezuela y epicentro de la catástrofe, se vio marcado el viernes por el olor a putrefacción generado por los cadáveres aún atrapados bajo los escombros de los edificios colapsados tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles.

La magnitud del desastre ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas, en un país con escasa experiencia en terremotos de esta envergadura. Numerosos habitantes denuncian que la ayuda gubernamental tardó en llegar o no se hizo presente en algunos sectores.

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