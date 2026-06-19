Venezuela

Polémica rectora del CNE que avaló proclamación de Maduro aspira a ser magistrada del Supremo en Venezuela

Figuras del chavismo sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los Derechos Humanos, se postularon para volver a la cúpula del Poder Judicial

Guardar
Google icon
La rectora Nogal ahora quiere tener un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La rectora Nogal ahora quiere tener un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Acme Nogal, miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nicolás Maduro ganador de los cuestionados comicios presidenciales de 2024, figura en la lista de 561 postulados para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Nogal fue nombrada rectora principal del CNE en agosto de 2023. Llegó a ese puesto con el apoyo del partido opositor Un Nuevo Tiempo, del exgobernador Manuel Rosales. En ese momento, la cúpula del ente comicial estaba integrada por tres personas relacionadas con el chavismo y dos con la disidencia.

PUBLICIDAD

A diferencia del otro rector identificado con la oposición, Juan Carlos Delpino, quien se marchó al exilio tras denunciar irregularidades en el proceso, Nogal suscribió los resultados, pese a que el CNE jamás pudo demostrar el supuesto triunfo de Maduro con la publicación de las actas de escrutinio.

La Asamblea Nacional amplió el número de magistrados de 20 a 32. En principio, los parlamentarios deberían escoger a 24 togados entre los 561 candidatos. La renovación del TSJ sigue a los cambios realizados en las direcciones de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

PUBLICIDAD

Caras viejas

Entre los aspirantes resalta Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos.

Haringhton fue viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal general de la República y se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López.

También quiere ser juez Gilberto Landaeta, antiguo fiscal del Ministerio Público que formó parte del equipo que investigó los sucesos que rodearon el golpe de Estado de abril de 2002 y el asesinato de su colega Danilo Anderson en 2004.

El costo oculto de ampliar el Tribunal Supremo de Justicia; más magistrados, más escoltas y una factura que crece
Katherine Nayarith Harington Padrón quiere volver a ocupar una silla en el TSJ.

Responsable en su momento de casos de alto perfil político, Landaeta terminó siendo destituido por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Un puñado de ex magistrados presentaron sus nombres para retornar al TSJ. Juan José Mendoza, quien pasó de diputado chavista a jefe de la Sala Constitucional del máximo juzgado, encabeza este grupo. Mendoza estuvo ligado a Maduro y su esposa Cilia Flores.

Otra que pretende volver es Marjorie Calderón, quien en 2009 condenó a un grupo de efectivos policiales por el golpe de 2002 en un juicio que fue criticado por distintos organismos defensores de Derechos Humanos.

Esos funcionarios acaban de recuperar su libertad en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Delcy Rodríguez. Al igual que Haringhton, sobre Mendoza y Calderón pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia venezolana.

Temas Relacionados

Acme NogalTribunal Supremo de JusticiaConsejo Nacional ElectoralNicolás MaduroDelcy RodríguezVenezuelaJuan José MendozaMarjorie CalderónKatherine HaringhtonGustavo González López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Parlamento venezolano anunció 561 postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia

Este proceso surgió tras una modificación legal que cambió la estructura del máximo tribunal y estableció que el Supremo contará con 32 jueces, buscando así dar un nuevo impulso a la justicia en el país

El Parlamento venezolano anunció 561 postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia

La muerte de “Niño Guerrero” no acaba con la incertidumbre y las mafias que operan en el Arco Minero

Organizaciones civiles advierten que el abandono institucional facilitó el ascenso de grupos irregulares y la instalación de una economía criminal que afecta a los pobladores del sur de Venezuela

La muerte de “Niño Guerrero” no acaba con la incertidumbre y las mafias que operan en el Arco Minero

Una demostración de fuerza: Diosdado Cabello exhibe respaldo militar en televisión con 74 altos oficiales

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela reunió en su programa televisivo a altos mandos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una puesta en escena interpretada como una demostración de respaldo político y militar

Una demostración de fuerza: Diosdado Cabello exhibe respaldo militar en televisión con 74 altos oficiales

Venezuela: sindicato de CANTV denuncia que se eliminó el bono para los jubilados de la telefónica estatal

Los sindicalistas recuerdan que la pensión básica equivale a menos de un dólar al mes, y sostienen que suprimir la entrega de la asignación especial “condena a la miseria y al desamparo a miles de adultos mayores”

Venezuela: sindicato de CANTV denuncia que se eliminó el bono para los jubilados de la telefónica estatal

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026

Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el local se pone al frente en los primeros minutos

Bullrich celebró los cambios en el Gobierno con otra indirecta a Adorni y gana fuerza propia en el Congreso

El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre