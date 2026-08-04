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Reportan desaparecido al empresario Ricardo Cabezas Talavera en Zapopan, Jalisco: qué se sabe del caso

El empresario inmobiliario salió de su casa en Zapopan el 30 de julio para mostrar un terreno

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)
La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)
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La desaparición de Ricardo Cabezas Talavera, empresario inmobiliario de 45 años, moviliza a su familia, al gremio de bienes raíces de Jalisco y a las autoridades estatales y federales desde el pasado 30 de julio, cuando salió de su domicilio en Zapopan para atender una cita de trabajo en la colonia El Batán y no volvió.

Cuatro días después, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) activó una Alerta Nacional y sus seres queridos se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir que se intensifique la búsqueda.

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Hasta este martes 4 de agosto no se tiene mayor información sobre su paradero.

La tarde del 30 de julio: una cita de trabajo que no tuvo regreso

Ficha de búsqueda de Ricardo Cabezas Talavera. (CNB)
Ficha de búsqueda de Ricardo Cabezas Talavera. (CNB)

De acuerdo con la información de familiares, fichas de búsqueda y medios locales, Ricardo Cabezas Talavera salió de su casa alrededor de las 16:50 horas del jueves 30 de julio.

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Según relató Georgina, prima de la víctima, el empresario tenía una cita de trabajo y se dirigía a la colonia El Batán, en Zapopan, aparentemente para mostrar a unos clientes un terreno o una propiedad.

A las 17:30 horas fue visto por última vez en la calle Aldama, dentro de esa misma colonia, de acuerdo con la información que manejan sus familiares. Conducía un Fiat 500 color beige que también permanece desaparecido y ya cuenta con reporte de robo ante las autoridades.

A las 19:00 horas envió un mensaje a su familia. Escribió que estaba “muy ocupado”, sin dar más detalles. Fue el último contacto.

“Solo sabemos que tenía una cita relacionada con la inmobiliaria. Salió de su casa para atender ese compromiso y después únicamente envió un mensaje diciendo que estaba muy ocupado. Desde entonces no volvimos a saber de él y la última conexión de su teléfono fue alrededor de las nueve de la noche”, dijo su familiar al medio Debate.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La última conexión registrada de su celular ocurrió cerca de las 21:00 horas. Desde entonces, el aparato permanece fuera de servicio.

Patricia Hernández, amiga del empresario, lo resumió en pocas palabras al hablar con Dime Noticias: “Su teléfono está fuera de uso y su carro tampoco aparece.”

La familia desconoce la identidad de la persona con quien Ricardo tenía la cita y señala que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Jalisco investigar el origen del contacto que motivó el encuentro.

La prima del empresario confirmó que las tarjetas bancarias de Ricardo fueron utilizadas el sábado 1 de agosto, un día después de su desaparición, aunque la familia desconoce quién las usó ni en qué circunstancias.

Quién es Ricardo Cabezas Talavera

Ricardo Cabezas Talavera nació en la Ciudad de México y tenía 45 años al momento de su desaparición. Radicaba en Zapopan y se dedicaba al sector de bienes raíces, actividad en la que era conocido dentro del gremio inmobiliario jalisciense.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Físicamente, es una persona de complexión delgada, tez morena, calvo completo y barba abundante. Mide 1.70 metros y pesa 75 kilogramos. Tiene ojos cafés pequeños, nariz recta y una cicatriz queloide en la espalda baja como seña particular.

El día de su desaparición vestía playera azul cielo, pantalón de mezclilla y tenis. Portaba un Apple Watch color azul.

La ficha de búsqueda oficial emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda registra como fecha de los hechos el 30 de julio de 2026 a las 18:27 horas, con folio único de identificación FI26-187D53300-3FC0-40F4-80D0-A93358D8AF63 y número de carpeta de investigación 46564/2026. El caso está bajo la autoridad de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Familia exige que se agilice la búsqueda

La mañana del lunes 3 de agosto, familiares del empresario sostuvieron una reunión con el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro para solicitar su intervención directa en la búsqueda.

Familia del empresario Ricardo Cabezas Talavera exigen que agilicen su búsqueda. (Captura de pantalla)
Familia del empresario Ricardo Cabezas Talavera exigen que agilicen su búsqueda. (Captura de pantalla)

Por la tarde, un contingente de amigos y familiares se congregó sobre la avenida Manuel Acuña, frente a Casa Jalisco, en Guadalajara. Los asistentes vestían de blanco y portaban una lona con la fotografía de Ricardo, además de cartulinas con las leyendas “Riky no estás solo, no descansaremos hasta encontrarte” y “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”. Durante la manifestación, dos familiares ingresaron al edificio para exponer el caso directamente ante autoridades estatales.

El gremio inmobiliario de Jalisco también se movilizó. La asociación civil PAIS A.C. (Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares) y el Movimiento Inmobiliario de Occidente (MIO A.C.) lanzaron llamados públicos en redes sociales para difundir la ficha de búsqueda y solicitar apoyo ciudadano.

“Esperamos que las investigaciones avancen y que este llamado sensibilice a la ciudadanía. Su esposa, su hijo, sus padres y toda la familia lo estamos esperando. No había recibido amenazas y confiamos en que regrese con bien”, expresó su prima Georgina.

La denuncia por desaparición fue presentada ante la Fiscalía de Jalisco, que mantiene abiertas las investigaciones. Hasta el momento, la familia asegura no haber recibido ninguna solicitud de rescate ni información que permita establecer el paradero del empresario.

Quien cuente con información puede comunicarse a los siguientes números: 33 3145 6314 o al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx (Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco); 800 028 7783 o al WhatsApp 55 1309 9024 (Comisión Nacional de Búsqueda); y 33 3223 5857 (Guardia de Personas Desaparecidas). Toda la información recibida es tratada de manera confidencial.

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