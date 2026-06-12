“No nos vamos”: familiares de presos políticos resisten presiones frente a la Embajada de EEUU en Caracas

Marcha el 3 de junio de la Coalición Sindical hacia la embajada de EEUU en Venezuela

La vigilia de familiares de presos políticos frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas entró en una nueva fase de tensión. Lo que comenzó la noche del domingo 7 de junio como una acción pacífica para solicitar una reunión con el encargado de Negocios estadounidense, John Barrett, derivó en denuncias de presiones, llamadas intimidatorias y gestiones, por parte de excarcelados o dirigentes políticos, para que los manifestantes levanten las carpas instaladas en las adyacencias de la sede diplomática.

Los familiares permanecen apostados en el sector Valle Arriba de Caracas con un objetivo concreto: exponer los casos de sus allegados detenidos y pedir a Washington que interceda ante el régimen venezolano para lograr su liberación. Sin embargo, según relataron a Infobae, hasta ahora no han sido recibidos por la representación diplomática y, en cambio, han comenzado a recibir mensajes para que desistan de la protesta.

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Un mosaico de fotografías yace desplegado en la grama mientras las familias esperan ser atendidos en la embajada

“Todo estuvo tranquilo hasta ayer”, contó una fuente consultada, al describir el momento en que comenzaron las visitas y comunicaciones de personas que les pedían levantar el campamento. Entre los argumentos, según ese testimonio, les insistían en que estaban “creando un problema” y que la liberación de los detenidos “ya estaba hablada”.

Algunos familiares de excarcelados se han acercado a acompañar la vigilia, pero al menos uno de ellos, de acuerdo con la misma fuente, ha sido insistente en que se disolviera la acción de resistencia frente a la embajada. Esa persona habría asegurado que ya existían gestiones avanzadas para la excarcelación de quienes aún permanecen presos, siempre que se retirara la protesta.

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“No nos vamos” le dice a Infobae el familiar de uno de los presos políticos. “Llegar hasta acá fue una decisión muy difícil y no nos rendiremos por mucha presión que haya”.

La mayoría de las que están en permanente vigilia, son mujeres, quienes se han. Instalado en un campamento improvisado con toldos y carpas, alrededor del lugar instalaron pancartas con información sobre su permanencia cerca de la embajada y con fotografías de sus familiares presos, reclamando por su libertad.

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El encargado de Negocios, John Barret en conversación con el jefe del Comando Sur Francis Donovan en Caracas

Presionan para levantar la protesta

La periodista Maryorín Méndez también alertó sobre la situación a través de la red X. Según publicó, “los familiares que cumplen su quinto día de vigilia a pocos pasos de la Embajada de Estados Unidos denunciaron amenazas para que abandonen el lugar, presuntamente realizadas desde un número telefónico extranjero”. Añadió, además, que dirigentes políticos han intentado convencerlos de retirarse.

Varios vecinos de la urbanización Valle Arriba, donde está la sede de la embajada estadounidense, les brindan apoyo logístico, incluyendo alimentos, abrigos, acceso a los baños y conexión para cargar los teléfonos celulares, a quienes pernoctan esperando ser recibidos por la misión diplomática. La activista Gabriela Álvarez denunció que esas personas sufrieron seguimiento por organismos de seguridad del Estado.

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Los familiares

Entre quienes se mantienen en vigilia figuran Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández Barranco; Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín; Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones; y Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca. También participan otros familiares de personas recluidas en el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y La Planta.

En carpas pernoctan en los alrededores de la embajada de EEUU en Caracas

Con el paso de las horas, a la protesta se sumaron familiares de detenidos por presunto contrabando en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el expediente conocido como Pdvsa-Obrero. Entre ellos se encuentra Zimaru Fuentes, familiar del militar retirado Larry José Moya.

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Los manifestantes sostienen que su reclamo va más allá de casos individuales. Afirman que la liberación de los presos políticos y el saneamiento del sistema de justicia son condiciones indispensables para la recuperación institucional del país y para la normalización de sus relaciones internacionales.

Robert Villamarín está detenido desde el 2 de agosto de 2023 por el denominado caso drones, el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018; es hijo de Rosario Pacheco, una de las mujeres apostadas en vigilia cerca de la embajada. “En los tribunales siempre nos han evadido, nos dan falsas expectativas. Hemos ido a todos los tribunales buscando que me escuchen”, le dijo al diario Tal Cual, agregando que todas las audiencias de su hijo han sido diferidas.

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Dos mujeres exhiben pancartas con la cara de presos políticos

Jessica Castro, otra de las que pernocta en las inmediaciones de la embajada, invitó a otros familiares de presos políticos y víctimas para que se sumen a jornada de protesta.

Por su parte, Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, le dijo a EFE que el objetivo que se propusieron es quedarse en vigilia “hasta que tengamos una respuesta positiva”, que será cuando sus familiares estén en libertad. “Ya no vamos a aceptar que los representantes del Gobierno nos sigan engañando con promesas vacías”, aseguró.

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La vigila se originó luego del traslado de prisioneros desde El Helicoide a otras cárceles del país, por lo que sus familiares buscan exponer la situación al encargado de negocios de la delegación estadounidense y que John Barrett interceda ante las autoridades venezolanas.