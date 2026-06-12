Venezuela

“No nos vamos”: familiares de presos políticos resisten presiones frente a la Embajada de EEUU en Caracas

Desde la noche del 7 de junio, familiares de presos políticos permanecen en vigilia cerca de la embajada de EEUU. Buscan ser recibidos por John Barrett, para pedir mediación ante el régimen, pero aseguran que, en lugar de respuestas, reciben presiones de otros excarcelados para que abandonen la protesta

Guardar
Google icon
12jun26 INFOBAE protesta
Marcha el 3 de junio de la Coalición Sindical hacia la embajada de EEUU en Venezuela

La vigilia de familiares de presos políticos frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas entró en una nueva fase de tensión. Lo que comenzó la noche del domingo 7 de junio como una acción pacífica para solicitar una reunión con el encargado de Negocios estadounidense, John Barrett, derivó en denuncias de presiones, llamadas intimidatorias y gestiones, por parte de excarcelados o dirigentes políticos, para que los manifestantes levanten las carpas instaladas en las adyacencias de la sede diplomática.

Los familiares permanecen apostados en el sector Valle Arriba de Caracas con un objetivo concreto: exponer los casos de sus allegados detenidos y pedir a Washington que interceda ante el régimen venezolano para lograr su liberación. Sin embargo, según relataron a Infobae, hasta ahora no han sido recibidos por la representación diplomática y, en cambio, han comenzado a recibir mensajes para que desistan de la protesta.

PUBLICIDAD

12jun26 INFOBAE protesta
Un mosaico de fotografías yace desplegado en la grama mientras las familias esperan ser atendidos en la embajada

“Todo estuvo tranquilo hasta ayer”, contó una fuente consultada, al describir el momento en que comenzaron las visitas y comunicaciones de personas que les pedían levantar el campamento. Entre los argumentos, según ese testimonio, les insistían en que estaban “creando un problema” y que la liberación de los detenidos “ya estaba hablada”.

Algunos familiares de excarcelados se han acercado a acompañar la vigilia, pero al menos uno de ellos, de acuerdo con la misma fuente, ha sido insistente en que se disolviera la acción de resistencia frente a la embajada. Esa persona habría asegurado que ya existían gestiones avanzadas para la excarcelación de quienes aún permanecen presos, siempre que se retirara la protesta.

PUBLICIDAD

“No nos vamos” le dice a Infobae el familiar de uno de los presos políticos. “Llegar hasta acá fue una decisión muy difícil y no nos rendiremos por mucha presión que haya”.

La mayoría de las que están en permanente vigilia, son mujeres, quienes se han. Instalado en un campamento improvisado con toldos y carpas, alrededor del lugar instalaron pancartas con información sobre su permanencia cerca de la embajada y con fotografías de sus familiares presos, reclamando por su libertad.

12jun26 INFOBAE protesta
El encargado de Negocios, John Barret en conversación con el jefe del Comando Sur Francis Donovan en Caracas

Presionan para levantar la protesta

La periodista Maryorín Méndez también alertó sobre la situación a través de la red X. Según publicó, “los familiares que cumplen su quinto día de vigilia a pocos pasos de la Embajada de Estados Unidos denunciaron amenazas para que abandonen el lugar, presuntamente realizadas desde un número telefónico extranjero”. Añadió, además, que dirigentes políticos han intentado convencerlos de retirarse.

Varios vecinos de la urbanización Valle Arriba, donde está la sede de la embajada estadounidense, les brindan apoyo logístico, incluyendo alimentos, abrigos, acceso a los baños y conexión para cargar los teléfonos celulares, a quienes pernoctan esperando ser recibidos por la misión diplomática. La activista Gabriela Álvarez denunció que esas personas sufrieron seguimiento por organismos de seguridad del Estado.

Los familiares

Entre quienes se mantienen en vigilia figuran Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández Barranco; Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín; Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones; y Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca. También participan otros familiares de personas recluidas en el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y La Planta.

12jun26 INFOBAE protesta
En carpas pernoctan en los alrededores de la embajada de EEUU en Caracas

Con el paso de las horas, a la protesta se sumaron familiares de detenidos por presunto contrabando en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el expediente conocido como Pdvsa-Obrero. Entre ellos se encuentra Zimaru Fuentes, familiar del militar retirado Larry José Moya.

Los manifestantes sostienen que su reclamo va más allá de casos individuales. Afirman que la liberación de los presos políticos y el saneamiento del sistema de justicia son condiciones indispensables para la recuperación institucional del país y para la normalización de sus relaciones internacionales.

Robert Villamarín está detenido desde el 2 de agosto de 2023 por el denominado caso drones, el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018; es hijo de Rosario Pacheco, una de las mujeres apostadas en vigilia cerca de la embajada. “En los tribunales siempre nos han evadido, nos dan falsas expectativas. Hemos ido a todos los tribunales buscando que me escuchen”, le dijo al diario Tal Cual, agregando que todas las audiencias de su hijo han sido diferidas.

12jun26 INFOBAE protesta
Dos mujeres exhiben pancartas con la cara de presos políticos

Jessica Castro, otra de las que pernocta en las inmediaciones de la embajada, invitó a otros familiares de presos políticos y víctimas para que se sumen a jornada de protesta.

Por su parte, Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, le dijo a EFE que el objetivo que se propusieron es quedarse en vigilia “hasta que tengamos una respuesta positiva”, que será cuando sus familiares estén en libertad. “Ya no vamos a aceptar que los representantes del Gobierno nos sigan engañando con promesas vacías”, aseguró.

La vigila se originó luego del traslado de prisioneros desde El Helicoide a otras cárceles del país, por lo que sus familiares buscan exponer la situación al encargado de negocios de la delegación estadounidense y que John Barrett interceda ante las autoridades venezolanas.

Temas Relacionados

CaracasEEUUVenezuelapresos políticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela denunció un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

Delcy Rodríguez alertó en un comunicado del “desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras”

Venezuela denunció un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

Leopoldo López denunció la expropiación de su casa en Caracas para convertirla en una residencia de ancianos

El dirigente opositor ha achacado esta maniobra a su apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero para sacar del poder a Nicolás Maduro

Leopoldo López denunció la expropiación de su casa en Caracas para convertirla en una residencia de ancianos

Venezuela otorgó a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

La medida habilita el inicio de trabajos en el campo de gas Loran con siete depósitos, de los cuales seis se ubican en un esquema compartido con Trinidad y Tobago

Venezuela otorgó a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

Rodrigo Paz agradeció el respaldo de María Corina Machado y prometió devolver la “normalidad” a Bolivia

El presidente boliviano respondió al comunicado de la líder opositora venezolana en medio de una crisis de más de 40 días que ha dejado 16 muertos y pérdidas por 2.500 millones de dólares

Rodrigo Paz agradeció el respaldo de María Corina Machado y prometió devolver la “normalidad” a Bolivia

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga para inscripciones al Tribunal Supremo de Justicia

Giuseppe Alessandrello, presidente del comité de postulaciones, comunicó que se decidió por unanimidad ampliar el plazo para recibir candidaturas hasta el próximo miércoles a las 16:00

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga para inscripciones al Tribunal Supremo de Justicia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Partido inaugural y festejos del Mundial 2026 en CDMX dejaron a 19 personas detenidas

Partido inaugural y festejos del Mundial 2026 en CDMX dejaron a 19 personas detenidas

Jalisco registra sismo de 4.3 de intensidad en Puerto Vallarta

“Necesito que te vean desnuda”: la abogada de otra víctima de Barrelier dio detalles del episodio que sufrió con él

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Gran Premio de España 2026: horarios y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1 desde México

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT

Más de 200 colonias de la capital de Honduras bajo vigilancia por riesgo de deslizamientos

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso

ENTRETENIMIENTO

El video de los coreanos en una taquería con “Gangnam Style” resume la postal más viral del Mundial

El video de los coreanos en una taquería con “Gangnam Style” resume la postal más viral del Mundial

Ni Bad Bunny pudo competir con el Mundial: la apertura de la Copa del Mundo habría arrasado en audiencia

Karina y Winter de aespa se convierten en tendencia tras apoyar a Corea del Sur en el Mundial 2026

La película ganadora del Oscar que Jennifer Lopez no disfrutó: “Es lenta y no tiene escapismo”

Selena Gomez aclaró su comentario en una publicación sobre Taylor Swift: “Jamás insultaría a mis amigos”