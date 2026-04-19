Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela (@clippve)

Los seres queridos de presos políticos en Venezuela alcanzaron el sábado 100 días de vigilias frente a distintos centros penitenciarios, a la espera de la liberación de sus allegados en el marco del proceso de amnistía iniciado por el régimen venezolano en febrero.

El 8 de enero, cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante de personas” como gesto de “paz y convivencia”.

A más de dos meses de la aprobación de la amnistía, los familiares denuncian que persisten la “mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización”, según relató Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), desde las inmediaciones del penal Rodeo I, cerca de Caracas. Baduel calificó el sábado ese centro de detención como un “lugar de torturas”, donde aseguró que en los últimos días se intensificó el trato cruel a los internos.

“Hoy se cumplen 100 días de vigilia frente a El Rodeo I. Han sido cien jornadas de oración inquebrantable y de una espera que no se rinde ante el cansancio”, subrayó Clippve en un posteo vía X, donde también compartieron imágenes del acto.

Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela (@clippve)

Durante la noche, los familiares portaban carteles con la frase “100 días esperando por” seguida del nombre de su ser querido, y coreaban consignas como “Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente”. Baduel resaltó que, a pesar del dolor, “se ha fortalecido la fe, la resiliencia y la dignidad”.

La activista denunció también que ya son 14 días con “suspensión arbitraria de visitas” a su hermano, Josnars Baduel, hijo del ex ministro Raúl Isaías Baduel, fallecido en prisión en 2021. Ante esta situación, advirtió que la vida de su hermano está en peligro por las torturas sufridas y reclamó una prueba de vida, además de su liberación.

El penal Rodeo I fue también donde estuvo recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien denunció tortura psicológica, y el francés Julien Février, excarcelado en abril tras 15 meses detenido.

La ONG Foro Penal actualizó el sábado el número de presos políticos a 477, de los cuales 111 están en el Rodeo I. La organización, que documentó más de 19.000 detenciones por motivos políticos en Venezuela, detalló que entre los detenidos hay 432 hombres, 45 mujeres y un adolescente; 290 corresponden al ámbito civil y 187 al militar.

Familiares y activistas se manifiestan en Caracas exigiendo la liberación de presos políticos

Datos oficiales señalan que más de 8.000 personas han sido amnistiadas, la mayoría bajo medidas restrictivas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han divulgado la lista completa de beneficiarios, pese al pedido del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En apoyo a las familias, Clippve organizó en marzo una colecta de alimentos, medicinas y artículos de higiene para asistirlas frente a las cárceles.

“Estamos aquí apelando a la solidaridad de la sociedad en general, porque sostener a los familiares fuera de las distintas cárceles ha representado un reto muy importante, pero también un desgaste físico, mental, emocional y económico para las familias”, expresó Baduel durante la jornada realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Familiares de presos políticos han debido apostarse frente a pos centros como El Helicoide, Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y otros reclamando libertad para sus seres queridos

La activista señaló que los familiares mantienen la determinación de continuar exigiendo la libertad de sus parientes. Entre las donaciones recibidas se contaron harina de maíz, granos, pasta, galletas, latas de atún, arroz y productos de higiene personal.

La activista hizo un llamado a que el tema de los presos políticos no quede en el olvido y animó a la ciudadanía a colaborar con quienes esperan la liberación de sus seres queridos.

(Con información de EFE)