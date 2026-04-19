Venezuela

Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela

La agrupación de oficiales en retiro advierte sobre el quiebre institucional y propone superar la crisis mediante comicios bajo conducción imparcial y con garantías para la participación de todos los sectores, incluyendo la diáspora y presos políticos

Guardar
Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela (EFE/ARCHIVO)
Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela (EFE/ARCHIVO)

Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), se pronuncian ante la crisis política del país, atribuyendo a la coyuntura actual una “ruptura del orden constitucional” y solicitando la activación de mecanismos para “restituir el Estado de Derecho”. Proponen elecciones con previa depuración del Consejo Nacional Electoral, el Registro de votantes y la liberación de presos políticos.

El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.

El FIM recuerda que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, tal como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, destacando que esa voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros. Según los oficiales, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.

Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.

Una multitud de manifestantes, mayormente adultos, sostiene carteles con fotos de personas y textos como 'LIBERTAD' y 'BASTA DE TORTURAS' en una calle arbolada
El FIM solicita la liberación de todos los presos políticos

Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.

El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias. Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.

Libertad para sus compañeros

El FIM es una organización con 26 años de creada, que integra a 241 militares en situación de reserva o retirados, con 24 generales de División; siete Vicealmirantes; 38 generales de Brigada; doce Contralmirantes; 66 coroneles; 10 capitanes de Navío; 25 tenientes coroneles; nueves capitanes de Fragata; once Mayores; dos capitanes de Corbeta; 17 capitanes; seis tenientes de Navío; tres primeros tenientes; tres tenientes de Fragata; y ocho tenientes del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional.

Retrato de General Juan Antonio Herrera Betancourt, hombre mayor de cabello gris, traje beige, corbata, sentado en sillón verde de cuero con micrófono
El presidente del FIM, General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt.

Son enfáticos ante “cualquier pretensión de “transición” mientras persista la existencia de presos políticos o de conciencia”, aseverando que no serían necesarias leyes de amnistía para quienes “actuaron en defensa de la Constitución, según los artículos 333 y 350”, por lo que consideran que su libertad “es un acto de justicia, no de gracia”.

El pronunciamiento pide la liberación “absoluta e incondicional” de más de 200 militares detenidos, destacando que son “compañeros de armas, víctimas de torturas y tratos degradantes en los centros de reclusión del régimen”. Asimismo, solicita garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que salieron del del país por motivos políticos.

Activos en el exterior

En materia económica, la organización de militares en reserva activa menciona el caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation, en el marco de la protección internacional de activos estratégicos, así como recursos financieros del Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Así como valoran la salvaguarda de los activos venezolanos en el extranjero, sostienen que “es imperativo que un gobierno legítimamente electo recupere la autonomía económica bajo estrictos controles de transparencia”.

Ante ello proponen un nuevo marco jurídico orientado a garantizar la propiedad privada, el libre mercado y la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, como “pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de todos los venezolanos”.

Una mujer con cabello oscuro y gafas, vestida con un blazer azul, sostiene un documento con texto rojo y negro que dice 'LEY DE AMNISTÍA'
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, figura clave en la transición en Venezuela.

Finalmente, la organización que agrupa a oficiales generales, superiores y subalternos, cierra el pronunciamiento cierra con un llamado a acompañar las solicitudes expuestas “para recuperar nuestra libertad e independencia” y enmarca sus planteamientos en el “deber ciudadano” previsto en la Carta Magna de la República de Venezuela.

Acuden al TSJ

Un grupo de abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño, presentó el 14 de abril 2026, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una acción por omisión constitucional, “en defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos”.

Un grupo de siete abogados, seis hombres y una mujer, de pie frente a un edificio. La mayoría viste ropa formal, y algunos sostienen documentos en sus manos
Abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño acudieron al TSJ.

La organización dice que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, “no cumplió con el lapso de 90 días, que contemplan los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incurriendo en denegación de justicia y delitos contemplados en los artículos 69 y 75 de la Ley Contra La Corrupción”.

Destacan que el 3 de abril 2026 se cumplieron 90 días desde la extracción del territorio venezolano de Nicolás Maduro Moros, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la Operación Resolución Absoluta.

El plazo de los tres meses se venció por lo que, según contempla, la Constitución venezolana, debía declararse la ausencia absoluta del presidente, dicen los juristas. Lo que procede es forzar “la declaración de la falta absoluta”, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y abrir el plazo para el llamado a elecciones presidenciales, dentro de los 30 días de la declaratoria.

“Lo que restaría para una transición pacífica y ordenada, es garantizar la pulcritud del proceso electoral, que pasa, entre otras reformas, por el nombramiento de autoridades imparciales del CNE, para que los comicios sean libres, justos y se respete la voluntad popular”, finaliza diciendo la organización Defensores Populares de la Nueva República.

Temas Relacionados

Fuerza Armada NacionalVenezuelaProcesos ElectoralesPresos PolíticosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela

Las personas allegadas a los detenidos permanecen a las afueras de distintas prisiones a la espera de la aplicación de la amnistía para sus seres queridos, mientras expresan preocupación por la falta de avances y denuncian torturas

Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela

El Foro Penal informó que todavía hay 477 presos políticos en Venezuela pese a la ley de amnistía aprobada por el chavismo

La ONG detalló que entre los detenidos hay 432 hombres, 45 mujeres y un adolescente; 290 corresponden al ámbito civil y 187 al militar

El Foro Penal informó que todavía hay 477 presos políticos en Venezuela pese a la ley de amnistía aprobada por el chavismo

Una ONG venezolana pidió fijar un salario mínimo digno ante la “pobreza extrema” que sufren los residentes del país

La organización Provea reclamó que el sueldo mensual está estancado desde hace cuatro años. Una familia de cinco integrantes necesitó más de 690 dólares para comprar alimentos esenciales, cifra que aumentó más de 7% en el último mes

Una ONG venezolana pidió fijar un salario mínimo digno ante la “pobreza extrema” que sufren los residentes del país

Delcy Rodríguez celebró el regreso al FMI: ¿qué significa para la economía venezolana?

Después de siete tempestuosos años y de la mano de Donald Trump, la revolución chavista reactiva su vínculo con el organismo, abriendo un camino para recibir dinero y ajustar sus maltrechas cuentas

Delcy Rodríguez celebró el regreso al FMI: ¿qué significa para la economía venezolana?

Migrantes venezolanos condicionan su regreso al país a una serie de mejoras económicas y sociales

La mayoría de los encuestados del Observatorio de la Diáspora Venezolana señalan que considerarían retornar si hay avances en temas como seguridad, funcionamiento de servicios públicos y empleo

Migrantes venezolanos condicionan su regreso al país a una serie de mejoras económicas y sociales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

La prensa británica desvela los detalles del retiro espiritual de Sarah Ferguson en los Alpes: 2.300 euros la noche y spa privado

Muere un hombre de 54 años mientras reparaba un coche en Tarazona de la Mancha (Albacete)

Incautaron en Costa Rica cargamento de cocaína vinculado a ‘Iván Mordisco’, tenía como destino EE. UU.

La misteriosa muerte de la “pitonisa de los ricos” en Ibiza: rituales, quemaduras y los datos de un anillo inteligente

INFOBAE AMÉRICA

Polémica porque importantes museos británicos ceden ante presiones chinas para ajustar sus publicaciones

Polémica porque importantes museos británicos ceden ante presiones chinas para ajustar sus publicaciones

Keir Starmer recibe el apoyo de sus ministro un día antes de su presentación en el Parlamento británico por el caso Mandelson

En Darfur, la violación se volvió parte de la vida cotidiana: “Hay algo que quiero contarte”

Bulgaria celebra su octava elección en los últimos cinco años

Francia desplegó un operativo de máxima seguridad tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca de París

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber dedicó una serenata a Billie Eilish en su cierre de Coachella 2026

Justin Bieber dedicó una serenata a Billie Eilish en su cierre de Coachella 2026

Charlize Theron describió con crudeza la noche en que su madre mató a su padre: “Supe que algo malo iba a pasar”

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop