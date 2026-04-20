Delcy Rodríguez va por la toma del Poder Judicial en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, el viernes 30 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo 19 de abril que “esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia” que, según sus palabras, tendría como fin construir “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no “criminalice la pobreza” y ofrezca “mecanismos alternativos a la privación de libertad”.

Los más optimistas -que los hay- creen que allanaría el camino hacia una reinstitucionalización que eventualmente conduciría a la democracia. Los más pesimistas -que son la mayoría- temen que se trate de un reacomodo de fichas para afianzar a la nueva mandamás del chavismo.

06/02/2026 El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha estimado que todos los presos políticos podrían ser liberados "a más tardar" el próximo viernes una vez que la ley de amnistía sea aprobada en segunda lectura por los diputados del Parlamento. POLITICA ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA

Sin embargo, más allá de esos objetivos, en el fondo asoma la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), espacio clave para el control del poder donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, líder del Parlamento, no tienen figuras de su confianza.

Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro aprobaron en su momento grandes reformas para garantizar su tutela sobre el TSJ. Integrada por militantes del oficialismo, la cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada como ariete contra la oposición hasta llegar al extremo de prácticamente asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral, para convalidar la proclamación del triunfo de Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

Ahora corre el rumor de que al menos 12 de los 20 magistrados que conforman la máxima instancia judicial de Venezuela pasarían a retiro para ser sustituidos por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez.

De fondo

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que la transformación del sistema de justicia en Venezuela no puede limitarse a un canje de nombres.

“Esto no pasa por un cambio de funcionarios sino por reconocer que en el país opera un sistema de injusticia, porque la justicia no es ni imparcial ni independiente”, acota el experto legal.

Daniels sostiene que el Poder Judicial venezolano requiere “jueces y magistrados que decidan, no que obedezcan” al gobierno chavista. “Es necesario que jueces y magistrados sean capaces de dictar sentencias contrarias a los deseos e intereses del poder, cosa que no ha ocurrido en más de 20 años. Sin eso, cualquier cambio es cosmético”.

La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

El defensor de Derechos Humanos recuerda los testimonios de centenares de presos políticos que escucharon de boca de los jueces decir que no dictaban un fallo “porque no hemos recibido instrucciones sobre su caso”. Igualmente, alerta sobre la corrupción en los tribunales venezolanos y su impacto negativo en la administración de justicia.

“La convocatoria de la presidenta encargada es muy genérica, no se sabe la amplitud, profundidad y las verdaderas intenciones que se esconden allí, pero esto no pasa por cambiar nombres sino por medidas estructurales”, insiste el portavoz de Acceso a la Justicia.

¿Esperanza?

Los cambios en el TSJ ocurrirán en un momento muy particular, tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Bajo la presión de Washington y ante la exigencia social de una apertura hacia la democracia, el “refrescamiento” podría servir para incorporar a abogados independientes que contribuyan a equilibrar las fuerzas dentro de la institución.

Fotografía de archivo del abogado Larry Devoe. EFE/Orlando Barría

No obstante, los antecedentes no son muy halagüeños. La reciente renovación de la Fiscalía General de la República se redujo a la salida de una pieza de Maduro para que entrara una de los Rodríguez, que de esa manera se aseguraron el manejo del organismo que monopoliza la acción penal en Venezuela.

A la expectativa de cómo puedan evolucionar los hechos, un diputado opositor que prefiere reservar su identidad razona: “Para desarrollar su agenda, Delcy Rodríguez necesita tomar el poder y eso aún no lo tiene. Por eso la importancia del TSJ”.