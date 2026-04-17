Venezuela

Delcy Rodríguez firmó la nueva Ley de Minas y agradeció a Trump por “la buena disposición”

La líder chavista dijo la nueva legislación ofrece garantías a los inversionistas y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera

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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (Europa Press)
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (Europa Press)

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la nueva Ley de Minas, aprobada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional del país (Parlamento), y agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y a su Gobierno por “la buena disposición” para el desarrollo de la cooperación bilateral.

“Queda, a partir de este momento, promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela, esta ley que permitirá captar importantes inversiones”, expresó la líder chavista en una reunión con autoridades económicas transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez expresó su agradecimiento a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, así como al resto de las autoridades estadounidenses que han “interviniendo en todo este proceso, por la buena disposición en la dirección de tener relaciones diplomáticas y económicas de cooperación con Venezuela adaptadas a una realidad que permite que se conozca la verdad” del país latinoamericano.

La encargada del régimen, quien asumió las funciones del Ejecutivo de forma interina tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, señaló que la Ley de Minas ofrece garantías a los inversionistas y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin).

Esto, prosiguió, tiene como objetivo que “todo el proceso de inversión, de desarrollo, de producción y de comercialización en el área de minas esté completamente acompasado y coordinado y se pueda dar un mejor desempeño”.

La Asamblea Nacional venezolana aprueba la Ley Orgánica de Minas
La Asamblea Nacional venezolana aprueba la Ley Orgánica de Minas

Rodríguez indicó que el año pasado el sector minero creció un 10,9 %.

El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

La norma tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada tras la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela.

Después de esa visita, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas de EE.UU. a hacer algunas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano.

(Con información de EFE)

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