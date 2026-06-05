Venezuela

Venezuela revisó los términos de los contratos petroleros para atraer a inversionistas cautelosos

El contrato propuesto es un punto de partida para las negociaciones de reparto de producción entre Petróleos de Venezuela SA y empresas privadas interesadas en ayudar a reactivar campos petroleros deteriorados

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Palacio de Miraflores
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Palacio de Miraflores

Venezuela revisó un contrato propuesto para que compañías energéticas trabajen en los campos petroleros del país, después de que empresas del sector se quejaran de que el borrador inicial otorgaba demasiado poder a Caracas y no estaba alineado con las reglas de las licencias de Estados Unidos.

El nuevo borrador, de aproximadamente 90 páginas, eliminó una cláusula de la versión inicial que habría permitido a Venezuela rescindir contratos por razones de “interés público” con una compensación limitada para las empresas, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. La cláusula era un obstáculo para las negociaciones, dijeron las personas.

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Las compañías anticipan que cualquier discrepancia entre el contrato propuesto y los términos de las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —incluidos temas de arbitraje y legislación estadounidense— será abordada en negociaciones individuales, dijo una de las personas.

El contrato propuesto es un punto de partida para las negociaciones de reparto de producción entre Petróleos de Venezuela SA y empresas privadas interesadas en ayudar a reactivar campos petroleros deteriorados y aumentar la producción tras años de sanciones, mala gestión y abandono.

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Fotografía que muestra un balancín de petroleo een Cabimas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
Fotografía que muestra un balancín de petroleo een Cabimas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

El Ministerio de Información de Venezuela y PDVSA no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Por ahora, los únicos productores activos en Venezuela además de PDVSA son un pequeño grupo de compañías, entre ellas Chevron Corp. Algunas firmas más pequeñas ya iniciaron negociaciones para asegurar acuerdos mientras la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo, dijeron las personas.

Aun así, las compañías petroleras mantienen la cautela. Los términos revisados de la última versión del contrato propuesto son más competitivos, pero todavía no cumplen las expectativas comerciales ni las relacionadas con las sanciones, dijeron las personas. Incluso para empresas dispuestas a asumir riesgos significativos, las condiciones no son lo suficientemente atractivas como para justificar inversiones importantes dado el incierto entorno político de Venezuela, añadieron.

La administración Trump ha tomado el control de los ingresos petroleros de Venezuela y trabaja con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para alentar a compañías estadounidenses a ayudar a reconstruir los campos petroleros del país bajo licencias del Tesoro emitidas después de la captura del exlíder Nicolás Maduro en enero.

© Bloomberg

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