Venezuela

La incertidumbre contractual frena el interés inversor en el sector energético venezolano

A pesar de la reforma petrolera, la falta de claridad en los nuevos términos contractuales y fiscales impide que las empresas concreten compromisos de inversión en Venezuela

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Las petroleras aguardan la publicación de nuevos modelos de contratos por parte del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela (Reuters)
Las petroleras aguardan la publicación de nuevos modelos de contratos por parte del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela (Reuters)

Empresas de energía están a la espera de que el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela publique los modelos de contratos que establecerán los términos para continuar, ampliar o iniciar negocios, mientras evalúan la posibilidad de invertir en el país, informaron dos fuentes cercanas al asunto.

Tras la aprobación de una reforma de la principal ley petrolera del país en enero, que otorgó autonomía a los socios de PDVSA para operar y comercializar su producción, la cartera dijo a ejecutivos que pronto emitiría nuevos modelos para los contratos de producción compartida y empresas mixtas, mientras trabaja en una legislación separada para regular los impuestos.

Muchas empresas interesadas en yacimientos de crudo y gas, así como en proyectos aguas abajo, necesitan examinar dichos modelos para tomar decisiones de inversión, mientras sus actuales contratos permanecen bajo revisión desde febrero.

La revisión de los contratos petroleros en Venezuela, prevista para concluir en abril, sigue sin avances concretos (Reuters)
La revisión de los contratos petroleros en Venezuela, prevista para concluir en abril, sigue sin avances concretos (Reuters)

El ministerio se había propuesto completar la primera fase de la revisión a finales de marzo, dejando una segunda y última fase a ser concluida a finales de abril.

Sin embargo, hasta la fecha no han publicado ni los modelos de contratos ni la normativa fiscal, añadieron las fuentes. “No esperamos que la revisión de los contratos se completará en el corto plazo”, afirmó una de las fuentes, quien asesora a empresas sobre operaciones e inversiones en Venezuela.

“El interés de algunas compañías es desmedido -especialmente de las que aún no cuentan con los medios para evaluar adecuadamente los riesgos-, pero ni siquiera esas están dispuestas a invertir un solo dólar hasta que consigan contrapartes con las que negociar y revisen detenidamente los términos contractuales”.

A pesar del interés, las petroleras evitan invertir hasta conocer las condiciones definitivas para operar en el país (Reuters)
A pesar del interés, las petroleras evitan invertir hasta conocer las condiciones definitivas para operar en el país (Reuters)

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y PDVSA no respondieron a las solicitudes de comentarios. Las empresas que operan bajo contratos de producción compartida, otorgados durante el régimen de Nicolás Maduro, siguen excluidas de la comercialización del crudo que producen mientras se lleva a cabo el proceso de revisión, señalaron las fuentes.

Si bien algunas pequeñas empresas extranjeras de perforación se han mostrado dispuestas a iniciar operaciones sin esperar a que se apruebe la totalidad de las reformas, otros productores prefieren conocer primero los términos definitivos para decidir qué tipo de contrato se ajustaría mejor a sus proyectos.

Incluso en las presentaciones públicas realizadas por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su equipo, la información ha sido limitada y a menudo vaga o desactualizada respecto a lo que el país tiene para ofrecer a los inversores, según se desprende de información vista por Reuters.

(Reuters)

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