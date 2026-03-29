Venezuela

Un oficial venezolano sancionado por EEUU fue designado como director de Inteligencia de la Guardia Nacional

El General de División Bladimir Humberto Lugo Armas también fue imputado por el Ministerio Público en 2017 por violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal

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Nicolás Maduro, en uniforme militar marrón, coloca una condecoración de cinta roja y amarilla en el cuello del GD Bladimir Lugo Armas, en uniforme similar
El GD Bladimir Humberto Lugo Armas, recién designado como Director de Inteligencia de la GNB, fue condecorado por Nicolás Maduro con la orden Cruz de la Guardia Presidencial

Entre los más recientes cambios en la Fuerza Armada, ingresa al Estado Mayor General de la GNB el General de División Bladimir Humberto Lugo Armas, a quien el Ministerio Público imputó en el 2017, por violación a Derechos Humanos cuando era coronel y el jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal. La permisividad del oficial permitió el ingreso de un grupo de choque que arremetió agrediendo a diputados y dirigentes de Oposición.

El 5 de julio 2017, un grupo de choque de la revolución bolivariana ingresó a la fuerza al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, agrediendo a unas decenas de personas, entre ellas a siete diputados de la Oposición. Días después, lo imputó el fiscal 49 nacional Oliver Uribe Pinto, cuya investigación quedó engavetada.

“El único “mérito” de Lugo Armas para llegar a general fue su radicalismo a favor del régimen en aquel episodio en la Asamblea Nacional”, recuerda un oficial de la Guardia en alusión al momento en que el entonces coronel Lugo, cuando en el 2016, abusando de su autoridad, sacó del recinto, y a empujones, al diputado del partido Primero Justicia, Julio Andrés Borges Junyent, a quien le dijo “Yo manejo mi conflicto como me da la gana”.

También, fue denunciado por agredir al periodista Rafael Hernández, del canal NTN24. Le manoteó en la cara a Antonieta Mendoza Coburn de López, la mujer mientras le grita: “cállese la boca vieja ridícula”, ante la sorpresa de quienes observaban la escena contra la madre de Leopoldo Eduardo López Mendoza, dirigente del partido Voluntad Popular.

Primer plano de hombre en traje y corbata roja frente a hombre con camisa verde que extiende su mano, flanqueados por dos guardias en uniforme oscuro
El entonces coronel Lugo expulsó a empujones a Julio Borges del recinto de la Guardia Nacional Bolivariana en la Asamblea Nacional.

En el 2018 prohibió, durante semanas, el ingreso de periodistas al Palacio Federal y le arrebató la cámara a José Rivas del canal Venevisión. Nicolás Maduro Moros lo condecoró con la orden Cruz de la Guardia Presidencial y con la medalla de honor de mérito al estandarte del destacamento de la Guardia.

El 9 de agosto 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a ocho funcionarios del régimen venezolano, entre ellos al entonces coronel Bladimir Lugo y también a Adán Coromoto Chávez Frías, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez y Tania D’ Amelio.

Ahora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con la Resolución 000036, del 26 de marzo 2026, suscrita por el ministro de la Defensa GJ (Ej) Gustavo Enrique González López, materializa cambios o ratificaciones en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre ellos el ascenso de Bladimir Lugo y la sustitución de seis de los once integrantes del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Retrato de un hombre calvo con uniforme militar verde oscuro y condecoraciones, frente a una bandera roja y la imagen de Simón Bolívar a caballo
GD Delfín Alfredo Espinoza Torres es el nuevo director de Personal de la GNB

Continúan en sus cargos los generales Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.

Pocos ratificados

En la Dirección de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno hay dos cambios: En los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo, asume como jefe el GD Hernán Dionisio Rincón Paz, quien sustituye al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez. Rincón había sido Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la GNB.

Mientras que en los Servicios de Policía de Investigación Penal de Delitos Financieros, recibe el General de Brigada (GB) Ramón Alexander Castro Pereira, en reemplazo del GB Antonio José Delgado Márquez. Castro ocupó anteriormente la Dirección de Participación Activa para el Desarrollo de la GNB.

Es ratificado en la presidencia de la Junta Permanente de Evaluación el General de División (GD) Roberto Alfredo Acosta Garrido. El nuevo director de Personal es el GD Delfín Alfredo Espinoza Torres, quien reemplaza al GD Alejandro José León Vera quien ocupaba el cargo desde hace tiempo y ahora sale del Estado Mayor General.

Cinco oficiales militares de la GNB, con uniformes verde oliva y medallas, posan en retratos formales frente a banderas rojas con el texto "Guardia Nacional Bolivariana"
Los altos oficiales que se mantienen en el Estado Mayor General de la GNB son Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.

En la Dirección de Logística también hubo cambio; asume el GD Víctor Oswaldo Catamo Lisboa, sustituyendo al GD Alberto Alexander Matheus Meléndez otro que sale del Estado Mayor General de la GNB. Para el Servicio de Armamento fue designado el GB Alfredo José Morales Guerra, quien reemplaza al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, quien venía de ocupar los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo.

En la Dirección de Educación fue ratificado el GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez. Hubo reemplazo en la Dirección de Apresto Operacional, saliendo del Estado Mayor General de la GNB el GD Atilio José Peña Ruiz y asume el GD Pedro Celestino Magallanes Torres.

En la Dirección de Inteligencia Militar de la GNB fue designado el GD Bladimir Humberto Lugo Armas, en sustitución del GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez. En la Dirección de Régimen Especial de Seguridad ha sido nombrado el GD José Luis Hernández Urbina, sustituyendo al GD Adolfo Ramón Urribarri Monagas.

General Carlos Alexander Gómez Lárez, vestido con uniforme militar marrón y condecoraciones, posa frente a la bandera de Venezuela
GD Carlos Alexander Gómez Lárez pasa a la Dirección General de Medios de Orden Interno Oriente

Al GD José Ismael Torrealba Silva lo nombraron director de Participación Activa en el Desarrollo Nacional, en reemplazo del GD Hernán Dionisio Rincón Paz. Al Cuartel General lo comanda ahora el GB Antonio José Delgado Márquez, quien sustituyó al GB Mario Farnetano Alapón.

En todas las direcciones Generales de Medios de Orden Interno hay nuevos rostros; en la de Occidente, ingresa el GD Jesús Álvaro Casanova Salinas, sustituyendo al GD Carlos Alexander Gómez Lárez, quien a su vez pasa a dirigir la de Oriente, de donde fue sustituido el GD Watson Rodney Figueroa Mejías.

Para la de Los Llanos enviaron al GD Atilio José Peña Ruiz, quien sustituyó al GD Ramón Eduardo Astudillo Domínguez. Y para la Capital fue designado el GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, ocupando el cargo del que salió el GD Bladímir Humberto Lugo Armas, quien a su vez pasó a la Dirección de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.

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