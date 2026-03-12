Venezuela

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

El convenio contempla el desarrollo del proyecto Cardón IV, uno de los mayores campos gasíferos de la región, y busca fortalecer el suministro doméstico y ampliar las exportaciones

Repsol estuvo representada por Gonzalo Antonio Carrillo Recalde y Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción

Venezuela y la empresa española Repsol, junto con la italiana Eni, suscribieron este jueves un acuerdo que garantiza el suministro de gas en el país caribeño, además de abrir la puerta a la exportación y a la expansión de proyectos conjuntos en el área energética.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, destacó la continuidad de ambas compañías en el país durante periodos de inestabilidad y agradeció el compromiso mostrado al mantener sus operaciones en territorio venezolano.

Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, expresó Rodríguez.

La firma se centró en el desarrollo conjunto del campo Cardón IV, uno de los mayores yacimientos de gas natural en América Latina, con una producción actual de 580 millones de pies cúbicos diarios, según datos proporcionados por la multinacional española.

El acuerdo también incorpora la gestión de la infraestructura existente y la posibilidad de incrementar la capacidad exportadora, tanto para abastecer el mercado local como para generar ingresos a través de ventas al exterior.

Delcy Rodríguez subrayó que el acuerdo busca “garantizar el abastecimiento de gas” para el desarrollo nacional y el consumo doméstico

Por parte del régimen venezolano participaron la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

Repsol estuvo representada por Gonzalo Antonio Carrillo Recalde y Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción.

El texto del convenio señala que Repsol “apuesta por ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con PDVSA en el plan estratégico 2026-2028”. Desde la petrolera española se confirmó la intención de restablecer y reforzar las operaciones diarias tras la obtención de licencias, además de invertir en la modernización de instalaciones y en la reactivación de equipos de producción.

Delcy Rodríguez subrayó que el acuerdo busca “garantizar el abastecimiento de gas” para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, y que además permitirá retomar y ampliar las exportaciones.

El pacto se produce en un contexto de recuperación progresiva del sector energético venezolano, tras años de sanciones internacionales y restricciones operativas. En febrero, Repsol ya había anunciado su intención de reanudar operaciones, con el objetivo de sumar capacidad al sistema eléctrico nacional y aumentar la producción de gas.

En el ámbito petrolero, la empresa española comunicó su plan para triplicar la producción de crudo en Venezuela y alcanzar aproximadamente 135.000 barriles diarios.

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

La cúpula chavista ha intentado incentivar la llegada de inversión extranjera, como la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero por el Parlamento, que busca crear condiciones más favorables para los socios internacionales.

El acuerdo con Repsol y Eni se suma a una estrategia que apunta a convertir a Venezuela en una potencia exportadora de energía, tanto en petróleo como en gas, integrando a empresas internacionales en el desarrollo de proyectos clave.

En el escenario internacional, Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, pero enfrenta desafíos relacionados con el deterioro de su infraestructura.

El acuerdo firmado este jueves es presentado por el chavismo como una muestra de la voluntad de consolidar alianzas estratégicas y avanzar hacia una mayor presencia en los mercados globales.

La ministra Paula Henao remarcó tras la firma que la meta es “posicionar a Venezuela como actor relevante en el suministro de gas en América Latina y el Caribe”.

(Con información de EFE y Reuters)

